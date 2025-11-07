Top-Trio mit Heimrecht – Schmidgaden mit Interims-Trainerduo

Vor lösbaren Aufgaben stehen zu Hause die Top-Teams SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (gegen Dürnsricht) und SV Haselbach (gegen Nittenau). Auch Tabellenführer TV Nabburg genießt Heimrecht, bekommt mit dem Rangsechsten TSV Stulln jedoch eine härtere Prüfung vorgesetzt. Unterdessen trifft der FC Schmidgaden im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Christopher Neidl beim FC OVI-Teunz an. Alle Begegnungen des 17. Spieltags gehen am Sonntag über die Bühne.

So., 09.11.2025, 14:15 Uhr SV Haselbach SV Haselbach TSV Nittenau TSV Nittenau 14:15 live PUSH



Hinspiel: 2:1. Der SV Haselbach (3., 35) empfängt am kommenden Sonntag den TSV Nittenau (14., 8) zum 17. Spieltag. Im Hinspiel wie auch am vergangenen Spieltag beim SV Diendorf konnte sich Haselbach die Maximalausbeute einholen. Währenddessen musste sich Nittenau zuletzt gegen die SG Silbersee 08 geschlagen geben.







Hinspiel: 2:1. Beim SV Kemnath a.B. (4., 31) geht am Sonntag der SV Diendorf (11., 12) auf Stippvisite. Mit einem Dreier aus dem Hinspiel und zuletzt dem klaren Dreier beim TSV Dieterskirchen, steht Kemnath a.B. aktuell auf dem vierten Rang. Diendorf hingegen musste sich zuletzt auch beim SV Haselbach geschlagen geben, was den SVD knapp über den Abstiegsplätzen stehen lässt.





So., 09.11.2025, 14:15 Uhr SC Katzdorf SC Katzdorf TSV Dieterskirchen TSV Dieterskirchen 14:15 PUSH



Hinspiel: 2:1. Der TSV Dieterskirchen (13., 9) ist am 17. Spieltag beim SC Katzdorf (7., 23) gefordert. Im Hinspiel setzte sich der Sportclub knapp durch, durfte aufgrund der Spielverlegung gegen die DJK Dürnsricht-Wolfring am vergangenen Wochenende pausieren. Der TSV musste sich vor wenigen Tagen den SV Kemnath a.B. geschlagen geben.







Hinspiel: 2:0. Die DJK Dürsricht-Wolfring (12., 9), die mit der Verpflichtung von Sebastian Bauer als neuen Spielertrainer nach der Winterpause aufhorchen ließ , ist am Sonntag zu Gast beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (2., 36). Beide Teams haben noch eine Partie vom 16. Spieltag offen; die DJK darf noch gegen den SC Katzdorf zum Rückspiel an und der SVSE II tritt noch gegen den 1. FC Schmidgaden an. Im Hinspiel setzten sich die Schwandorfer besser durch.



Hinspiel: 0:2. Der FC OVI-Teunz (8., 22) ist Gastgeber des 17. Spieltages für den 1. FC Schmidgaden (10., 13), der vor wenigen Tagen einen Trainerwechsel vollzogen hat . Die Mannschaft wird bis zur Winterpause von den beiden Spielern Alexander Schmidl und Manuel Polleti betreut. Im Hinspiel setzte sich Schmidgaden durch, hat jedoch aufgrund der witterungsbedingten Absage des 16. Spieltages gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II noch eine Partie mehr auf dem Tableau offen. OVI-Teunz sicherte sich am vergangenen Spieltag einen Punkt im torreichen Remis beim TSV Stulln.

So., 09.11.2025, 14:15 Uhr TV Nabburg TV Nabburg TSV Stulln TSV Stulln 14:15 PUSH

Hinspiel: 4:3. Seine Koffer packt der TSV Stulln (6., 24) und schlägt auf dem Sportgelände des TV Nabburg (1., 38) auf. Nur knapp sicherte sich der Tabellenführer im Hinspiel den Dreier, zuletzt holte sich der TV allerdings klar die Maximalausbeute beim TSV Detag Wernberg ein. Unterdessen knöpfte Stulln dem FC OVI-Teunz einen Punkt ab.







Hinspiel: 2:5. Bei der SG Silbersee 08 (5., 25) gibt diesmal der TSV Detag Wernberg (9., 21) sein Stelldichein. TSV Detag Wernberg sicherte sich im Hinspiel klar den Dreier, musste sich jedoch am vergangenen Spieltag gegen den TV Nabburg geschlagen geben. Die SG Silbersee hingegen sicherte sich gegen den TSV Nittenau die volle Punktausbeute am zurückliegenden Wochenende.