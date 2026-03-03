Top-Torjäger wechselte Verein – Landesliga-Rennen neu eröffnet?

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Landesliga Südost in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Die Karten in der Landesliga Südost werden neu gemischt! Im Kampf um die 15 Kästen ERDINGER gibt es eine Veränderung, die neuen Schwung in den Kampf um die Torjägerkrone bringt.
Laris Stjepanovic führt die Liste mit 19 Saisontoren für den TSV Grünwald weiter an, ist jetzt aber zur SpVgg Unterhaching gewechselt. Bisher absolvierte Stjepanovic zwei Spiele für die U19 der Spielvereinigung und eine Partie für die zweite Mannschaft in der Landesliga. Je nachdem, für welche Mannschaften der Hachinger Mannschaft er zum Einsatz kommt, könnte er schon bald überholt werden.
Platz zwei in der Torjägerliste belegt weiter Timo Portenkirchner, der für den ESV Freilassing spielt. Enger könnte es kaum sein: Portenkirchner kommt bereits auf 18 Tore in der laufenden Saison und liegt damit nur einen Treffer hinter Stjepanovic.
Auf dem dritten Rang folgt aktuell Emil Kierdorf. Der 19-Jährige kommt in seiner ersten Saison im Herrenbereich bereits auf starke 16 Treffer. In den letzten vier Pflichtspielen konnte er immer treffen.
1. Laris Stjepanovic, SpVgg Unterhaching II (TSV Grünwald): 19 Tore
2. Timo Portenkirchner, ESV Freilassing: 18 Tore
3. Emil Kierdorf, VfB Hallbergmoos-Goldach: 16 Tore
4. Philipp Zimmerer, SpVgg Unterhaching II: 15 Tore
4. Jason Eckl, SpVgg Unterhaching II: 15 Tore
6. Sebastian Spinner, TSV Kastl: 14 Tore
7. Robin Ungerath, TSV 1880 Wasserburg: 13 Tore
7. Daniel Koch, SV Aubing: 13 Tore
7. Daniel Leugner, TSV Grünwald, 13 Tore
8. Marcel Kosuch, TSV Grünwald: 12 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
