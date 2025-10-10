Derbytime und Spitzenspiel! Der FC Dreisessel empfängt den aktuellen Spitzenreiter SG Breitenberg/Sonnen um Unterschiedsspieler Julian Zinnöcker (zweiter von links). – Foto: Robert Geisler

Topduell am Dreisessel: »Es kann noch sehr viel passieren« Der Spitzenreiter reist mit breiter Brust zum Vierten +++ Dreisessel will nach zwei Niederlagen zurück in die Spur finden.

Es ist das Duell zweier Schwergewichte der Kreisklasse Passau/Freyung: Während die Gäste aus dem Sonnenwald mit beeindruckender Konstanz auftreten, sucht Dreisessel nach zwei Niederlagen in Folge den Weg zurück zu alter Stärke – und hofft dabei auf einen Heimcoup gegen den Liga-Primus.

Nach einer bis dahin starken Saison mit sieben Siegen aus den ersten zehn Spielen geriet der FC Dreisessel zuletzt etwas ins Stolpern. Das 0:2 in Büchlberg war bereits die zweite Niederlage in Serie, nachdem man auch gegen Jandelsbrunn Federn lassen musste. „Ich sehe unsere Mannschaft in der laufenden Saison nicht schlecht aufgestellt, obwohl wir in letzter Zeit immer ein bis zwei angeschlagene Spieler haben. Deswegen waren auch die Ergebnisse der letzten beiden Spiele gegen Büchlberg und Jandelsbrunn nicht gut“, erklärt Thomas Rothbauer, der die jüngste Schwächephase auch auf die Personalprobleme zurückführt. Zuvor sei seine Mannschaft „eigentlich immer dominant gewesen“, sagt Rothbauer weiter, „deswegen mache ich das schon etwas an den zahlreichen Ausfällen fest, die wir in den vergangenen Spielen hatten.“ Dennoch blickt der Funktionär optimistisch auf das kommende Heimspiel: „Ich bin zuversichtlich, dass es wieder in die richtige Richtung läuft. Wir haben jetzt zwei Heimspiele gegen zwei starke Gegner – allen voran natürlich mit Breitenberg.“