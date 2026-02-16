Top-Torjäger vom Ligakonkurrenten wechselt zum TSV Dauelsen

Der nächste Wintertransfer ist perfekt: Mit Mubarak Badir wechselt ein treffsicherer Offensivspieler vom Ligarivalen TSV Uesen zum Team von Nils Vierkant und wird in der zweiten Saisonhälfte das Trikot des TSV Dauelsen tragen.

Der 26-Jährige kommt mit starken 13 Treffern aus der laufenden Spielzeit und bringt damit nachweisliche Torgefahr mit. Wie Vereinsvorsitzender Julian Gürlich mitteilte, konnte das Trainerteam um Nils Vierkant und Mario Meyer Badir in offenen und konstruktiven Gesprächen schnell von einem Wechsel überzeugen.

„Mubarak passt menschlich hervorragend in unsere Mannschaft und wird das Team auch charakterlich bereichern. Zudem gilt er als absoluter Ausnahmespieler in der Kreisliga, der auf dem Platz den Unterschied machen kann. Wir freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat, und sind davon überzeugt, dass er unsere Offensive zusätzlich verstärken wird“, erklärte Gürlich.