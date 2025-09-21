Topcu trifft und trifft

Zwei schnelle Tore und ein früher Platzverweis gegen die Gäste, da war die Partie nach knapp einer halben Stunde bereits gelaufen. Was war passiert? Vor dem 1:0 spielte Lennart Schwanemann klasse auf die rechte Seite, von wo der Juniorenspieler Lion Höft mit einer wunderschönen Flanke Torjäger Ismail Topcu bediente, der per Kopf traf. "Das Tor war schön herausgespielt", sagte FC-Co-Trainer Andreas Wilhelmi. Es dauerte nur fünf Minuten, da erhöhte Louis Heinsohn auf 2:0. Als Levin Lichownik kurz darauf seinen Fuß zu hoch hatte, griff Schiedsrichter Frank Sandmann-Litfin sofort zur Roten Karte. "Das war aus unserer Sicht zu hart. Sicher trifft er unseren Spieler in Kopfhöhe, aber man muss in solchen Situationen auch mal den Größenunterschied sehen", gab Wilhelmi zu. Ismail Topcu erhöhte in der Folge sein Torkonto noch auf 14 Treffer, auch Herren Ü30-Spieler Arthur Bastron und Niclas Storm durften sich in die Torjägerliste eintragen. Bestnoten gab es auf Seiten der Gastgeber für die Nachwuchskräfte Lion Höft und Jorve Duhn. "Wir sind vollkommen zufrieden, so können wir weitermachen. Auch nach den vielen Einwechslungen lief das Spiel für uns sehr gut weiter. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung und eine klare Sache", so Andreas Wilhelmi weiter.

Wohin jetzt die Reise für die SV Drochtersen/Assel IV geht, bleibt abzuwarten nach den beiden Auswärtsniederlagen in Folge und dem guten Saisonstart davor.

Schiedsrichter: Frank Sandmann-Litfin (Fredenbeck)

Tore: 1:0 Ismail Topcu (14.), 2:0 Louis Heinsohn (19.), 3:0 Ismail Topcu (42.), 4:0 Arthur Bastron (77.), 5:0 Niclas Storm (81.), 6:0 Ismail Topcu (85.)

Rot: Levin Lichownik (26./SV Drochtersen/Assel IV/Foulspiel (Fuß ins Gesicht))