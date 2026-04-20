Top-Trio siegreich - Emsdetten kassiert Last-Minute-Niederlage

Gegen den SV Rödinghausen II behielt Spitzenreiter SC RW Maaslingen knapp mit 3:2 die Oberhand und wahrte damit den Fünf-Punkte-Vorsprung vor dem SC Westfalia Kinderhaus, der den FSC Rheda mit 2:0 in Schach hielt.
Da die Vizemeister nach aktuellem Stand mit einem Aufstiegsspiel rechnen können, ist auch für den SC Peckeloh noch alles drin. Peckeloh bleibt nach dem 2:0-Auswärtssieg beim VfL Theesen auf drei Punkte an Kinderhaus dran. Das direkte Duell zwischen Kinderhaus und Peckeloh wartet am vorletzten Spieltag.
Im Abstiegskampf verlieren der FC Preußen Espelkamp (1:6 bei SF Ostinghausen) und Borussia Emsdetten (0:1 gegen Eintracht Ahaus) weiter den Anschluss und können so langsam Landesliga-Planungen aufnehmen. Während es für Espelkamp die vierte Niederlage in Folge war, hat Emsdetten im laufenden Kalenderjahr noch keinen einzigen Punkt geholt (acht Niederlagen). Noch bitterer war, dass Ahaus den Siegtreffer erst in der Nachspielzeit erzielte.
Im Abstiegskrimi zwischen dem SuS Neuenkirchen und dem SV Westfalia Soest gab es vier Tore und drei Platzverweise. Soest ging in Unterzahl mit 2:0 in Führung, musste jedoch sofort den Anschlusstreffer hinnehmen (59.). Die Gastgeber glichen in der 79. Spielminute zum 2:2-Endstand aus und wahrten damit den Vier-Punkte-Vorsprung auf Soest, die den ersten Abstiegsplatz belegen. Der Soester Platzverweis war nach hiesiger Meinung durchaus zweifelhaft. Die Proteste endeten letztlich noch in zwei weiteren Platzverweisen in der Nachspielzeit. Der Soester Coach Ibo Mbaye sagte gegenüber der Lokalpresse "Soester Anzeiger": "Wenn dieser Schiri nicht gewesen wäre, dann hätten wir die drei Punkte mitgenommen. Aber sowas gehört leider zum Fußball – manchmal entscheiden Schiedsrichter Spiele.“
Den nächsten Befreiungsschlag landete der FC Kaunitz, dessen 6:3-Heimsieg gegen den SV Mesum der vierte Dreier in Folge war. Die Ostwestfalen sind mit 32 Punkten auf der Habenseite dem sicheren Klassenerhalt sehr nahe. Mesum dagegen verliert nach der sechsten Niederlage in Folge immer mehr an Boden, hat aber immer noch sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.
Last but not least trennten sich im Mittelfeld-Duell der FC Nordkirchen und GW Nottuln torlos.
Der 24. Spieltag in der Westfalenliga 1:
VfL Theesen – SC Peckeloh 0:2
VfL Theesen: Luis Weber, Julian Strathoff, Ibrahim Sori-Kaba, Timur Rieger, Rodi Lales Kirici (84. Tino Aleksic), Alessio Giorgio, Berkay Güner, Jannik Tödtmann, Timo Niermann, Mattis Beckmann, Taha Ajdar Moulla (67. Soufian Kaba) - Trainer: Engin Acar
SC Peckeloh: Giuliano Rodehutskors, Gerrit Weinreich, Anes Dautovic (85. Mick Schüttpelz), Volodymyr Dehtiarov, Giulien Kaps, Erik Alexander Mannek, Erik Peters, Ekin Zan (65. Tom Bauer), Leandro Ricker-Rasteiro (79. Harun Kizilboga), Dimitrios Nemtsis (73. Andi Mehmeti), Sergio Baris Gucciardo (59. Nikolas Korniyenko) - Trainer: Vittorio Lombardi
Schiedsrichter: Marlon Neumann - Zuschauer: 102
Tore: 0:1 Leandro Ricker-Rasteiro (70.), 0:2 Nikolas Korniyenko (76.)
