Top-Transfer: Schlicht angelt sich Ammerthals Stürmer Popp Der erste Sommerneuzugang des Bezirksligisten kommt mit reichlich Bayernliga-Erfahrung an den Rennweg von Florian Würthele · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Martin Popp (rechts) wird vom 1.FC Schlicht als erster Sommerneuzugang vorgestellt. – Foto: Verein

Der 1.FC Schlicht lässt mit einer hochkarätigen Neuverpflichtung aufhorchen. Wie der Tabellenzehnte der Bezirksliga Nord am Donnerstag verkündet, stürmt Martin Popp ab Sommer für die Grünweißen. Der 28-jährige Angreifer ist der erste Neuzugang für die Saison 2026/27 und wechselt vom aktuellen Landesliga-Spitzenreiter DJK Ammerthal an den Rennweg. Popp bringt reichlich höherklassige Erfahrung sowie Torgefahr mit in den Kader des FCS.

Sven Seitz, ab Sommer neuer Cheftrainer in Schlicht, zeigt sich hochzufrieden mit diesem Transfer: „Mit Martin bekommen wir einen Spieler, der nicht nur auf dem Platz Präsenz zeigt, sondern vor allem unsere Offensive sofort verbessert. Er weiß wo das Tor steht, bringt wertvolle Erfahrung auf diesem Niveau mit und wird mit seiner Körperlichkeit eine wichtige Rolle für unsere Mannschaft spielen“, ist Seitz überzeugt.



Im Lager des 1.FC Schlicht freut man sich auf einen klassischen Mittelstürmer mit gutem Torinstinkt. In seiner bisherigen Karriere bestritt Popp rund 190 Punktspiele für den FC Amberg und die DJK Ammerthal, davon 110 in der Bayernliga Nord. Dabei sammelte er 63 Tore. 2021 wechselte er vom FCA, zugleich sein Ausbildungsverein, nach Ammerthal. In Schlicht soll Popp Verantwortung übernehmen und gerade in entscheidenden Situationen für die notwendige Durchschlagskraft sorgen.





Außerdem kann der Verein bereits einige Verlängerungen für die kommende Spielzeit vermelden. So haben die Spieler Daniel Lopez, Konstantin Keilholz, Lukas Sebralla, Edi Baumbach und Lucas Schmutzer für eine weitere Saison beim FCS zugesagt. Weitere Verlängerungen seien bereits unter Dach und Fach und würden zeitnah veröffentlicht werden, teilen die Verantwortlichen mit. Unterdessen hat für die Mannschaft von Noch-Coach Bastian Ellmaier die Vorbereitung auf die Restrunde aufgenommen. Am kommenden Samstag tritt man zum ersten Testspiel beim TSV Mistelgau an.