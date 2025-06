»Top-Transfer«: Cuku wechselt von Landau zu TG Straubing

Der SV Türk Gücü Straubing hat einen vielversprechenden Jungspund verpflichtet: Lefter Cuku hat sich dem Klub von der Uferstraße angeschlossen. Der 20-Jährige spielte in den vergangenen beiden Spielzeiten beim FSV Landau und zählte bei den Bergstädtern zu den Leistungsträgern. Einen Teil seiner Jugendzeit verbrachte der Außenverteidiger bei der damaligen JFK Kinsachkickers, mit der er in der U19-Landesliga um Punkte und Tore wetteiferte.

Extrem bitte verlief allerdings Cukus letzter Einsatz für den FSV Landau. Im Relegationsspiel gegen den SC Falkenberg, das mit 1:4 verloren ging, sah der Youngster bereits in der siebten Minuten nach einer Notbremse die Rote Karte. Nach einer weiteren Niederlage gegen die SG Mallersdorf / Grafentraubach (0:2) musste sich die Schambeck-Truppe bekanntlich aus der Bezirksliga verabschieden.





"Lefter ist ein waschechter Straubinger Junge, an dem ich schon längere Zeit dran bin. Dass er sich nun für uns entschieden hat, macht mich sehr glücklich. Er zählt zu den besten jungen Fußballern in der Region und hat in der Bezirksliga beim FSV Landau mit konstant starken Leistungen zu überzeugen gewusst. Ein Top-Transfer", frohlockt Onur Örs, Manager des SV Türk Gücü Straubing. Der Funktionär ist guter Dinge, dass auch die vakante Trainerposition bald besetzt werden kann: "Wir haben bereits eine mündliche Zusage, müssen nur noch mit dem abgebenden Verein letzte Details klären. In den kommenden Tagen wollen wir die Katze aus dem Sack lassen."









Die bisherigen Zu- und Abgänge des SV Türk Gücü Straubing



Zugänge: Gheorghe Calin (SpVgg Straubing) Nico van Beest (FC Schalding), Ashour Abraham (SpVgg GW Deggendorf), Lefter Cuku (FSV Landau), Tobias Richter (SpVgg Hankofen-Hailing), Andreas Berovic (SV Perkam)



Abgänge: Makama Sidibe (TSV Bogen), Simon Dorfner, Denis Chirinciuc, Mirza Hasanovic (alle unbekanntes Ziel), Sercan Kiranli (Spielertrainer II. Mannschaft), Kaan und Koray Coban (beide II. Mannschaft)