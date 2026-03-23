Top-Trio siegreich - Theesen und Rödinghausen II gewinnen Kellerduelle Der 21. Spieltag in der Westfalenliga Staffel 1 von red · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Theesen um Kapitän Alessios Giorgio holte "Big Points" im Abstiegskampf. – Foto: Lars Paterok

Die Meisterschaftskandidaten gaben sich am Wochenende keine Blöße. Spitzenreiter SC RW Maaslingen schlug den SuS Neuenkirchen, der ohne seine drei besten Torschützen antreten musste, problemlos mit 3:0. Der SC Westfalia Kinderhaus war ebenfalls früh auf der Siegerstraße bei Kellerkind SV Westfalia Soest und brachte die 2:0-Pausenführung nach Hause. Lediglich der SC Peckeloh musste etwas zittern, als der FC Preußen Espelkamp in der 79. Spielminute zum 1:2-Anschluss kam. Dabei blieb es aber.

>>> zur aktuellen Tabelle Im Verfolgerduell verspielte der FSC Rheda eine 3:1-Führung gegen GW Nottuln und kassierte in der Schlussphase noch zwei Gegentore zum Remis. Auch der SV Mesum wird mit den ganz vorderen Plätzen wohl nichts mehr zu tun haben. Gegen den FC Nordkirchen gab es eine 0:1-Heimpleite. Im Tabellenkeller waren der SV Rödinghausen II, dieses Mal durch zwei erfahrene Regionalliga-Akteure (Breuer und Ezekwem) verstärkt, und der VfL Theesen die großen Gewinner. Der SVR drehte in der Schlussphase einen 1:2-Rückstand gegen das bis dato punktgleiche Schlusslicht FC Kaunitz. Theesen gewann zuhause mit 2:0 gegen den SV Borussia Emsdetten, der auf einen Abstiegsplatz abrutschte.

Last but not least gewann die SF Ostinghause im Mittelfeld gegen den SV Eintracht Ahaus mit 1:0 und rehabilitierte sich für die 1:6-Derby-Klatsche gegen Soest. >>> zur Formtabelle Die Partien des 21. Spieltags im Überblick: