Top-Torjäger im direkten Duell: Dennis Lerche gegen Marc Rommel

Lokalderbys sind bekanntlich das Salz in der Suppe. Bei der Gruppenkonstellation gibt es automatisch fast Woche für Woche einige. Im Blickpunkt ist daher dieses Mal unter anderem der Sportplatz am Prozessionsweg in Bockum, wo der dortige TSV den VfR Fischeln empfängt. Im Gegensatz zum Gast, der mit dem Kader des vergangenen Sonntags anreist und wo neben Fynn Ziemes mit Kevin Schmitz noch ein zweiter Trainer nach dem Weggang von Jakob Scheller installiert wurde, benötigen die Bockumer noch Punkte, um nicht ein ernsthafter Kandidat für den Relegationsplatz zu bleiben. Während Patrick Pasthy wieder zur Verfügung steht, fällt Abdul Hassan Barrie weiter aus. Bei Malte Latosinszky muss abgewartet werden, ob er wieder mitmischen kann.

Sich hinten weiter davon machen kann der SV Thomasstadt Kempen, wenn er die Punkte vom 1. FC Mönchengladbach mitbringt. Die Sterne stehen günstig, denn der 1. FC hat trotz Trainerwechsel in der Winterpause – es kam Dennis Krause, der vorher TSV Meerbusch II und VfL Willich tätig gewesen war – alle sechs Begegnungen verloren. Und während der SSV Grefrath nur als Außenseiter zum Meisterschaftsanwärter TuRa Brüggen fährt – hier muss Torjäger Nils Bonsels unbedingt an die Kette gelegt werden –, aber Routinier Christof Feyen wieder dabei hat, erwartet die Reserve des SC St. Tönis die des SC Union Nettetal, die das Hinspiel mit 1:0 gewann. Da ist natürlich Revanche angesagt. Nettetals kürzlich verpflichteter neuer Trainer David Sfarzetta hat als früherer Co-Trainer der Oberligamannschaft eine St. Töniser Vergangenheit.