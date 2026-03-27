Topduell Auerbach vs. Grafenwöhr überstrahlt alles

Mit einem Heimsieg gegen den VfB Rothenstadt (in Weiß-Rot) will die SpVgg Trabitz (in Schwarz-Weiss) ihre Ambitionen auf einen der beiden Aufstiegsplätz befeuern. – Foto: Rainer Rosenau

Eine Partie des 20. Spieltags in der Kreisliga Nord stellt alle anderen ein wenig in den Schatten, wenn am Sonntag um 15 Uhr im "Cermak Reisen Sportpark" zu Auerbach der Ligaprimus SV 08 (1./42) mit dem Tabellendritten SV Grafenwöhr (3./41) beim Topduell der Runde die Klingen kreuzt. Hier die Möglichkeit für die Maier-Crew, einen der beiden "lästigen" Mitstreiter ein wenig abzudrängen, dort die Chance für die Männer von Bobby Bafra, am allerdings mit zwei Spielen gegenüber den Garnisonsstädtern im Rückstand liegenden Bergstädtern erst einmal vorbeizuziehen. Eine megaspannende Partie ist zu erwarten, in der sicherlich Tagesform und Kleinigkeiten eine Rolle spielen werden.

Interessantes erleben die Fans am Sonntag auch auf dem Sportgelände an der Eschenbacher Straße in Kirchenthumbach, wo Gastgeber SCK (12./13) im Nachbarduell auf den FC aus dem nur acht Kilometer entfernten Tremmersdorf (5./23) trifft. Der Auswärtssieg zuletzt in Kulmain hat der Freiberger-Elf neues Leben im Abstiegskampf eingehaucht, sie möchte nun natürlich gleich nachlegen und die Hoffnungen auf eine Rettung ohne Ehrenrunde weiter befeuern.

Zweites Heimspiel für den TSV in Folge im heimischen "Kreinzl", gegen den Rangzehnten will man in der Spur bleiben und den Blick weiter nach oben richten. Die Gäste reisen an mit dem Druck, unbedingt punkten zu müssen. Ein Zähler ist das Mindestziel, wie der Trainer erklärt, will man aber entschlossen auf Sieg spielen. TSV-Coach Andi "Friedl" Häupl: "Wir wollen wieder mit dem gleichen kämpferischen Einsatz gegen Haidenaab wie gegen Eschenbach ab Minute eins auf dem Platz stehen, defensiv konsequent verteidigen und offensiv effizient unsere Chancen nutzen. Personell wird sich nicht viel ändern. Die Jungs sind motiviert und werden ihr Bestes geben".

ASV-Trainer Michael Kaufmann: "Personell wird sich leider nicht viel ändern. Leider bleibt es bei den längeren Ausfällen Eigler und Hörath, die für uns Leistungsträger sind und bei unserem kleinen Kader auch nur schwer zu ersetzen sind. Kurz zum Spiel gegen Grafenwöhr noch, da war ich mit unserer Defensive bis zum Platzverweis sehr zufrieden, insgesamt brauchen wir aber viel mehr Mut mit Ball, was auch der Schwerpunkt dieser Trainingswoche ist. Es gilt, die Angst abzulegen, die aktuelle Situation anzunehmen, wobei die, die am Platz stehen, wirklich alles geben. Da für uns nur Punkte zählen, mache ich kein Hehl daraus, dass wir in Erbendorf gewinnen wollen. Ein wichtiges Spiel vor extrem schweren Aufgaben, die dann auf uns zukommen. Deshalb wollen wir bis Ostern noch möglichst viel Zählbares holen, um den Druck ein wenig herauszunehmen. Von daher fahren wir nach Erbendorf, um einen Dreier mitzunehmen, nichts anderes darf zählen!"

