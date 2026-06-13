Top-Transfer in der Landesliga – Erdi Temel verstärkt BSV Hürtürkel von Luca Cannata · Heute, 15:27 Uhr · 0 Leser

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Mit Erdi Temel (35) kommt ein „Knaller" an den Columbiadamm. Die aktuelle Spielzeit ist noch nicht vorbei und die neue Saison steht bereits vor der Tür. Nachdem die Landesliga sportlich gehalten wurde, setzt man sich beim BSV Hürtürkel nun neue Ziele und arbeitet mit dem notwendigen Einsatz an der Kaderplanung.

Erdi Temel ist ein äußerst erfahrener und begnadeter Spielmacher, der die Jugend von Hertha BSC und dem 1. FC Union durchlief und bereits als U19-Spieler bei der 2. Herren von Union in der Berlin-Liga eingesetzt wurde. Im ersten Herrenjahr lief er für Türkiyemspor Berlin in der Regionalliga auf und sammelte dort acht Einsätze. In der Folge wechselte er zu Hertha 03 Zehlendorf, dem BSV Hürtürkel und zum CFC Hertha 06, wo er in drei Spielzeiten ebenso überregional in der Oberliga auf über 70 Einsätze kam.