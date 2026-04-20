Top-Trio siegreich - Emsdetten kassiert Last-Minute-Niederlage Der 24. Spieltag in der Westfalenliga 1 von red · Heute, 08:13 Uhr · 0 Leser

Der SC Peckeloh um Kapitän Gerrit Weinreich (in Rot) hat Platz 2 weiter fest im Visier. – Foto: Lars Paterok

Gegen den SV Rödinghausen II behielt Spitzenreiter SC RW Maaslingen knapp mit 3:2 die Oberhand und wahrte damit den Fünf-Punkte-Vorsprung vor dem SC Westfalia Kinderhaus, der den FSC Rheda mit 2:0 in Schach hielt. Da die Vizemeister nach aktuellem Stand mit einem Aufstiegsspiel rechnen können, ist auch für den SC Peckeloh noch alles drin. Peckeloh bleibt nach dem 2:0-Auswärtssieg beim VfL Theesen auf drei Punkte an Kinderhaus dran. Das direkte Duell zwischen Kinderhaus und Peckeloh wartet am vorletzten Spieltag.

>>> zur aktuellen Tabelle Im Abstiegskampf verlieren der FC Preußen Espelkamp (1:6 bei SF Ostinghausen) und Borussia Emsdetten (0:1 gegen Eintracht Ahaus) weiter den Anschluss und können so langsam Landesliga-Planungen aufnehmen. Während es für Espelkamp die vierte Niederlage in Folge war, hat Emsdetten im laufenden Kalenderjahr noch keinen einzigen Punkt geholt (acht Niederlagen). Noch bitterer war, dass Ahaus den Siegtreffer erst in der Nachspielzeit erzielte. Im Abstiegskrimi zwischen dem SuS Neuenkirchen und dem SV Westfalia Soest gab es vier Tore und drei Platzverweise. Soest ging in Unterzahl mit 2:0 in Führung, musste jedoch sofort den Anschlusstreffer hinnehmen (59.). Die Gastgeber glichen in der 79. Spielminute zum 2:2-Endstand aus und wahrten damit den Vier-Punkte-Vorsprung auf Soest, die den ersten Abstiegsplatz belegen. Der Soester Platzverweis war nach hiesiger Meinung durchaus zweifelhaft. Die Proteste endeten letztlich noch in zwei weiteren Platzverweisen in der Nachspielzeit. Der Soester Coach Ibo Mbaye sagte gegenüber der Lokalpresse "Soester Anzeiger": "Wenn dieser Schiri nicht gewesen wäre, dann hätten wir die drei Punkte mitgenommen. Aber sowas gehört leider zum Fußball – manchmal entscheiden Schiedsrichter Spiele.“

Den nächsten Befreiungsschlag landete der FC Kaunitz, dessen 6:3-Heimsieg gegen den SV Mesum der vierte Dreier in Folge war. Die Ostwestfalen sind mit 32 Punkten auf der Habenseite dem sicheren Klassenerhalt sehr nahe. Mesum dagegen verliert nach der sechsten Niederlage in Folge immer mehr an Boden, hat aber immer noch sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Last but not least trennten sich im Mittelfeld-Duell der FC Nordkirchen und GW Nottuln torlos.