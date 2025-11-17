Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Erfolgreich in der Bezirksliga: Die Fußballer des SV Hinterzarten – Foto: Wolfgang Scheu
Top vor dem Topspiel: Der SV Hinterzarten spielt eine starke Saison
SV Hinterzarten spielt bisher eine blitzsaubere Saison
Der SV Hinterzarten spielt bisher eine blitzsaubere Saison. Ein weiteres Highlight legten sie am Samstag gegen den FC Brigachtal hin.
Mit 2:0 schlugen sie den Tabellendritten in der Fußball-Bezirksliga und rückten bis auf einen Zähler an diesen heran. "Es war ein gutes Spiel, wir haben hochverdient gewonnen", bilanzierte Lars Mundinger, der gemeinsam mit Mike Ketterer die Hochschwarzwälder trainiert. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.