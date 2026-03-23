Top-Trio siegreich - Theesen und Rödinghausen II gewinnen Kellerduelle

Die Meisterschaftskandidaten gaben sich am Wochenende keine Blöße. Spitzenreiter SC RW Maaslingen schlug den SuS Neuenkirchen, der ohne seine drei besten Torschützen antreten musste, problemlos mit 3:0. Der SC Westfalia Kinderhaus war ebenfalls früh auf der Siegerstraße bei Kellerkind SV Westfalia Soest und brachte die 2:0-Pausenführung nach Hause. Lediglich der SC Peckeloh musste etwas zittern, als der FC Preußen Espelkamp in der 79. Spielminute zum 1:2-Anschluss kam. Dabei blieb es aber.
Im Verfolgerduell verspielte der FSC Rheda eine 3:1-Führung gegen GW Nottuln und kassierte in der Schlussphase noch zwei Gegentore zum Remis. Auch der SV Mesum wird mit den ganz vorderen Plätzen wohl nichts mehr zu tun haben. Gegen den FC Nordkirchen gab es eine 0:1-Heimpleite.
Im Tabellenkeller waren der SV Rödinghausen II, dieses Mal durch zwei erfahrene Regionalliga-Akteure (Breuer und Ezekwem) verstärkt, und der VfL Theesen die großen Gewinner. Der SVR drehte in der Schlussphase einen 1:2-Rückstand gegen das bis dato punktgleiche Schlusslicht FC Kaunitz. Theesen gewann zuhause mit 2:0 gegen den SV Borussia Emsdetten, der auf einen Abstiegsplatz abrutschte.
Last but not least gewann die SF Ostinghause im Mittelfeld gegen den SV Eintracht Ahaus mit 1:0 und rehabilitierte sich für die 1:6-Derby-Klatsche gegen Soest.
Die Partien des 21. Spieltags im Überblick:
SF Ostinghausen – Eintracht Ahaus 1:0
SF Ostinghausen: Marcel-Maik Brylka, Filip Pieprzka, Malte Wieling, Marcel Meuter, Lucas Meuter (90. Prince Donna Ogbuagu), Tom Franke (78. Luis Scheiermann), Tobias Lyttwin, Philipp Klaus (90. Dario Markovski), Elias Polaczy (46. Sefai Colak), Lars Schröder, Damian Artur Biniek (90. Hannes Tyrell) - Spielertrainer: Kai-Bastian Evers
Eintracht Ahaus: Rafael Romero Ponce, Jannik Wigbels, David Farwick, Jannes Brüning (57. Stanly Vinke) (90. Marius Kleine Schonnefeld), Janis Jan Noack, Tarek El-Abdulah (90. Arne Garthaus), Jonathan Noack (84. Danylo Tamylovych), Christian Rosing, Luca Ehler, Christopher Behrendt, Moritz Wagner - Trainer: Frank Wegener
Schiedsrichter: Philippe Najda - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Lars Schröder (89.)
SV Mesum – FC Nordkirchen 0:1
SV Mesum: Tom Siemon, Julian Wolf (42. Tim Egbers), Tobias Göttlich (64. Max Ostendorf), Rene Pöhlker (64. Bennet Wesselkämper), Christopher Strotmann (88. Milan Hartke), Philip Grewe, Kevin Ostendorf (66. Lars Jenders), David Katerkamp, Jordi Dindic, Julin Muthulingam, Dominic Schmidt - Trainer: Pascal Wilmes
FC Nordkirchen: Veith Walde, Noel Lahr, Dominik Dupke, Lukas Bregenhorn, Linus Hensler, Daniel Jonas Seidel (53. Luca-Hermann Gennermann), Simon Mors (86. Lars Wannigmann), Con Helmer Thomas Lappen, Robin Schwick (68. Ufuk Ekincier) (88. Lars Rustige), Robin Cordes, Antonio Abazi (68. Benedikt Övermann) - Trainer: Mario Plechaty
Schiedsrichter: Nick Schitzik - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Simon Mors (16.)
FSC Rheda – DJK SV Grün-Weiß Nottuln 3:3
FSC Rheda: Laurin Wiedemann, Niklas von Mutius, Nico Wennier, Marcel Lücke, Matteo Ellefred, Corvin Meyer, Marvin Schleining, Nemanja Milic (77. Eugen Dreichel), Martin Aciz, Luis Sievers (89. Philipp Aciz), Christoph Linnemann - Trainer: Christopher Hankemeier
DJK SV Grün-Weiß Nottuln: Julian Jaworek, Fabian Kemper, Ludwig Bünker, Justus Rehers, Max Meßing (81. Lukas Cofalik), Christian Messing, Noah Hörsting, Richard Joaquim, Kevin Stenzel, Jakob Metze (69. Luca Averesch), Thorin Louis Graßnick (57. Lukas Höing) - Trainer: Darius Schwering
Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Nemanja Milic (18.), 1:1 Richard Joaquim (40.), 2:1 Nemanja Milic (42.), 3:1 Nemanja Milic (67.), 3:2 Kevin Stenzel (80.), 3:3 Richard Joaquim (87.)
SC Peckeloh – FC Preußen Espelkamp 2:1
SC Peckeloh: Giuliano Rodehutskors, Tom Haßheider (30. Volodymyr Dehtiarov), Mick Schüttpelz, Anes Dautovic, Giulien Kaps, Erik Alexander Mannek, Andi Mehmeti (61. Ekin Zan), Erik Peters, Tom Bauer (61. Leandro Ricker-Rasteiro), Nikolas Korniyenko (70. Dimitrios Nemtsis), Sergio Baris Gucciardo (80. Harun Kizilboga) - Trainer: Vittorio Lombardi - Co-Trainer: Tim Mannek
FC Preußen Espelkamp: Nik Jonas Deubel, Rene Freimuth (88. Niklas Hille), Maik Stoll, Ben Klostermann, Semir Ucar, Tristan Zopf, Crispin Beyse (86. Oliver Bollwicht), Paul Ristau, Hasan Köse, Rojhat Agackiran, Mehmet Kodes (63. Berkay Cosar) - Trainer: Christian Franz-Pohlmann
Schiedsrichter: Justus Rehermann - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Nikolas Korniyenko (45.), 2:0 Nikolas Korniyenko (68.), 2:1 Maik Stoll (79.)
