Top-Transfers Januar 2026: Premier League dominiert das Geschehen

Die Daten zeigen auch, wie brasilianische Vereine ihre finanzielle Stärke ausspielen. Zunächst brach Cruzeiro den brasilianischen Transferrekord mit der Rückkehr von Gerson von Zenit St. Petersburg, bevor Flamengo diesen mit der Verpflichtung des brasilianischen Nationalspielers Lucas Paquetá von West Ham United für 42 Millionen Euro – dem zweitteuersten Transfer des Januar-Transferfensters 2026 – noch übertraf.

Die zehn teuersten Transfers im Januar 2026 brachten insgesamt 350 Millionen Euro ein. Premier-League-Klubs waren bei sechs der zehn teuersten Transfers im Januar 2026 auf der Käuferseite.

Manchester City tätigte mit Antoine Semenyo (72 Millionen Euro) den größten Transfer des Transferfensters und gab nach der Verpflichtung von Marc Guehi insgesamt 95 Millionen Euro aus.

Tottenham und Crystal Palace tauschten Brennan Johnson und Conor Gallagher für jeweils 40 Millionen Euro, ohne dass sich die Nettoausgaben der Spurs im oberen Bereich erhöhten.

West Ham war der einzige Klub, der dreimal in der Liste auftauchte: Sie verkauften Lucas Paqueta für 42 Millionen Euro an Flamengo und verpflichteten Taty Castellanos (29 Millionen Euro) und Pablo (23 Millionen Euro).

Lazio Rom war der größte Verkäufer und gab zwei Spieler aus den Top 10 ab.