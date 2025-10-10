Topduell am Dreisessel: »Es kann noch sehr viel passieren«

Es ist das Duell zweier Schwergewichte der Kreisklasse Passau/Freyung: Während die Gäste aus dem Sonnenwald mit beeindruckender Konstanz auftreten, sucht Dreisessel nach zwei Niederlagen in Folge den Weg zurück zu alter Stärke – und hofft dabei auf einen Heimcoup gegen den Liga-Primus.
Nach einer bis dahin starken Saison mit sieben Siegen aus den ersten zehn Spielen geriet der FC Dreisessel zuletzt etwas ins Stolpern. Das 0:2 in Büchlberg war bereits die zweite Niederlage in Serie, nachdem man auch gegen Jandelsbrunn Federn lassen musste. „Ich sehe unsere Mannschaft in der laufenden Saison nicht schlecht aufgestellt, obwohl wir in letzter Zeit immer ein bis zwei angeschlagene Spieler haben. Deswegen waren auch die Ergebnisse der letzten beiden Spiele gegen Büchlberg und Jandelsbrunn nicht gut“, erklärt Thomas Rothbauer, der die jüngste Schwächephase auch auf die Personalprobleme zurückführt.
Zuvor sei seine Mannschaft „eigentlich immer dominant gewesen“, sagt Rothbauer weiter, „deswegen mache ich das schon etwas an den zahlreichen Ausfällen fest, die wir in den vergangenen Spielen hatten.“ Dennoch blickt der Funktionär optimistisch auf das kommende Heimspiel: „Ich bin zuversichtlich, dass es wieder in die richtige Richtung läuft. Wir haben jetzt zwei Heimspiele gegen zwei starke Gegner – allen voran natürlich mit Breitenberg.“
Die Erinnerungen an die vergangene Saison sind positiv: Damals bezwang Dreisessel die SG Breitenberg/Sonnen in beiden Duellen. „Wir haben die SG letzte Saison zweimal geschlagen, und das möchten wir eigentlich auch wiederholen“, so Rothbauer. Gleichzeitig weiß er aber um die Stärke des Gegners: „Breitenberg hat einen riesigen Kader und einen neuen Trainer. Bisher zeigen sie sich wie die konstanteste Mannschaft in dieser Klasse. Aber vielleicht kommt der Gegner gerade zur richtigen Zeit, damit es bei uns wieder in die andere Richtung geht.“
Auf der anderen Seite reist der Tabellenführer mit reichlich Selbstvertrauen an. Die SG Breitenberg/Sonnen setzte sich am vergangenen Spieltag mit 3:1 gegen die SG Preming durch und verteidigte damit ihre Spitzenposition. Die Wandl-Elf überzeugt derzeit auf ganzer Linie – mit der besten Offensive der Liga (52 Tore) und einer der stabilsten Abwehrreihen (15 Gegentore).
Die Torschützen vom Wochenende wie Elias Höng, Lukas Angerer und Niclas Holzinger stehen sinnbildlich für die offensive Wucht des Spitzenreiters. Besonders für Höng ist das Duell am Dreisessel ein besonderes, schließlich trug er einst selbst das FCD-Trikot. Rothbauer weiß um die Gefahr: „Um die Stärken von Zinnöcker und Höng wissen wir natürlich. Elias hat lange bei uns gespielt, und wir wissen, was er kann – und die Klasse von Julian ist sowieso bekannt.“
Auch bei den Gästen ist die Stimmung gelassen, aber fokussiert. „Natürlich sind wir mit der bisherigen Saison sehr zufrieden, vor allem auch, weil wir uns spielerisch stark verbessert haben. Aber die Saison ist noch lange und es kann noch sehr viel passieren“, sagt der sportliche Leiter der SG, Tobias Krottenthaler. Seine Mannschaft müsse „sich jeden Sieg hart erarbeiten“, das habe man auch zuletzt wieder gesehen. Auch zum Topspiel äußert sich Krottenthaler zurückhaltend:„Wir freuen uns natürlich auf das Derby am Wochenende, aber letztlich geht es auch nur um drei Punkte. Wir wissen um die aktuelle Situation des FCD, dennoch sind wir gut beraten, uns auf unser eigenes Spiel zu konzentrieren.“
So verspricht das Gipfeltreffen am Dreisessel Spannung pur: Der heimstarke FCD will den Favoriten stürzen und sich im Aufstiegsrennen zurückmelden, während die SG Breitenberg/Sonnen ihren beeindruckenden Lauf fortsetzen und die Tabellenführung weiter festigen möchte.
