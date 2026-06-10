Top-Transfers und Kader-Update des VfB Homberg

Nach dem letzten Spieltag war die Ernüchterung groß. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Der Abstieg des VfB Homberg aus der Oberliga Niederrhein war am Ende ein bitterer Einschnitt. Lange hatte der Traditionsverein noch auf den Klassenerhalt gehofft, doch nach dem letzten Spieltag steht fest: In der Saison 2026/27 geht es in der Landesliga weiter. Nun hat der Klub erste Kaderentscheidungen bekanntgegeben und den Blick auf den Neustart gerichtet.

Ein wichtiges Signal setzte früh Kapitän Justin Walker. Er verlängerte seinen Vertrag und geht damit in sein zehntes Jahr beim VfB Homberg. Nach Vereinsangaben soll Walker mit gutem Beispiel vorangehen und dabei helfen, den sportlichen Abstieg zu korrigieren.

Nach Vereinsangaben hatten die Planungen für die neue Spielzeit bereits in der Rückrunde begonnen. Mit einigen Spielern seien ligenunabhängige Verträge geschlossen worden, andere Arbeitspapiere wurden zwischenzeitlich verlängert. Im Zeichen des Abstiegskampfes habe man Personalien, die das Saisonende betreffen, jedoch zunächst zurückgestellt, um den Fokus auf den Klassenerhalt zu legen. Dieser gelang nicht - die Wahrscheinlichkeit war am letzten Spieltag schwindend gering, sodass nach dem 1:2 gegen den 1. FC Kleve der Abstieg besiegelt war.

Bundesliga-Empfehlung

Auch die ersten externen Verstärkungen stehen fest. Sportlicher Leiter Frank Hildebrandt hat drei Zugänge für die kommende Landesliga-Saison vorgestellt. Prominentester Name ist Noah van Lent, der vom TSV Meerbusch an den Rheindeich kommt. Der 32 Jahre alte Innenverteidiger wurde unter seinem Geburtsnamen Noah Korczowski in der Knappenschmiede des FC Schalke 04 ausgebildet und absolvierte 17 Junioren-Länderspiele für Deutschland.

Im Seniorenbereich bringt van Lent viel Erfahrung mit. Für den 1. FC Nürnberg kam er dreimal in der Bundesliga zum Einsatz, für die zweite Mannschaft des FSV Mainz 05 spielte er in der 3. Liga und in der Regionalliga. Zudem war er unter anderem für SG Wattenscheid 09, Rot-Weiss Essen und TuS Haltern aktiv. In Homberg soll er als Führungsspieler eine zentrale Rolle einnehmen.

Dapprich ist eine Coup

Aus der Oberliga-Konkurrenz kommt Timo Dapprich. Der 28 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler wechselt von DJK Adler Union Frintrop zum VfB. Dapprich war mit Frintrop am Durchmarsch von der Bezirksliga bis in die Oberliga beteiligt und gehörte auch beim direkten Wiederaufstieg aus der Landesliga zu den auffälligsten Akteuen. In der abgelaufenen Saison war er mit zwölf Toren und zwölf Vorlagen in 30 Einsätzen bester Scorer seiner Mannschaft, die ebenfalls am letzten Spieltag abgestiegen ist.

Dritter Zugang ist Rashad Ouro-Akpo. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler wurde im Nachwuchs unter anderem beim FSV Duisburg und beim KFC Uerdingen 05 in der Niederrheinliga ausgebildet. Im Seniorenbereich spielte er zuletzt für die Sportfreunde Hamborn 07 und gehörte dort in den vergangenen beiden Landesliga-Spielzeiten zur Stammformation. In 60 Einsätzen erzielte er 16 Tore. Auch bei der Duisburger Stadtmeisterschaft 2026 machte Ouro-Akpo auf sich aufmerksam und traf im Finale gegen Homberg.

Für den VfB Homberg beginnt damit eine neue Phase. Der Abstieg ist sportlich schmerzhaft, doch mit mehreren festen Zusagen, einem bleibenden Kapitän und den ersten Zugängen ist der Rahmen für den Neuaufbau gesetzt. Das Ziel wird klar sein: Der Verein will in der Landesliga nicht nur ankommen, sondern möglichst schnell wieder nach oben schauen. Mit Daniel Beine gibt es dafür genau den richtigen Coach, der seine Qualitäten schon viele Male unter Beweis gestellt hat.

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: