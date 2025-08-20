Top-Torjäger im direkten Duell: Forstinning empfängt Dorfen zum Spitzenspiel

Beim Bezirksliga-Gipfeltreffen am Mittwochabend stehen Forstinnings Mike Opara und Dorfens Leon Eicher im Fokus. Beide trafen bisher wie am Fließband.
Ein echter Kracher erwartet die Fußballfans heute Abend um 19.30 Uhr im Forstinninger Sportpark. Der VfB tritt als Tabellenführer gegen den unmittelbaren Verfolger TSV Dorfen zum Spitzenduell der Bezirksliga Ost an.
Nach dem erstklassigen Saisonstart mit vier Siegen aus vier Partien präsentiert sich der VfB Forstinning unter seinem neuen Trainer Gery Lösch selbstbewusst. „Wichtig ist, dass wir unser Spiel durchbekommen.“ Dem Kontrahenten aus Dorfen begegnet Lösch dabei mit einigen taktischen Kniffen, die aber noch nicht das Ohr des Gegners erreichen sollen. „Mal schauen, ob es funktioniert.“
Der in Markt Schwaben wohnende Trainer beobachtete den aktuellen Gegner bereits an den vergangenen Spieltagen und spricht von einer „sehr guten Mannschaft mit einem Plan.“ Geschenkte Punkte erwartet Lösch also nicht, im Gegenteil. Aktuell verabschiedete sich Ante Basic neben Dimitar Kirchev in den Urlaub, dafür steht Emir Yildirim wieder zur Verfügung.
Der TSV Dorfen gehört schon beinahe zum Inventar der Bezirksliga Ost. Und doch wäre in der vergangenen Saison beinahe der Absprung geglückt, erst in der Relegation scheiterte der Verein aus dem Erdinger Landkreis am Aufstieg in die Landesliga.
Andreas Hartl legte also ein furioses erstes Jahr als Cheftrainer hin, zusammen mit Gerhard Thalmaier als verlängertem Arm und Spielertrainer auf dem Feld. Auch in dieser Saison scheint der TSV, von vielen auf dem Aufstiegszettel geführt, ähnlich präsent wie im Vorjahr und startete mit zehn Zählern aus den ersten vier Partien.
Besonders auffällig agierte dabei mit Leon Eicher ein Dorfener Eigengewächs mit Zwischenstationen in der Jugend bei der SpVgg Unterhaching und dem SV Wacker Burghausen. Sechs Treffer erzielte der 21-jährige Stürmer bereits und befindet sich dabei in ähnlichen Regionen wie der aktuell beste Ballermann der Bezirksliga Ost, Forstinnings Torjäger Mike Opara (bislang acht Saisontore).