Top-Trio siegreich - Buer und Disteln mit Last-Minute-Remis

Die SSV Buer holte beim TuS Erndtebrück dreimal einen Rückstand auf, letztmals in der Nachspielzeit und verließ mit dem 3:3-Unentschieden die Abstiegsplätze. Auch Vestia Disteln feierte ein Last-Minute-Remis beim SC Westfalia Herne (2:2). Den höchsten Sieg des Spieltages erzielte der RSV Meinerzhagen, der den SC Obersprockhövel mit 5:0 vom Platz fegte.

Für den SV Wacker Obercastrop hat nach der Derby-Pleite vorerst der Abstiegskampf begonnen. Mit lediglich zwei Zählern bleibt der vor der Saison als Aufstiegsfavorit Nr. 1 gehandelte Großkreutz-Club am Tabellenende.

TuS Erndtebrück – SSV Buer 3:3 TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Julian Wienold, Shion Ueno, Maurice Dobbener (64. Marius Burkert), Tobias Filipzik, Kevin Krumm, William Wolzenburg, Simon Mack (84. Moritz Klein), Elmin Heric (89. Marc Uvira), Clemens Tartan (72. Till Walter), Lars Schardt (94. Endrit Curri) - Trainer: Oliver Schnitzler - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle SSV Buer: Matthias Kuscha, Leon Schleking, Alper Özgen, Muhammed-Ali Karkar, Florian Weber, Kjetil Thorin Heinsen (80. Kadir Mutluer), Louis Jozek, Maurice-Joel Weißbohn (72. Ali Seklawi), Cenk Mustafa Güney (89. Emre Gökkaya), Tarkan Yerek (89. Ediz Akcinar), Marius Heck (72. Max Fleer) - Trainer: Celalettin Keskin - Trainer: Oktay Güney Schiedsrichter: Philipp Miska - Zuschauer: 127 Tore: 1:0 Lars Schardt (19.), 1:1 Kadir Mutluer (45.), 2:1 Maurice Dobbener (56.), 2:2 Alper Özgen (66. Foulelfmeter), 3:2 Lars Schardt (74.), 3:3 Ali Seklawi (90.+1)

DSC Wanne-Eickel – FC Iserlohn 3:0 DSC Wanne-Eickel: Paul Apel, Marco Kampmann, Luca Robert (87. Lukas Kubiak), Florian Trachternach, Lucas Kretschmer (68. Fatih Gönül), Justin Lubkoll (83. Marius Speker), Marcel Klakus, Leonardo Jurisic (70. Felix Marciniak), Ozan Simsek, Xhino Kadiu, Tim Hilligloh (87. Fabian Rokietnicki) - Trainer: Davide Basile - Trainer: Alexander Schlüter FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Samuel-Alain Abane (79. Edin Grosonja), Jeremy Aboagye (79. Tius Hugo Brenke), Phil Rettig (64. Robin Korpp), Abdelaziz Slimi, Yllnor Tahiri, Maurice Castel Branco (68. Leon Tenkhoff), Can Bayer (68. Pablo Perez Carriazo), Moritz Weinrich - Trainer: Simon Naujoks Schiedsrichter: Simon Knappe - Zuschauer: 100 Tore: 1:0 Tim Hilligloh (23.), 2:0 Justin Lubkoll (72.), 3:0 Justin Lubkoll (83.)

RSV Meinerzhagen – SC Obersprockhövel 5:0

RSV Meinerzhagen: Mike Wroblewski, Simon Weber, Umut Özogul, Jonah Sasse, Max Kolberg (90. Denis Maikl Emere), Steven Sordi (76. Erlon Sallauka), Jan Germann, Ismail Alushi (58. Kenan Uzun), Niklas Eckstädt, Daniel Barch (90. Adrian Islami), Jannik Selter (73. Muhammed Akar) - Trainer: Nils Langwald

SC Obersprockhövel: Paul Achim Zölzer, Luis Monse (79. Sidney Rast), Jan-Niklas Budde, Yannik Eversberg, Lars-Noah Szewczyk, Moritz Schrepping, Nico Jahnke (79. Mateo Ivancic), Pascal Fabritz (46. Lennart Seitz), Patrick Adam Dytko, Tim Dudda, Abid Yanik (69. Florian Mrosek) - Trainer: Michael Wurst

Schiedsrichter: Holger Danielsiek - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Jannik Selter (2.), 2:0 Niklas Eckstädt (36.), 3:0 Daniel Barch (88.), 4:0 Muhammed Akar (90.), 5:0 Umut Özogul (90.+2)

Gelb-Rot: Lars-Noah Szewczyk (42./SC Obersprockhövel/)

Westfalia Herne – Vestia Disteln 2:2

Westfalia Herne: Daniel Dudek, Jeron Al-Hazaimeh, Andrii Dobrovolskyi, Henrik Dier, Felix Gunnar Sauer (78. Ejmen Omercic), Christian Silaj, Inami Tsuzuki (24. Veli Cetin), Hakan Gökdemir (89. Damasy Daniel), Phil Knop (81. Moritz Brüggemann), Florian Tonye, Simeon Aleksandrov (88. Mahir Kaya) - Trainer: Misel Zec

Vestia Disteln: Fynn Geßner, Kevin Gola (83. Dennis Ben Kurtoglu), Luis Barlage (89. Kevin Marc Kenzlers), Max Michalak, Aaron Kloth (70. Mohamedi Mohamedi Assattouti), Sven Hahnenkamp, Justin Gruber (55. Alexander Zuk), Fabian Lohmeyer, Tom Röttger, Philipp Müller, Timo Schmidt - Trainer: Daniel Koseler

