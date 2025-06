Top-Transfer! TBS Pinneberg verpflichtet Omar Nabizada

Der Vizemeister der Landesliga Hammonia, TBS Pinneberg, hat auf die nur knapp verpasste Rückkehr in die Oberliga Hamburg reagiert und seinen ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit bekannt gegeben. Mit Omar Nabizada stößt ein offensivstarker Außenbahnspieler zur Mannschaft, der in den letzten Jahren vor allem durch seine Torgefahr und Konstanz auf sich aufmerksam gemacht hat.

Der 26-jährige Afghane war in den vergangenen zwei Spielzeiten eine prägende Figur bei SV Halstenbek-Rellingen in der Oberliga Hamburg. In 56 Einsätzen erzielte der Flügelspieler 24 Treffer – eine starke Quote, die ihn bereits im Sommer 2024 zum begehrten Transferziel zahlreicher Vereine machte. Nun hat sich Nabizada für den ambitionierten Landesligisten aus Pinneberg entschieden.