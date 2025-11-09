Top-Trio im Gleichschritt vorneweg, Wuppertaler Befreiungsschlag

Die ganz großen Überraschungen blieben aus. Die SSVg Velbert behauptete sich dank eines Dreierpacks von Gianluca Bazzano mit 4:2 gegen RW Oberhausen, der VfB Homberg und TSV Meerbusch gewannen jeweils ohne Gegentor. Mit noch drei Spielen bis zur Winterpause könnte jeder Patzer entscheidende sein. Unterdessen gelang dem Wuppertaler SV mit einem 2:1-Sieg gegen die Sportfreunde Baumberg in eminent wichtiger Erfolg fürs Tableau und die Gemütslage.
11. Spieltag
15.11.25 FSV Duisburg - TSV Meerbusch
15.11.25 Sportfreunde Baumberg - SC Rot-Weiß Oberhausen
15.11.25 DJK Arminia Klosterhardt - 1. FC Kleve
15.11.25 VfB 03 Hilden - VfB Homberg
15.11.25 Wuppertaler SV - 1. FC Bocholt
15.11.25 SG Unterrath - TSV Bayer Dormagen
15.11.25 Ratingen 04/19 - SSVg Velbert