Durch den Dreier im letzten Auswärtsmatch hat sich der SCK dem rettenden Ufer bis auf vier Punkte nähern können. Die Chance, ganz nahe an den FC Vorbach heranrücken zu können, will man nun beim Schopf packen und im Derby den nächsten vollen Ertrag einfahren, der nicht nur das Konto aufbessern, sondern auch noch mehr Selbstbewußtsein im Abstiegskampf verleihen würde. Den Fehlstart zuhause gegen Reuth wollen die Schäffler-Schützlinge beim Nachbarn korrigieren, man fährt die wenigen Kilometer, um drei Zähler ins Heimgepäck zu schnüren. SC-Coach Andreas Freiberger: "Der Sieg gegen Kulmain hat uns gut getan, den Schwung wollen wir mitnehmen. Die Punkte waren extrem wichtig, sind aber nur einer von vielen Schritten in Richtung Klassenerhalt gewesen. Im Derby gegen Tremmersdorf haben wir nach der deutlichen Niederlage im Hinspiel noch etwas gut zu machen. Jeder Punkt, den wir uns erkämpfen, wird am Ende wichtig sein!"

FCT-Vorstand Wolfgang Seitz: "Nach dem eher enttäuschenden Heimauftritt gegen den TSV Reuth heißt es beim FCT nun, im Lokalderby beim SC Kirchenthumbach Zähne zu zeigen. Gerne erinnert man sich an das Hinspiel in Tremmersdorf, als Trainer Robert Schäffler beim 5:0-Sieg einen gelungenen Einstand feierte. Doch diesmal wird es deutlich schwieriger werden, zumal man in Kirchenthumbach nach dem Last-Minute-Sieg in Kulmain wieder berechtigte Hoffnungen hegt, den Relegationsrang bald verlassen zu können. Bis auf Sven Kopp sind alle Mann an Bord, sodass man im FC-Lager hofft, mit einem Dreier die Heimreise antreten zu können."

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SC Eschenbach 1923 Eschenbach SV Kulmain SV Kulmain 15:00 PUSH

Nach der Niederlage in Erbendorf steht der SCE unter dem Druck des Gewinnenmüssens, um die Hoffnungen auf einen direkten Klassenerhalt wieder aufleben zu lassen, alles andere, als drei Punkte sind zu wenig und darf deshalb nicht zählen. Die Gäste sinnen nach der Heimpleite gegen "Dumba" auf Wiedergutmachung und reisen in die Rogers Arena, um keinesfalls das nächste Match erneut in den Sand zu setzen. SCE-Übungsleiter Mo Dal: "Wir stehen vor dem nächsten wichtigen Spiel gegen Kulmain und möchten unser Heimspiel gewinnen. Fehlen wird sicher Bene Schieder. Sonst ist der Kader komplett. SVK-Coach Oliver Drechsler: "Ein wichtiges Spiel für uns, in dem wir einiges von letzter Woche gutzumachen haben, wo wir das Spiel hergeschenkt haben. Noch ist der Abstand nach unten in Ordnung, wir sollten aber mindestens einen Zähler holen, um diesen nicht weiter schrumpfen zu lassen. Personell gibt es wieder Fragezeichen, es ist bislang überhaupt eine Seuchensaison, wo mal der weg fällt, dann der, dann kommt wer zurück, so geht es nahezu jedes Wochenende, die komplette Mannschaft ist eigentlich nie da. Dennoch werden wir versuchen, wieder eine schlagkräftige Truppe aufs Feld zu schicken."

Es ist angerichtet für das Topspiel der Runde 20, die Nummer 1 prallt auf die 3, beide trennt nur ein Zähler. Interessant wird sein, mit welcher taktischen Ausrichtung die beiden Kontrahenten ins Spiel gehen, um letztlich ihren Matchplan durchdrücken zu können. Eine "enge Kiste" ist zu erwarten. SVA-Spielercoach Dani Maier: "Am Sonntag wartet auf uns eine echte Herausforderung. Grafenwöhr steht zurecht in der Spitzengruppe und hat uns bereits im Hinspiel an unsere Grenzen gebracht. Entscheidend wird sein, welche Mannschaft ihre Leistung optimal auf den Platz bringt und das nötige Quäntchen Glück auf ihrer Seite hat. In jedem Fall wird es eine wertvolle Erfahrung für unsere Entwicklung sein. Wir freuen uns auf das Duell." SVG-Chefanweiser Bobby Bafra: "Rückblickend auf Haidenaab zeigten wir vor allem in Hälfte 2 eine reife Leistung und landeten deshalb einen verdienten Sieg. Jetzt kommen für uns drei Wochen der Wahrheit, es warten drei Topspiele auf uns. Ich habe meinen Jungs gesagt, wir gehen all in, Mitte April wissen wir, ob es eine ordentliche oder sehr gute Saison wird. Dementsprechend liegt der Druck am Sonntag mehr auf unserer Seite, wir sollten punkten, am besten dreifach. Der Favorit sind wir allerdings nicht, fahren jedoch mit breiter Brust in den Landkreis Amberg/Sulzbach. Mein Kader gibt alles her, alle sind am Training, sind motiviert und heiß. Wir wollen die kommenden Topmatches geniessen und so viele Punkte, wie möglich holen. Auerbach wird sich auf jeden Fall strecken müssen, um uns zu schlagen."

