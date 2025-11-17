Top vor dem Topspiel: Der SV Hinterzarten spielt eine starke Saison

Der SV Hinterzarten spielt bisher eine blitzsaubere Saison. Ein weiteres Highlight legten sie am Samstag gegen den FC Brigachtal hin.

Mit 2:0 schlugen sie den Tabellendritten in der Fußball-Bezirksliga und rückten bis auf einen Zähler an diesen heran. "Es war ein gutes Spiel, wir haben hochverdient gewonnen", bilanzierte Lars Mundinger, der gemeinsam mit Mike Ketterer die Hochschwarzwälder trainiert. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.