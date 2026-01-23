Top-Transfer für den VfR Forst

Boßeler stand in seiner Laufbahn unter anderem bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag und lief zudem für die Nationalmannschaft auf. Seine fußballerische Qualität, Spielintelligenz und Übersicht machen ihn weiterhin zu einer wertvollen Verstärkung für den VfR Forst – sowohl sportlich als auch menschlich.

Der VfR Forst vermeldet einen hochkarätigen Neuzugang: Kevin Boßeler kehrt im Alter von 33 Jahren zu seinem Heimatverein zurück. Der offensive Mittelfeldspieler bringt enorme Erfahrung aus dem höherklassigen Fußball mit und befindet sich trotz seiner Verletzungshistorie in einem sehr guten körperlichen Zustand.

Kevin, warum hast du dich für die Rückkehr zu deinem Heimatverein entschieden?

„Die Entscheidung hatte viel mit meiner Verletzung im letzten Jahr zu tun. Im Februar habe ich mir einen Riss des Außenmeniskus sowie einen vorderen Kreuzbandriss zugezogen. Diese Zeit war nicht einfach und hat mich zum Nachdenken gebracht.“

Was hat letztlich den Ausschlag gegeben?

„Ich habe mich gefragt, ob es sinnvoll ist, weiterhin höherklassig zu spielen, oder ob es nicht schöner ist, die letzten Jahre meiner Karriere in meinem Heimatverein zu verbringen.“

Wie fühlst du dich aktuell körperlich?

„Ich bin mittlerweile wieder topfit, habe meine Reha vollständig abgeschlossen und fühle mich bereit, der Mannschaft auf dem Platz zu helfen.“

Warum der VfR Forst?

„Hier habe ich mit dem Fußball angefangen. In vertrauter Umgebung, mit Freunden auf dem Platz zu stehen und gleichzeitig meine Erfahrung einzubringen – das war für mich der richtige Schritt.“

Mit Kevin Boßeler gewinnt der VfR Forst einen erfahrenen, spielstarken Führungsspieler, der dem Team im offensiven Mittelfeld zusätzliche Qualität und Stabilität verleiht.