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SpVgg Trabitz SpVggTrabitz VfB Rothenstadt VfB Rothenst 15:00 PUSH

Dass die Zeichen der Baier-Crew im Heimspiel auf Sieg stehen, dürfte keine Überraschung sein, man will sich schließlich in der Absicht, den Auerbachern weiter den heißen Atem spüren zu lassen, keine Blöße geben. Unabhängig von der zu erledigenden Hausaufgabe wird man natürlich auch mit einem Auge nach Auerbach blicken. Für die Gäste geht nach dem Punktgewinn in Grafenwöhr und der Heimniederlage gegen den Primus das brutal schwere Auftaktprogramm weiter, nun wartet der Rangzweite. Ein drittes Mal in Folge geht man als Außenseiter ins Spiel, personelle Probleme lassen laut dem Trainer die Mauer, die sich aufbaut, noch höher, ja schier unüberwindbar werden. SpVgg-Übungsleiter Thomas Baier: „Nach dem Auftaktsieg gegen Vorbach wollen wir jetzt nachlegen. Uns ist bewusst, dass uns mit Rothenstadt eine unangenehme Aufgabe erwartet, gerade solche Spiele verlangen volle Konzentration. Für uns wird entscheidend sein, dass wir über 90 Minuten unsere Inhalte auf den Platz bringen und deutlich konstanter auftreten. Wenn wir das schaffen, bin ich überzeugt, dass wir das Spiel erfolgreich gestalten können.“ VfB-Coach Roland Lang: "Der enge Kader wird durch mehrere Verletzte und Urlauber nochmal extrem ausgedünnt. Deshalb stehen wir mehr oder weniger vor einer kaum lösbaren Aufgabe."

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr TSV Eslarn TSV Eslarn FC Vorbach FC Vorbach 15:00 PUSH

In Kohlberg feierte der TSV einen gelungenen Start in die Restrückrunde, dass man nun gegen den Rangelften nachlegen und damit weiterhin in Lauerstellung bleiben möchte, versteht sich von selbst. Durch den Dreier von "Dumba" ist der Vorsprung des FCV auf den Rele-Platz 12 kleiner geworden, deshalb muss es das Ziel der Tusek-Mannen sein, zumindest einen Punkt von der Landesgrenze mit nach Hause zu nehmen, wohlwissend, dass dies eminent schwer wird. TSV-Spielercoach Peter Rackl: "Natürlich wollen wir im ersten Heimspiel des Jahres einen Dreier einfahren. Es gilt vor allem die Hinspielniederlage wiedergutzumachen. Spielerisch wollen wir - im Vergleich zum Kohlbergspiel - wieder mehr Struktur reinbringen. Wie in den letzten beiden Spielen lassen wir uns von der Tabellenposition des FCV nicht täuschen. Es steht der komplette Kader, bis auf den rotgesperrten Dobmeier, zur Verfügung." Gästetrainer Markus Tusek: "Eslarn ist der nächste schwere Gegner, der auf uns wartet. Sie verfügen über ein paar Spieler mit besonders guten individuellen Qualitäten. Darin wird der Schwerpunkt liegen, diese Qualitäten nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Wenn meine Jungs die bisherigen Leistungen bestätigen können, dann ist in Eslarn auch was zu holen. Allerdings müssen die leichten Fehler abgestellt werden und selbst muss man effektiver vor dem Tor sein."