Top-Torjäger wechselte Verein – Landesliga-Rennen neu eröffnet?

Laris Stjepanovic (mi.) – hier noch im Trikot des TSV Grünwald – wechselte im Winter zu Unterhaching. – Foto: Triller, Grünwald, Schmie

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Südost in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Die Karten in der Landesliga Südost werden neu gemischt! Im Kampf um die 15 Kästen ERDINGER gibt es eine Veränderung, die neuen Schwung in den Kampf um die Torjägerkrone bringt.

Laris Stjepanovic führt die Liste mit 19 Saisontoren für den TSV Grünwald weiter an, ist jetzt aber zur SpVgg Unterhaching gewechselt. Bisher absolvierte Stjepanovic zwei Spiele für die U19 der Spielvereinigung und eine Partie für die zweite Mannschaft in der Landesliga. Je nachdem, für welche Mannschaften der Hachinger Mannschaft er zum Einsatz kommt, könnte er schon bald überholt werden.