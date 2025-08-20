Duell der Top-Torjäger: Forstinnings Mike Opara (l.) traf bisher achtmal, Dorfens Leon Eicher (r.) sechsmal. – Foto: FuPa

Top-Torjäger im direkten Duell: Forstinning empfängt Dorfen zum Spitzenspiel

Beim Bezirksliga-Gipfeltreffen am Mittwochabend stehen Forstinnings Mike Opara und Dorfens Leon Eicher im Fokus. Beide trafen bisher wie am Fließband.

Ein echter Kracher erwartet die Fußballfans heute Abend um 19.30 Uhr im Forstinninger Sportpark. Der VfB tritt als Tabellenführer gegen den unmittelbaren Verfolger TSV Dorfen zum Spitzenduell der Bezirksliga Ost an. Heute, 19:30 Uhr VfB Forstinning Forstinning TSV Dorfen TSV Dorfen 19:30

Nach dem erstklassigen Saisonstart mit vier Siegen aus vier Partien präsentiert sich der VfB Forstinning unter seinem neuen Trainer Gery Lösch selbstbewusst. „Wichtig ist, dass wir unser Spiel durchbekommen.“ Dem Kontrahenten aus Dorfen begegnet Lösch dabei mit einigen taktischen Kniffen, die aber noch nicht das Ohr des Gegners erreichen sollen. „Mal schauen, ob es funktioniert.“ Der in Markt Schwaben wohnende Trainer beobachtete den aktuellen Gegner bereits an den vergangenen Spieltagen und spricht von einer „sehr guten Mannschaft mit einem Plan.“ Geschenkte Punkte erwartet Lösch also nicht, im Gegenteil. Aktuell verabschiedete sich Ante Basic neben Dimitar Kirchev in den Urlaub, dafür steht Emir Yildirim wieder zur Verfügung.