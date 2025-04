Top-Torschützen zurück im Kader des FC Aschheim

Beim Fußball-Bezirksligisten FC Aschheim hat sich die Personalsituation vor dem Auswärtsspiel beim FC Fatih Ingolstadt spürbar entspannt.

Aschheim – Gerade einmal drei Spiele haben die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim in der Rückrunde gewonnen und sind vor allem aufgrund der beiden Heimniederlagen unmittelbar vor der Winterpause gegen Untermenzing (2:5) und Feldmoching (1:2) sowie angesichts der März-Pleiten in Gaimersheim (0:1) und gegen Liga-Primus SVN München (1:3) merklich aus dem Tritt geraten. „Wir müssen das Beste aus der Situation machen – das haben die Spieler in der Hand“, sagt der Sportliche Leiter Denis Hartmann, der seine vier Spiele Sperre nun abgesessen hat und die Mannschaft am Wochenende wieder begleitet. „Wir hatten uns oben an die Spitze herangetastet, dann hat’s aber leider nicht ganz gereicht – man muss eine Saison auch sauber zu Ende bringen können.“

Was das Personal angeht, sieht es im Vergleich zu den 0:2-Pleiten in Gerolfing und gegen Dachau wieder besser aus, auch die beiden erfolgreichsten FCA-Torschützen Lordan Handanovic (15 Treffer) und Antonio Saponaro (14) sowie Diego Contento kehren in den Kader zurück. Denis Hartmann: „Wir fahren positiv gestimmt nach Ingolstadt.“

Der nächste Gegner FC Fatih Ingolstadt (Sonntag, 17 Uhr) erlebte mit gerade einmal fünf Punkten in der Rückrunde einen noch schlimmeren Absturz als die Aschheimer und läuft sogar Gefahr, auf einen Abstiegsrelegationsplatz abzurutschen. Im Januar hatte die Mannschaft noch bei der Bayerischen Hallenmeisterschaft triumphiert, beim 2:0-Finalsieg gegen die DJK Don Bosco Bamberg traf auch Osman-Tarik Camdal. Der Ex-Profi war erst im Vorjahr zum FC Fatih gestoßen, weil sein Freund Fatih Topcu dort Trainer ist. Während der Coach erst zum Saisonende geht, hat sich Camdal bereits nach zehn Liga-Einsätzen wieder verabschiedet.

Voraussichtliche Aufstellung: Jakob – A. Contento, Schubert, Baumgärtel, Müller – Trabelsi, Ketikidis, Di. Contento, Schütz – Saponaro, Handanovic.