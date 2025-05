Beim ATSV Erlangen gibt es einige Veränderungen im Kader. – Foto: Andreas Roith

»Top-Transfer«: Thomas Müller wechselt zum ATSV Erlangen Aber es ist nicht der Weltmeister, sondern ein junger Spieler, der zuletzt für Stadeln aktiv war +++ Weitere Zu- und Abgänge +++

An einigen Orten brennen an diesem Wochenende noch die Fußballplätze. Es geht noch um wichtige Punkte und Tore, um Freude- oder Trauertränen. Und anderen Vereine wiederum können locker austrudeln lassen - und bereits die kommende Spielzeit planen. Der ATSV Erlangen gehört dazu. Die Mittelfranken, eine wenn nicht sogar die Überraschung der Saison in der Bayernliga Nord, werden die Saison als Vierter abschließen. Und die Skeraj-Truppe hat noch lange nicht genug, weshalb Kaderanpassungen bereits jetzt feststehen.

So kehrt Burak Ayvaz zurück an die Paul-Gossen-Straße. In der endenden Runde lief der 25-Jährige für die DJK Gebenbach auf, absolvierte für die Oberpfälzer 33 Spiele und erzielte dabei zwei Tore. Ausgebildet wurde der Mittelfeldspieler bei der SpVgg Greuther Fürth, ehe er über Eltersdorf beim ATSV landete und dort schnell Stammkraft wurde. "Wir haben ihn schmerzlich vermisst", gibt Erlangen-Manager Jörg Markert zu. Der "Top-Transfer" sei ein "absoluter Führungsspieler, der uns die nötige Stabilität im Mittelfeld geben wird kommende Saison." Es ist zwar nicht der Thomas Müller, aber immerhin auch eine Verstärkung: Von Landesligist Stadeln wechselt ein junger, aber bereits erfahrener Akteur mit prominenten Namen zum Bayernligisten. "Spielerisch ein hervorragenden Typ", schwärmt Markert. "Zudem passt er menschlich 1a in unsere Truppe." Das Trio an Neulingen komplett macht Julian Vierengel, der vom Beiersdorfer SV (U19) kommt.