Top-Trio lässt Federn – SG Lohberg in der 93. und 96.

Das Aufstiegsrennen der Kreisliga Ost wird immer dramatischer und spannender. Vier (Regel-)Spieltage vor Schluss sind immer noch fünf Mannschaft in der Verlosung. Am Wochenende rückte die Top Fünf wieder enger zusammen, weil das punktgleiche Führungsduo SG Schloßberg und FC Furth sowie die SG Chambtal patzte, und parallel die Verfolger FC Ränkam und SG Schönthal-Premeischl die Gunst der Stunde nutzten...



Spitzenreiter SG Schloßberg und die SG Zandt/Vilzing II lieferten den 120 Besuchern am Samstag eine Partie auf Augenhöhe. In der achten Minute legte Maximilian Zistler das 0:1 vor, doch Samuel Burgfeld glich in der 31. Minute aus und Josef Altmann netzte noch in der ersten Hälfte (41.) für die Hausherren ein, was sie in Front brachte. Die 49. Minute brachte den Ausgleich durch Vladimiro Giglio für die Gäste mit sich. Jonas Lauer brachte in der 57. Minute die Gäste nochmal in Front, doch Alexander Forster erzielte in der 85. Minute das 3:3. Die Nachspielzeit brachte noch eine Ampelkarte für Marc Meister (90.+5., SG Schloßberg) mit sich, dann ertönte der Abschlusspfiff. Schiedsrichter: Rony Berger, Willi Greber, Tobias Buchfink







60 Zuschauer durften am ein torloses Remis beim FC Furth im Wald miterleben. Zu Gast war die SG Mitterdorf/Neubäu, die wie die Hausherren ihren Kasten sauber hielten, doch vorne nicht zum Abschluss kamen. Schiedsrichter: Erich Krumbholz, Miroslav Sedlacek, Andreas Köstlmeier







Der FC Untertraubenbach setzte sich am Sonntag bei der SG Waldmünchen/Geigant vor 200 Fans durch und pirscht sich ans rettende Ufer ran. Erst in der 69. Minute gelang Markus Dendorfer den FC in Front zu bringen, in der Nachspielzeit (90.+13.) legte Lukas Tobisch noch einen Treffer drauf. Schiedsrichter: Wilhelm Hirsch, Bastian Pfanzelt, Sam Maderstorfer







Die SG Lohberg/Lam II und die SG Michelsdorf/Cham II lieferten den 90 Schaulustigen eine bis zur letzten Rille spannende Partie. Bereits in der dritten Minute erzielte Benedikt Greindl das erste Tor für die Gäste, noch in der ersten Hälfte gelang Moritz Ammon durch einen Elfmetertreffer (45.+1.) der Ausgleich. Matthias Eisenreich versenkte zwei Buden in Folge (52., 89.), was die Gäste wieder in Front brachte, doch Martin Pongratz verkürzte in der 90.+3. Minute und traf in der 90.+6. Minute erneut, was den Endstand von 3:3 zu Folge hatte. Schiedsrichter: Karl-Heinz Späth, Bernhard Fellner, Niklas Linhart







Bei der SG Pemfling/Katzbach gingen die Punkte diesmal klar an den angereisten FC Ränkam. In der 30. Minute netzte Timo Schreiner vor 130 Zuschauern ein, Nils Bauer erhöhte in der 38. Minute und Marco Kuhndörfer nutzte eine Chance in der 45.+1. Minute, bevor es in die Halbzeitpause ging. Timo Schreiner traf erneut in der 65. Minute und auch Nils Bauer verwandelte in der 73. Minute eine weitere Chance für den FC Ränkam. Schiedsrichter: Ralph Schwarzfischer, Julien Popko, Etienne Berger







Die SG Chambtal musste sich am 22. Spieltag vor 150 Fans auf heimischem Rasen im Top-Spiel der SG Schönthal-Premeischl geschlagen geben. Timo Ziereis brachte die Gäste bereits in der achten Minute in Front, den Ausgleich erzielte Tobias Adam in der 22. Minute, doch die zweite Hälfte brachte noch eine Bude durch Michael Dirnberger (76.) zugunsten der Gäste mit sich, die sich dadurch den Dreier einholten. Schiedsrichter: Dieter Dendorfer, Cedric Dirschl, Fabian Sperl







Die SpVgg Eschlkam ließ seinen Gästen am vergangenen Sonntag keine Chance. Der SV Obertrübenbach musste vor 160 Zuschauern eine klare Niederlage einstecken. In der 36. Minute gingen die Hausherren in Führung, Michael Schamberger erhöhte in der 78. Minute. Dominik Spreitzer sah in der 85. Minute die rote Karte (SV Obertrübenbach) und Michael Hamberger netzte in der 90. Minute zum klaren Heimsieg für die SpVgg ein. In der Nachspielzeit gab es noch die Ampelkarte für Petr Steinberger (90.+2.) von den Gästen. Schiedsrichter: Dominik Schwarz, Jonathan Graßl, Heinrich Kurzendorfer