SuS Neuenkirchen – SV Westfalia Soest 2:2
SuS Neuenkirchen: Marvin Wiesmann, Fynn Michael Onken, Oliver Janning (71. Jan Wiegers), Tom Köllmann, Paul Winnemöller (90. Bennet Wiggers), Jan Rauße (63. Joshua Roß), Luca Bültel, Matthis Meiring (75. Ole Stabenow), Marvin Egbers, Fin Menzel, Lennart Theismann - Trainer: Alexander Zerche
SV Westfalia Soest: Jonny Mika, Steffen Topp, Jann Conrads, Emre Coskun, Maurice Buckesfeld, Kevin Mehlhorn, Lukas Brenk (82. Arne Krick), Marlon Hellmann (60. Nils Topp), Maximilian Mehlan, Mario Jurss (69. Eike Uli Mehn), Tom Teipel (82. Lukas Reipöhler) - Trainer: Ibrahima Mbaye
Schiedsrichter: Maik Echelmeyer - Zuschauer: 240
Tore: 0:1 Tom Teipel (41.), 0:2 Kevin Mehlhorn (57.), 1:2 Lennart Theismann (59.), 2:2 Tom Köllmann (80.)
Gelb-Rot: Maurice Buckesfeld (53./SV Westfalia Soest/)
Rot: Steffen Topp (92./SV Westfalia Soest/)
Rot: Emre Coskun (98./SV Westfalia Soest/)
SC RW Maaslingen – SV Rödinghausen II 3:2
SC RW Maaslingen: Bohdan Ostrenko, Lukas Franzmeier, Kilian Tschöpe, Jan-Christoph Stühmeier, Marcel Hofrath, Jesper Fuchs (84. Bastian Rode), Jan-Malte Schwier, Kadir Yildirim (88. Joel Waterbär), Berkan Ersoy (46. Bastian Schreiber), Burak Mete Cosar (46. Atakan Kurnaz), Faton Islamaj (84. Elms Jeroen Bornemann) - Trainer: Sergej Bartel
SV Rödinghausen II: Hannes Kramp, Lennart Braunsmann, Roman-Stevan Jankowski, Ziad Baris, Leon Kolesnik, Jannik Kienker (83. Christoph Rüther), Damian Bittner, Tim Schmid (88. Arvin Moulai), Moritz Brasas (93. Harun Köse), Samih Uslu, Niklas Burlage (66. Fynn Hagen Rausch-Bönki) - Trainer: Florian Langer - Co-Trainer: Michèl Ciomber
Schiedsrichter: René Gimmler (Scharmede) - Zuschauer: 304
Tore: 0:1 Damian Bittner (32.), 0:2 Niklas Burlage (43.), 1:2 Jesper Fuchs (49.), 2:2 Jan-Christoph Stühmeier (56.), 3:2 Kilian Tschöpe (64.)
FC Nordkirchen – DJK GW Nottuln 0:0
FC Nordkirchen: Cedric Conner Golbig, Luca Pascal Dombrowski, Dominik Dupke, Lukas Bregenhorn, Linus Hensler, Daniel Jonas Seidel (65. Luis Schäfer), Luca-Hermann Gennermann, Ufuk Ekincier (75. Antonio Abazi), Simon Mors (29. Benedikt Övermann), Con Helmer Thomas Lappen, Robin Schwick - Trainer: Mario Plechaty
DJK GW Nottuln: Julian Jaworek, Fabian Kemper, Ludwig Bünker, Justus Rehers, Max Meßing, Christian Messing (65. Luca Averesch), Noah Hörsting (72. Valentyn Yarokha), Kevin Stenzel (88. Simon Giemula), Lukas Cofalik (86. Phil Thier), Jakob Metze (76. Loris Alexander Sola Sasse), Lukas Höing - Trainer: Darius Schwering
Schiedsrichter: Jan Maßmann (Bochum) - Zuschauer: 100
Tore: keine Tore
SF Ostinghausen – FC Preußen Espelkamp 6:1
SF Ostinghausen: Marcel-Maik Brylka, Malte Wieling, Hannes Tyrell (60. Filip Pieprzka), Marcel Meuter (72. Felix Diening), Lucas Meuter (75. Jari Limbrock), Tom Franke, Tobias Lyttwin, Dario Markovski (60. Friedrich Bömer Schulte), Kai-Bastian Evers, Lars Schröder, Damian Artur Biniek (81. Prince Donna Ogbuagu) - Spielertrainer: Kai-Bastian Evers