Schiedsrichter: Nico Kleinegesse - Zuschauer: 202

Tore: 0:1 Timo Schmidt (21.), 1:1 Felix Gunnar Sauer (32.), 2:1 Simeon Aleksandrov (63.), 2:2 Max Michalak (90.+3)



SpVg Hagen 11 – DJK TuS Hordel 1:3

SpVg Hagen 11: Tim Helmdach, Cagatay Demirtas, Mats Frederik Endt-Knauer, Kevin Leifels, Anas Lemrini (90. Nicolas Külpmann), Joelle Cavit Tomczak (89. Ermin Jukic), Tim Bodenröder (71. Joshua-Troy Klöckner), Niklas Fischer (79. Lucas Schneider), Gianluca Banno, Rodi Mohammad, Daris Smajic (62. Jan Niklas Jacoby) - Trainer: Christoph Pajdzik

DJK TuS Hordel: Kota Ichijo, Marcel Erdelt, Maurice Post, Paul Jona Kalkoff, Patrick Rudolph (79. Jonas Kordt), Oguzhan Can, David Christian Gatawis, Fynn Albers (83. Adem Semih Ünal), Ledion Shefketi (62. Philip Agbado), Justin Sarpong (90. Jarno Aboko Bültmann), Hayate Nishimura (76. Robin Schultze) - Trainer: Mirko Talaga

Schiedsrichter: Kilian Lemmer - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Gianluca Banno (50.), 1:1 Patrick Rudolph (56.), 1:2 Justin Sarpong (69.), 1:3 Jarno Aboko Bültmann (90.+3)

Gelb-Rot: Gianluca Banno (49./SpVg Hagen 11/)

Rot: Jan Niklas Jacoby (86./SpVg Hagen 11/)

BSV Schüren – FC Brünninghausen 1:1

BSV Schüren: Muhammed Acil, Gilmar Veigas Mendes (62. Damjan Ilic), Andreas Lüder (62. Kevin Brümmer), Dino Dzaferoski, Chris Matuszak (62. Wilhelm Sassenberg), Jannik Marth, Florian Marth, Lukas Homann, Tim Kallenbach (82. Marcel Münzel), Mert Ergüven (87. Ensar Selmanaj), Philippos Selkos - Trainer: Sascha Rammel

FC Brünninghausen: Kerim Senderovic, Melih-Akay Celik, Branko Vasic, Hakan Safa Tüysüz, Benedict Mbuku, Tomislav Ivancic, Yasin Akman, Karim Belhilali, Jongmin Park (75. Joel Yaw Stiller), Amin Azzofri (66. Mounir Azzam), Ousman Diallo - Trainer: Carsten Droll

Schiedsrichter: Selim Erk (Herne) - Zuschauer: 136

Tore: 1:0 Philippos Selkos (39. Foulelfmeter), 1:1 Jongmin Park (59.)

Wacker Obercastrop – SpVgg Horsthausen 0:3

Wacker Obercastrop: Cedric Conner Golbig, Florian Gerding (84. Maxim Wentland), Lukas Steinrötter, Efecan Akin (90. Mick Nabrotzki), Kamil Nugajev (46. Kevin Meckel), Kevin Großkreutz, Leonard Onofaro, Adrian Wasilewski, Luca Erdelkamp (46. Bekem Saglam), Lance Karl Demski (46. Emirhan Akinci), Jeremi Hagenau - Trainer: Kevin Großkreutz - Trainer: Jimmy Thimm

SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Caspar Biebersdorf, Deniz Ergüzel, Diyar Dilek (82. Ali Al Hussein), Niklas Schröder, David Schroven (82. Halil Celik), Toni Anto Petrovic, Lennard Kurt Isensee, Mahmud Siala (89. Marvin Rupieper), Güngör Kaya (74. Marvin Schuster), Stefan Oerterer (75. Alhusain Barry) - Trainer: Marc Lutz Gerresheim

Schiedsrichter: Noah Bode - Zuschauer: 180

Tore: 0:1 Güngör Kaya (22.), 0:2 Mahmud Siala (33.), 0:3 Marvin Rathmann (88.)

Concordia Wiemelhausen – Holzwickeder SC 0:0

Concordia Wiemelhausen: Thorben Schmidt, Sebastian Schmerbeck, Burak Yerli, Yannik Kellner, Ben Brekau (85. Daniel Boakye Ansah), Dennis Gumpert, Eduardo Hiller (77. Michel Post), Collin Weihmann (85. Leon Franke), Marc Andre Gotzeina, Caleb Godswill Danso (77. Nicolas Hoffmann), Nikolas Wiebel (57. Patrick Sacher) - Trainer: Marvin Rehder - Trainer: Jürgen Heipertz

Holzwickeder SC: Felix Hacker, Dean Müsse, Michael Kuhfeld, Maurice Majewski (61. Seydi Keskin), Maximilian Wolff, Nils Bartke, Kerem Keskin, Nazarii Kovalenko (46. Michael Vrljic), Maurice Modrzik, Samy Smajlovic (72. Luis Weiß), Leo Mayka (58. Efe Bozaci) - Trainer: Kurtulus Öztürk

Schiedsrichter: Martin Pier - Zuschauer: 155

Tore: keine Tore