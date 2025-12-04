Topduell auf vertrautem Terrain: Hohkeppel zurück an der Westkampfbahn

Der Spielort allein erzählt schon eine eigene Geschichte: Wenn Hohkeppel auf der Westkampfbahn gastiert, kehrt der Tabellenvierte an jene Anlage zurück, die in der Regionalliga-Saison zum Ausweich-Wohnzimmer wurde. Aktuell sind beide Teams in starker Verfassung – Düren mit beeindruckender Heimserie, Hohkeppel mit drei Siegen in Folge. Das Duell verspricht Physis und fußballerische Qualität, weil beide Mannschaften einen mutigen, intensiven Ansatz verfolgen.

Sportlich verspricht die Begegnung höchste Intensität. Düren liegt mit 21 Punkten auf Rang acht, Hohkeppel mit 24 Zählern auf Platz vier. Beide Teams befinden sich in guter Verfassung, auch wenn Düren zuletzt ein 0:2 in Königsdorf hinnehmen musste. Die Eintracht reist hingegen mit drei Siegen in Serie an.

Dass die Westkampfbahn in dieser Saison noch unbezwingbar war (fünf Siege, ein Remis), ist für Lausberg Ansporn und Verpflichtung zugleich. „Es wäre natürlich schön, die Hinrunde auf der Westkampfbahn ohne Niederlage zu beenden. Dafür muss am Sonntag allerdings vieles zusammenlaufen.“

Für Dürens Trainer Luca Lausberg ist klar: Die Aufgabe ist anspruchsvoll – aber nicht unlösbar. „Hohkeppel ist definitiv ins Rollen gekommen und hat sich in den letzten Spielen stark stabilisiert“, erklärt der 31-Jährige. Der Gegner verfüge über „enorme individuelle Qualität“ und sei „klar auf ein großes Ziel ausgerichtet“.

Sein Team wolle mutig auftreten und Hohkeppel „einen intensiven Fight liefern“. Und weil es das letzte Spiel des Jahres auf Naturrasen ist, darf auch ein Schmunzler nicht fehlen: „Da dürfen die Jungs den Platz noch einmal 90 Minuten lang richtig bearbeiten und umpflügen.“

Personell fehlen Raban Laux (Gelb-Rot), Ali Alawie (5. Gelbe) sowie der verletzte Dominick Marko. Trotzdem geht Düren mit breiter Brust in das Duell – nicht zuletzt wegen der Heimstärke..

Hohkeppel sieht eine „Überraschungsmannschaft“ – und reist mit großem Vertrauen an

Eintracht-Trainer Abdullah Keseroglu spricht vor der Partie mit viel Respekt über den Gegner. Düren sei für ihn „ganz klar die Überraschungsmannschaft dieser Saison“. Besonders beeindruckt ihn, „wie sich Team und Verein nach dem turbulenten letzten Jahr stabilisiert haben“. Die Mannschaft zeige seit Wochen „Mentalität, Charakter und Kampfgeist“ – und sei vor allem zuhause brandgefährlich.

Gleichzeitig betont Keseroglu, dass auch seine Elf in einem starken Flow sei: „Wir sind gefestigt, hungrig und gierig – und wir fahren am Sonntag ganz klar dorthin, um drei Punkte zu holen.“ Die Eintracht nehme den Gegner, das Stadion und die Bedingungen „komplett an“.

Dass auf Naturrasen gespielt wird, wertet er sogar als Vorteil: Viele seiner Spieler seien diesen Untergrund gewohnt – insbesondere aus der vergangenen Regionalliga-Saison. „Darauf freuen wir uns. Die Atmosphäre wird gut sein.“

Hohkeppel ist auswärts bislang nur einmal siegreich gewesen, doch Keseroglu zeigt sich überzeugt, dass sein Team dem Trend trotzen kann. „Wir freuen uns wirklich auf das Duell. Es ist ein Topspiel – und hoffentlich am Ende mit dem glücklichen Ende für uns.“

Spannung garantiert – mit leichtem Vorteil für den Gast?

Düren will seine Heimserie unbedingt fortsetzen, Hohkeppel will sich weiter oben festbeißen. Die bekannte Spielstätte nimmt dem Tabellenvierten die üblichen Auswärtsnachteile – und erhöht den Reiz eines ohnehin hochklassigen Vergleichs.