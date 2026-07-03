Top Transfer für den SC Minseln 🖤💛

Top-Transfer auf dem Rheingaudi Festival 🍻⚽

Das erste Bier wird von den Jungs aus Minseln auf Festen traditionell immer geschossen. So auch der erste externe Transfer für die kommende Saison.

Zwischen feierwütigen Malle-Fans, die ihre Stars auf der Bühne anhimmelten, konnten sich die Jungs um Sportlichen Leiter Christian Becker mitten in der feiernden Menge über ihren Wunschkicker für die kommende Saison freuen.

Die Bühne der Mallorca-Künstler wurde für die vor Ort vertretene Fraktion des Sportclubs aus Minseln für kurze Zeit zur Nebensache. Quasi nach dem Motto: „Scheiß auf die Bühne – wir wollen Kühne!“

Basti Kühne wechselt vom SV Hasel auf den Dinkelberg. BK10 (der beim Sportclub voraussichtlich zu BK18 mutiert) spielte viele Jahre auf Top-Niveau beim FC Wehr, ehe er zum SV Hasel wechselte.

Er bringt reichlich höherklassige Erfahrung mit und wird mit seiner Spielintelligenz, Übersicht und Routine eine wichtige Stütze für das junge Team des Trainerduos Kirstein/Kaiser sein. Denn eines ist sicher: Kühne ist wie guter Tequila – je älter, desto wertvoller.