FC Preußen Espelkamp: Nik Jonas Deubel, Maik Stoll (80. David Hajduk), Philip Wölfing, Ben Klostermann, Semir Ucar, Tristan Zopf (87. Niklas Hille), Malik Baytar, Paul Ristau, Hasan Köse (85. Berkay Cosar), Rojhat Agackiran, Mehmet Kodes (15. Crispin Beyse) - Trainer: Christian Franz-Pohlmann
Schiedsrichter: Kilian Lemmer - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Lucas Meuter (39.), 2:0 Marcel Meuter (45.), 3:0 Tom Franke (52.), 3:1 Semir Ucar (65.), 4:1 Lars Schröder (78.), 5:1 Lars Schröder (81.), 6:1 Prince Donna Ogbuagu (90.+2)
Westfalia Kinderhaus – FSC Rheda 2:0
Westfalia Kinderhaus: Steffen Scharbaum, Phil Ebbe Möllers, Florian Graberg, Jendrik Witt, Leeroy Wesbuer, Henri Aaron Isert (88. Yannick Lachowicz), Tim-Lennart Siekmann (94. Paul Wietzorek), Luis Jan Haverland, Semih Daglar (94. Pedro Henrique de Souza Silva), Julian Trapp (86. Levent Taylan Öztürk), Emre Gündogdu (56. Farid Abdvis Zadeh) - Trainer: Philip Just - Trainer: Massih Wassey
FSC Rheda: Laurin Wiedemann, Niklas von Mutius, Nico Wennier (88. Corvin Meyer), Marcel Lücke, Marvin Schleining, Nemanja Milic, Nils Müller (79. Matteo Ellefred), Dennis Fischer (93. Benito Junior Diehl), Martin Aciz (32. Philipp Aciz), Mustafa Dogan, Luis Sievers - Trainer: Christopher Hankemeier
Schiedsrichter: Hüseyin Sahin - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Semih Daglar (80.), 2:0 Semih Daglar (90.+2)
FC Kaunitz – SV Mesum 6:3
FC Kaunitz: Phil Johannes Schnathmann, Felix Frosch, Till Maasjost (72. Fabian Bürmann), Maurice Cord-Brüning, Dennis Martens, Tom Stickling, Joel Kirsch (68. Norick Epke), Leon Schmidt (68. Felix Sczepurek), Silas Hartkämper, Lennart Brink (80. Pascal Hanna), Gian Manuel Pieper (87. Rodrigo Nunes Romano) - Trainer: Levent Cayiroglu - Co-Trainer: Peter Kamp
SV Mesum: Hannes Schäperklaus, Julian Wolf (61. Luca Alexander Jansmann), Tobias Göttlich, Simon Moß (72. Bennet Wesselkämper), Christopher Strotmann, Philip Grewe (72. Milan Hartke), Kevin Ostendorf, Jordi Dindic, Lars Jenders, Julin Muthulingam (87. Niko Winter), Dominic Schmidt (87. Tim Egbers) - Trainer: Pascal Wilmes
Schiedsrichter: Mathias Gerlach - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Dennis Martens (17.), 1:1 Christopher Strotmann (23. Foulelfmeter), 1:2 Kevin Ostendorf (31.), 2:2 Lennart Brink (38.), 3:2 Gian Manuel Pieper (45.+2), 4:2 Lennart Brink (51.), 5:2 Gian Manuel Pieper (55.), 6:2 Joel Kirsch (62.), 6:3 Lars Jenders (77.)
Borussia Emsdetten – Eintracht Ahaus 0:1
Borussia Emsdetten: Luca Dömer, Hendrik Ohde, Mattes Langelage, Kai Leon Deradjat, Julian Dirks, Julius Hölscher, Samir Haxha (46. Tom Bovenschulte), Laurentiu Tuca, Markus Weidel (78. Max Siepmann), Avni Kürsat Özmen, Jan Fislage (73. Florian Altemöller) - Trainer: Marc Wiethölter
Eintracht Ahaus: Rafael Romero Ponce, Timo Brillert, David Farwick, Jannes Brüning, Janis Jan Noack, Tarek El-Abdulah, Christopher Ransmann (27. Jan Kröger), Christian Rosing, Luca Ehler, Christopher Behrendt, Moritz Wagner (82. Jonathan Noack) - Trainer: Frank Wegener
Schiedsrichter: Holger Danielsiek - Zuschauer: 240
Tore: 0:1 David Farwick (90.+3)