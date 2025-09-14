Top-Trio siegreich - Buer und Disteln mit Last-Minute-Remis

DSC Wanne-Eickel – FC Iserlohn 3:0
DSC Wanne-Eickel: Paul Apel, Marco Kampmann, Luca Robert (87. Lukas Kubiak), Florian Trachternach, Lucas Kretschmer (68. Fatih Gönül), Justin Lubkoll (83. Marius Speker), Marcel Klakus, Leonardo Jurisic (70. Felix Marciniak), Ozan Simsek, Xhino Kadiu, Tim Hilligloh (87. Fabian Rokietnicki) - Trainer: Davide Basile - Trainer: Alexander Schlüter
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Samuel-Alain Abane (79. Edin Grosonja), Jeremy Aboagye (79. Tius Hugo Brenke), Phil Rettig (64. Robin Korpp), Abdelaziz Slimi, Yllnor Tahiri, Maurice Castel Branco (68. Leon Tenkhoff), Can Bayer (68. Pablo Perez Carriazo), Moritz Weinrich - Trainer: Simon Naujoks
Schiedsrichter: Simon Knappe - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Tim Hilligloh (23.), 2:0 Justin Lubkoll (72.), 3:0 Justin Lubkoll (83.)
TuS Erndtebrück – SSV Buer 3:3
TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Julian Wienold, Shion Ueno, Maurice Dobbener (64. Marius Burkert), Tobias Filipzik, Kevin Krumm, William Wolzenburg, Simon Mack (84. Moritz Klein), Elmin Heric (89. Marc Uvira), Clemens Tartan (72. Till Walter), Lars Schardt (94. Endrit Curri) - Trainer: Oliver Schnitzler - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
SSV Buer: Matthias Kuscha, Leon Schleking, Alper Özgen, Muhammed-Ali Karkar, Florian Weber, Kjetil Thorin Heinsen (80. Kadir Mutluer), Louis Jozek, Maurice-Joel Weißbohn (72. Ali Seklawi), Cenk Mustafa Güney (89. Emre Gökkaya), Tarkan Yerek (89. Ediz Akcinar), Marius Heck (72. Max Fleer) - Trainer: Celalettin Keskin - Trainer: Oktay Güney
Schiedsrichter: Philipp Miska - Zuschauer: 127
Tore: 1:0 Lars Schardt (19.), 1:1 Kadir Mutluer (45.), 2:1 Maurice Dobbener (56.), 2:2 Alper Özgen (66. Foulelfmeter), 3:2 Lars Schardt (74.), 3:3 Ali Seklawi (90.+1)
RSV Meinerzhagen – SC Obersprockhövel 5:0
RSV Meinerzhagen: Mike Wroblewski, Simon Weber, Umut Özogul, Jonah Sasse, Max Kolberg (90. Denis Maikl Emere), Steven Sordi (76. Erlon Sallauka), Jan Germann, Ismail Alushi (58. Kenan Uzun), Niklas Eckstädt, Daniel Barch (90. Adrian Islami), Jannik Selter (73. Muhammed Akar) - Trainer: Nils Langwald
SC Obersprockhövel: Paul Achim Zölzer, Luis Monse (79. Sidney Rast), Jan-Niklas Budde, Yannik Eversberg, Lars-Noah Szewczyk, Moritz Schrepping, Nico Jahnke (79. Mateo Ivancic), Pascal Fabritz (46. Lennart Seitz), Patrick Adam Dytko, Tim Dudda, Abid Yanik (69. Florian Mrosek) - Trainer: Michael Wurst
Schiedsrichter: Holger Danielsiek - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Jannik Selter (2.), 2:0 Niklas Eckstädt (36.), 3:0 Daniel Barch (88.), 4:0 Muhammed Akar (90.), 5:0 Umut Özogul (90.+2)
Gelb-Rot: Lars-Noah Szewczyk (42./SC Obersprockhövel/)
Westfalia Herne – Vestia Disteln 2:2
Westfalia Herne: Daniel Dudek, Jeron Al-Hazaimeh, Andrii Dobrovolskyi, Henrik Dier, Felix Gunnar Sauer (78. Ejmen Omercic), Christian Silaj, Inami Tsuzuki (24. Veli Cetin), Hakan Gökdemir (89. Damasy Daniel), Phil Knop (81. Moritz Brüggemann), Florian Tonye, Simeon Aleksandrov (88. Mahir Kaya) - Trainer: Misel Zec
Vestia Disteln: Fynn Geßner, Kevin Gola (83. Dennis Ben Kurtoglu), Luis Barlage (89. Kevin Marc Kenzlers), Max Michalak, Aaron Kloth (70. Mohamedi Mohamedi Assattouti), Sven Hahnenkamp, Justin Gruber (55. Alexander Zuk), Fabian Lohmeyer, Tom Röttger, Philipp Müller, Timo Schmidt - Trainer: Daniel Koseler
