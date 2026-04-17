Top-Trio geht auf Reisen – Mintrachings letzte Chance

Im Abstiegskampf hat der SV Harting (links) ein wichtiges Auswärtsspiel in Mintraching vor der Brust. – Foto: Felix Schmautz

Vier Spieltage vor Schluss deutet in der Kreisliga 1 vieles darauf hin, dass sich der Sportclub den Meistertitel nicht mehr entreißen lässt. Die Regensburger führen das Klassement mit fünf Punkten Vorsprung auf den FC Oberhinkofen an. Am 23. Spieltag kann der SC vorlegen. Bereits am Samstag ist die Karl-Truppe beim TSV Kareth II gefordert. Tags darauf sind die Verfolger an der Reihe. Oberhinkofen gastiert bei der SpVgg Ziegetsdorf, der SV Obertraubling beim SV Donaustauf. Als einziges Team aus dem Führungsquartett genießt der SV Burgweinting Heimrecht. Gegen den formstarken Rangfünften TSV Wörth werden die Kandsperger-Mannen hart gefordert sein.



Hinspiel: 0:5. Zum Auftakt des 23. Spieltags ist Tabellenführer SC Regensburg (1., 53) zu Gast auf Kareths Höhen. Der TSV Kareth-Lappersdorf II (8., 28) musste sich am vergangenen Spieltag beim TSV Wörth/Donau knapp geschlagen geben, während der Sportclub dem FC Mintraching sechsmal die Kugel ins Netz schob und somit klar den Heimdreier erzielte.







Hinspiel: 0:7. Bei der SG Walhalla Regensburg (12., 23) geht am Samstag der FC Laub (11., 23) auf Stippvisite. Die Gäste der kommenden Partie unterlagen vor Wochenfrist knapp der SpVgg Ziegetsdorf, wohingegen sich die SGW zuletzt knapp die Maximalausbeute beim SV Harting sichern konnte.







Hinspiel: 3:3. Der SV Burgweinting (4., 43) macht am Sonntag den Gastgeber für den TSV Wörth/Donau (5., 37). Mit einem Heimdreier belohnte sich Wörth zuletzt gegen den TSV Kareth-Lappersdorf II. Die Gastgeber der kommenden Begegnung kamen hingegen im Topspiel beim SV Obertraubling am vergangenen Wochenende nicht über ein Remis hinaus.





So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SV Donaustauf Donaustauf SV Obertraubling SV Obertraubling 15:00 PUSH



Hinspiel: 4:2. Der SV Obertraubling (3., 45) ist am 23. Spieltag beim SV Donaustauf (9., 26) gefordert. Während sich der SVO zuletzt einen Punkt im Remis gegen den SV Burgweinting sichern konnte, ging der SVD beim Freien TuS Regensburg leer aus. Zudem musste die Semmelmann-Elf unter der Woche im Kreispokal die Segel streichen.













Hinspiel: 0:3. Beim Freien TuS Regensburg (6., 36) ist an diesem Wochenende der ATSV Pirkensee-Ponholz (14., 7) zugegen. PiPo musste zuletzt eine klare Niederlage beim FC Oberhinkofen einstecken, während sich die Hausherren mit nur einem Treffer gegen den SV Donaustauf den Heimdreier holen konnten.





So., 19.04.2026, 15:15 Uhr SpVgg Ziegetsdorf Ziegetsdorf FC Oberhinkofen FC Oberhinkofen 15:15 PUSH



Hinspiel: 1:3. Auf Reisen ist der FC Oberhinkofen (2., 48) und schlägt bei der SpVgg Ziegetsdorf (7., 30) auf. Mit sieben Treffern auf heimischem Terrain sicherte sich der FCO zuletzt gegen den ATSV Pirkensee-Ponholz den Dreier. Den Regensburgern reichte dagegen ein Tor zum Auswärtserfolg beim FC Laub.





So., 19.04.2026, 15:15 Uhr FC Mintraching Mintraching SV Harting SV Harting 15:15 PUSH



Hinspiel: 2:1. Der SV Harting (10., 25) muss am Sonntag auswärts beim FC Mintraching (13., 13) Farbe bekennen. Knapp unterlag der SVF am vergangenen Spieltag der SG Walhalla,. Unterdessen musste Mintraching eine deutliche Niederlage beim Tabellenführer SC Regensburg einstecken.