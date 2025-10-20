Top-Trio löst seine Aufgaben – Walhalla robbt sich ran

Ganz oben bleibt alles beim Alten in der Kreisliga 1. Sowohl Spitzenreiter SC Regensburg (2:0 in Oberhinkofen) als auch seine ärgsten Verfolger SV Burgweinting (3:0 gegen Ziegetsdorf) und SV Obertraubling (5:1 gegen Kareth II) gaben sich keine Blöße. Im weiteren Verfolgerfeld teilten sich der Freie TuS und der TSV Wörth die Punkte. Weiter in der Kreise steckt Schlusslicht ATSV Pirkensee-Ponholz. PiPo ging zu Hause gegen den direkten Konkurrenten SG Walhalla mit 2:5 baden.



Mit einem Remis gingen der SV Donaustauf und der FC Mintraching am Freitagabend vor 120 Zuschauern vom Platz. Durch eine Zeitstrafe in der 34. Minute für Julian Sommerer kämpften die Hausherren der Partie in Unterzahl bis zur Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte brachte Gabriel Büchner die Gäste in Front (62.), doch kurz vor Schluss gelang Felix Schuller (89.) noch der Ausgleichstreffer. Schiedsrichter: Anton Steinwender, Vincent Diewald, Leo Baier







Ebenfalls nur einen Punkt gab es beim Freien TuS Regensburg am Samstag. Zu Gast war der TSV Wörth/Donau, der vor 100 Schaulustigen nicht über ein Remis hinauskam. Thomas Maier brachte die Gastgeber in der 55. Minute in Führung, dann glich Jakob Brau aus (68.), erneut in Front brachte Benedikt Hölzle den TuS in der 70. Minute, doch Merdin Mehmedov sorgte in der 85. Minute für das 2:2. In der 86. Minute gab es noch eine Ampelkarte für Florian Baumann (TSV Wörth/Donau) und in der Nachspielzeit sah Andreas Priller ebenfalls den gelb-roten Karton (90.+3., Freier TuS Regensburg). Schiedsrichter: Tobias Lohneisen, Erik Zimmermann, Alexander Sauer







Mit einem klaren Heimsieg setzte sich der SV Obertraubling vor 80 Zuschauern gegen den TSV Kareth-Lappersdorf II durch. In der ersten Halbzeit verlief die Partie noch auf Augenhöhe, Isaak Berg erzielte in der 34. Minute das 1:0 und Florian Schottenloher glich in der 45.+3. Minute aus. In der zweiten Hälfte kamen die Gäste nicht mehr zum Abschluss, dafür Max Heberlein gleich zweimal in Folge in der 56. Minute. Ab der 72. Minute hieß es Unterzahl für TSV KaLa II, Julian Rüdiger sah die Ampelkarte. Rasmus Schwartz (81.) und Ilker Öksüm (89.) besiegelten dann die Maximalausbeute für den SVO. Schiedsrichter: Sebastian Ludwig, Behrooz Jamshidi, Talles de Arruda Porto Costa







Die SpVgg Ziegetsdorf musste sich am Sonntag klar vor 50 Besuchern beim SV Burgweinting geschlagen geben. Bereits in der vierten Spielminute netzte Moubarak Akanga für den SVB ein, kurz vor der Halbzeitpause (44.) versenkte Niklas Lublow nach Hereingabe von Spielertrainer Andreas Pollakowski zum 2:0 und den Dreier mit der dritten Bude besiegelte Kapitän Matthias Braun in der 46. Spielminute. Für die Gäste gab es in der 48. Minute noch eine Ampelkarte (Vincent Eichhorn), danach wurden keine weiteren Chancen verwertet. Schiedsrichter: Fabian Wysotzki, Alexander Flierl, Mario Schmidt







Schlusslicht ATSV Pirkensee-Ponholz konnte sich am vergangenen Spieltag nicht gegen die SG Walhalla Regensburg vor 67 Zuschauern auf heimischen Terrain behaupten. Bereits in der neunten Minute ging die SGW durch Anton Grundherr in Front, Marius Hinkel sorgte in der 38. Minute für Ausgleich, doch Julian Baumgärtner sorgte in der 43. Minute für das 1:2. In der 62. Minute erhöhte Anton Grundherr für die Gäste und Xaver Plank konnte in der 74. Minute verkürzen, doch Anton Grundherr versenkte in der 78. Minute eine weitere Chance für die SGW. Lukas Schießl vom ATSV PiPo sah in der 83. Minute die Ampelkarte. Den letzten Treffer der Partie landete Timo Gittel in der 85. Minute zugunsten der Gäste. Schiedsrichter: Atay Karabulut, Bogdan Dressler, Edward Kurpakov







Mit einem Remis trennten sich der FC Laub und der SV Harting am 15. Spieltag vor 100 Schaulustigen. Niklas Brei brachte die Gäste in der 22. Minute in Führung, doch Laubs Simon Schmits gelang noch in der ersten Halbzeit der Ausgleich (45.+4.). Schiedsrichter: Florian Fruth, Leon Eichenseer







Primus SC Regensburg holte sich am Sonntag beim FC Oberhinkofen vor 100 Fans die Maximalausbeute ein. In der 56. Minute brachte Jonas Fischer das 0:1 hervor und Alexander Alvarez Niebauer versenkte in der 90.+1. Minute zum Dreier für den Sportclub aus Regensburg. Schiedsrichter: Noel Gabler, Yvan Chawe Ngatchou, Korbinian Kolb