SC RW Maaslingen – SuS Neuenkirchen 3:0
SC RW Maaslingen: Marcel Redeker, Lukas Franzmeier, Kilian Tschöpe, Magnus Giersdorff, Jan-Christoph Stühmeier, Bastian Schreiber (58. Rion Latifaj), Jan-Malte Schwier (73. Paul-Joan Heineking), Kadir Yildirim (58. Atakan Kurnaz), Berkan Ersoy (66. Jesper Fuchs), Burak Mete Cosar, Bastian Rode (73. Faton Islamaj) - Trainer: Sergej Bartel
SuS Neuenkirchen: Lukas Greiwe, Felix Wiggers (73. Noah Hagemeier), Fynn Michael Onken, Mehmet Kaya, Jan Wiegers, Paul Winnemöller, Bennet Wiggers (66. Oliver Janning), Noah Scheipers (66. Jan Rauße), Matthis Meiring (80. Mika Termühlen), Lukas Feiting (66. Tom Köllmann), Lennart Theismann - Trainer: Alexander Zerche
Schiedsrichter: Kevin Oschinski - Zuschauer: 350
Tore: 1:0 Jan-Christoph Stühmeier (16.), 2:0 Atakan Kurnaz (59.), 3:0 Atakan Kurnaz (62.)
VfL Theesen – Borussia Emsdetten 2:0
VfL Theesen: Luis Weber, Ibrahim Sori-Kaba, Timur Rieger, Rodi Lales Kirici, Alessio Giorgio, Kai-Niklas Janz (94. Tino Aleksic), Riad Bentria (31. Mattis Beckmann), Berkay Güner, Jannik Tödtmann (90. Soufian Kaba), Timo Niermann (80. Eric Jesper Darlath), Taha Ajdar Moulla (68. Benedikt Genz) - Trainer: Engin Acar - Co-Trainer: Timo Niermann
Borussia Emsdetten: Luca Dömer, Arne Wolf Heinrich Bernhard Moselage, Mattes Langelage, Vincent Schulte, Kai Leon Deradjat, Mats Hagel (44. Florian Altemöller), Julian Dirks (79. Jan Fislage), Julius Hölscher (90. Jan-Martin Schmitz), Tom Bovenschulte, Laurentiu Tuca (81. Markus Weidel), Avni Kürsat Özmen - Trainer: Marc Wiethölter
Schiedsrichter: René Gimmler (Scharmede) - Zuschauer: 154
Tore: 1:0 Rodi Lales Kirici (17.), 2:0 Alessio Giorgio (90.+4)
SV Rödinghausen II – FC Kaunitz 3:2
SV Rödinghausen II: Sebastian Kropp, Hendrik Rübartsch (64. Samih Uslu), Lennart Braunsmann, Roman-Stevan Jankowski, Ziad Baris, Fynn Hagen Rausch-Bönki (55. Jannik Kienker), Damian Bittner (81. Arvin Moulai), Tim Schmid, Noah-Henry Köse, Simon Breuer, Cottrell Ezekwem (65. Kevin Hübner) - Trainer: Florian Langer - Co-Trainer: Michèl Ciomber
FC Kaunitz: Phil Johannes Schnathmann, Fynn Blomberg (94. Jean-Pierre Dingerdissen), Maurice Cord-Brüning, Dennis Martens (65. Luis Mensendiek), Felix Sczepurek, Joel Kirsch (72. Norick Epke), Leon Schmidt, Silas Hartkämper, Fabio Kristkowitz, Lennart Brink (75. Tom Stickling), Gian Manuel Pieper (85. Besir Bikliqi) - Trainer: Levent Cayiroglu - Co-Trainer: Peter Kamp
Schiedsrichter: Nico Kleinegesse - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Roman-Stevan Jankowski (18.), 1:1 Joel Kirsch (32.), 1:2 Joel Kirsch (41.), 2:2 Simon Breuer (87.), 3:2 Arvin Moulai (90.+2)
SV Westfalia Soest – Westfalia Kinderhaus 0:2
SV Westfalia Soest: Jonny Mika, Steffen Topp (83. Felix Weber), Emre Coskun, Maurice Buckesfeld, Nils Topp, Eckhard Geisthövel (77. Jann Conrads), Kevin Mehlhorn, Lukas Brenk, Marlon Hellmann (83. Arne Krick), Mario Jurss, Hakan Sezer (61. Tom Teipel) - Trainer: Stefan Fröhlich
Westfalia Kinderhaus: Lukas Finn Chabowski, Phil Ebbe Möllers, Florian Graberg, Nick Rensing (87. Paul Wietzorek), Jendrik Witt (80. Henri Aaron Isert), Leeroy Wesbuer (87. Yannick Lachowicz), Tim-Lennart Siekmann, Luis Jan Haverland (77. Emre Gündogdu), Semih Daglar, Julian Trapp, Kadir Kosar (64. Moritz Alexander Orschel) - Trainer: Philip Just - Trainer: Massih Wassey
Schiedsrichter: Marlon Neumann - Zuschauer: 152
Tore: 0:1 Florian Graberg (17.), 0:2 Julian Trapp (33.)