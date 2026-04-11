Topduell am Franzschen Feld: Verfolgerduell mit Signalwirkung Dritter empfängt Zweiten – Wendezelle im Titelrennen unter Druck, Acosta mit personellen Sorgen von red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nückel/Steinmann

Am 23. Spieltag kommt es zum direkten Aufeinandertreffen zweier Spitzenteams: Der Tabellendritte BSC Acosta II fordert den zweitplatzierten TSV Wendezelle heraus. Während die Gäste den Anschluss an die Spitze halten wollen, geht es für Acosta darum, sich im Aufstiegsrennen zurückzumelden.

Ausgangslage im oberen Tabellendrittel Wenn am Sonntag der Tabellendritte BSC Acosta II (38 Punkte) auf den Zweiten TSV Wendezelle (42 Punkte) trifft, steht mehr als nur ein gewöhnliches Ligaspiel auf dem Programm. Vier Zähler trennen beide Mannschaften, die jeweils zur Spitzengruppe gehören. Während Wendezelle den Druck auf Spitzenreiter Lehndorfer TSV (52 Punkte) hochhalten will, könnte Acosta mit einem Erfolg den Rückstand verkürzen und das Rennen um die vorderen Plätze weiter zuspitzen. Die jüngsten Ergebnisse beider Teams unterstreichen die Ausgangslage. Wendezelle setzte sich Ende März knapp mit 1:0 beim FC Heeseberg (Platz 14) durch und bestätigte damit seine konstante Form.

Die letzten Auftritte von Acosta II: Beim souveränen Tabellenführer Lehndorfer TSV setzte es eine deutliche 0:3-Niederlage – ein Rückschlag im Kampf um die Spitzenplätze. Es folgte jedoch ein deutlicher 6:1-Sieg gegen Lafferde unter der Woche. Auch das Hinspiel spricht für die Gäste: Wendezelle gewann die erste Begegnung mit 3:1, nachdem Acosta zunächst in Führung gegangen war. Die Partie zeigte bereits damals, dass Wendezelle über die größere Effizienz verfügt.