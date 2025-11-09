 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Meerbusch gewann mit 3:0 gegen Hilden.
Meerbusch gewann mit 3:0 gegen Hilden. – Foto: Michael Locke

Top-Trio im Gleichschritt vorneweg, Wuppertaler Befreiungsschlag

U17-Niederrheinliga: Mit der SSVg Velbert, dem TSV Meerbusch und dem VfB Homberg fuhren die Top-Teams allesamt Dreier ein. Der Wuppertaler SV rückt durch einen Sieg gegen die Sportfreunde Baumberg ans rettende Ufer heran.

Verlinkte Inhalte

B-Niederrheinliga
Wuppert. SV
VfB Homberg
Ratingen
Arm. Kloster

Die ganz großen Überraschungen blieben aus. Die SSVg Velbert behauptete sich dank eines Dreierpacks von Gianluca Bazzano mit 4:2 gegen RW Oberhausen, der VfB Homberg und TSV Meerbusch gewannen jeweils ohne Gegentor. Mit noch drei Spielen bis zur Winterpause könnte jeder Patzer entscheidende sein. Unterdessen gelang dem Wuppertaler SV mit einem 2:1-Sieg gegen die Sportfreunde Baumberg in eminent wichtiger Erfolg fürs Tableau und die Gemütslage.

>>> Hier geht es zur Tabelle der U17-Niederrheinliga

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf WhatsApp

______________

So läuft der 10. Spieltag in der U17-Niederrheinliga

Heute, 11:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
0
0
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
2
1
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
4
2
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
3
2
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
2
6
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
2
0
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
3
0
Abpfiff

______________

So geht es weiter

11. Spieltag
15.11.25 FSV Duisburg - TSV Meerbusch
15.11.25 Sportfreunde Baumberg - SC Rot-Weiß Oberhausen
15.11.25 DJK Arminia Klosterhardt - 1. FC Kleve
15.11.25 VfB 03 Hilden - VfB Homberg
15.11.25 Wuppertaler SV - 1. FC Bocholt
15.11.25 SG Unterrath - TSV Bayer Dormagen
15.11.25 Ratingen 04/19 - SSVg Velbert

______________

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf WhatsApp

>>> Zur U17-Niederrheinliga

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 09.11.2025, 23:02 Uhr
Markus BeckerAutor