Schiedsrichter: Nico Kleinegesse - Zuschauer: 202
Tore: 0:1 Timo Schmidt (21.), 1:1 Felix Gunnar Sauer (32.), 2:1 Simeon Aleksandrov (63.), 2:2 Max Michalak (90.+3)
SpVg Hagen 11 – DJK TuS Hordel 1:3
SpVg Hagen 11: Tim Helmdach, Cagatay Demirtas, Mats Frederik Endt-Knauer, Kevin Leifels, Anas Lemrini (90. Nicolas Külpmann), Joelle Cavit Tomczak (89. Ermin Jukic), Tim Bodenröder (71. Joshua-Troy Klöckner), Niklas Fischer (79. Lucas Schneider), Gianluca Banno, Rodi Mohammad, Daris Smajic (62. Jan Niklas Jacoby) - Trainer: Christoph Pajdzik
DJK TuS Hordel: Kota Ichijo, Marcel Erdelt, Maurice Post, Paul Jona Kalkoff, Patrick Rudolph (79. Jonas Kordt), Oguzhan Can, David Christian Gatawis, Fynn Albers (83. Adem Semih Ünal), Ledion Shefketi (62. Philip Agbado), Justin Sarpong (90. Jarno Aboko Bültmann), Hayate Nishimura (76. Robin Schultze) - Trainer: Mirko Talaga
Schiedsrichter: Kilian Lemmer - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Gianluca Banno (50.), 1:1 Patrick Rudolph (56.), 1:2 Justin Sarpong (69.), 1:3 Jarno Aboko Bültmann (90.+3)
Gelb-Rot: Gianluca Banno (49./SpVg Hagen 11/)
Rot: Jan Niklas Jacoby (86./SpVg Hagen 11/)
BSV Schüren – FC Brünninghausen 1:1
BSV Schüren: Muhammed Acil, Gilmar Veigas Mendes (62. Damjan Ilic), Andreas Lüder (62. Kevin Brümmer), Dino Dzaferoski, Chris Matuszak (62. Wilhelm Sassenberg), Jannik Marth, Florian Marth, Lukas Homann, Tim Kallenbach (82. Marcel Münzel), Mert Ergüven (87. Ensar Selmanaj), Philippos Selkos - Trainer: Sascha Rammel
FC Brünninghausen: Kerim Senderovic, Melih-Akay Celik, Branko Vasic, Hakan Safa Tüysüz, Benedict Mbuku, Tomislav Ivancic, Yasin Akman, Karim Belhilali, Jongmin Park (75. Joel Yaw Stiller), Amin Azzofri (66. Mounir Azzam), Ousman Diallo - Trainer: Carsten Droll
Schiedsrichter: Selim Erk (Herne) - Zuschauer: 136
Tore: 1:0 Philippos Selkos (39. Foulelfmeter), 1:1 Jongmin Park (59.)
Wacker Obercastrop – SpVgg Horsthausen 0:3
Wacker Obercastrop: Cedric Conner Golbig, Florian Gerding (84. Maxim Wentland), Lukas Steinrötter, Efecan Akin (90. Mick Nabrotzki), Kamil Nugajev (46. Kevin Meckel), Kevin Großkreutz, Leonard Onofaro, Adrian Wasilewski, Luca Erdelkamp (46. Bekem Saglam), Lance Karl Demski (46. Emirhan Akinci), Jeremi Hagenau - Trainer: Kevin Großkreutz - Trainer: Jimmy Thimm
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Caspar Biebersdorf, Deniz Ergüzel, Diyar Dilek (82. Ali Al Hussein), Niklas Schröder, David Schroven (82. Halil Celik), Toni Anto Petrovic, Lennard Kurt Isensee, Mahmud Siala (89. Marvin Rupieper), Güngör Kaya (74. Marvin Schuster), Stefan Oerterer (75. Alhusain Barry) - Trainer: Marc Lutz Gerresheim
Schiedsrichter: Noah Bode - Zuschauer: 180
Tore: 0:1 Güngör Kaya (22.), 0:2 Mahmud Siala (33.), 0:3 Marvin Rathmann (88.)
Concordia Wiemelhausen – Holzwickeder SC 0:0
Concordia Wiemelhausen: Thorben Schmidt, Sebastian Schmerbeck, Burak Yerli, Yannik Kellner, Ben Brekau (85. Daniel Boakye Ansah), Dennis Gumpert, Eduardo Hiller (77. Michel Post), Collin Weihmann (85. Leon Franke), Marc Andre Gotzeina, Caleb Godswill Danso (77. Nicolas Hoffmann), Nikolas Wiebel (57. Patrick Sacher) - Trainer: Marvin Rehder - Trainer: Jürgen Heipertz
Holzwickeder SC: Felix Hacker, Dean Müsse, Michael Kuhfeld, Maurice Majewski (61. Seydi Keskin), Maximilian Wolff, Nils Bartke, Kerem Keskin, Nazarii Kovalenko (46. Michael Vrljic), Maurice Modrzik, Samy Smajlovic (72. Luis Weiß), Leo Mayka (58. Efe Bozaci) - Trainer: Kurtulus Öztürk
Schiedsrichter: Martin Pier - Zuschauer: 155
Tore: keine Tore