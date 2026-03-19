 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Top-Torjäger im direkten Duell: Dennis Lerche gegen Marc Rommel

Schon am Freitagabend sind die Krefelder beim Tabellenführer OSV Meerbusch gefordert – und werden dort wieder auf die Treffsicherheit ihres besten Stürmers setzen. Derweil kommt es in Bockum zum Lokalduell mit dem VfR Fischeln.

von RP / Werner Fuck · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Dennis Lerche (l.) trifft auf Marc Rommel.
Dennis Lerche (l.) trifft auf Marc Rommel. – Foto: Imago, YG

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

Schon am Freitagabend kommt es in der Bezirksliga, Gruppe 3, in der Begegnung des Tabellenführers OSV Meerbusch gegen den CSV Marathon Krefeld zum Duell der Torjäger Marc Rommel und Dennis Lerche. Letzterer ist inzwischen bei 30 Treffern angekommen und hat damit schon sechs Mal mehr getroffen als der Ex-Nettetaler Rommel. Der ohnehin aktuell gut bestückte Kader der Krefelder bekommt noch starken Zuwachs, denn Marcel Lüft hat seine Grippe auskuriert und ist immer eine Option für die Startelf.

Morgen, 20:00 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
20:00live

Morgen, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
19:45live

Ebenfalls am Freitag im Einsatz, wie schon vorige Woche, ist der VfL Tönisberg. Bei dem stellt sich bei der schwachen Bilanz in diesem Jahr von nur einem Sieg und einem Unentschieden in sechs Partien mittlerweile die Frage, wann er endlich wieder die Kurve kriegt. Das wird angesichts der aktuellen Verletztenmisere aber nicht so einfach und auch in Wickrath, die fern ab von Gut und Böse stehen, gibt es für die Mannen um langen Keeper Robin Bertok nichts geschenkt.

TSV Bockum empfängt den VfR Fischeln zum Lokalduell

Lokalderbys sind bekanntlich das Salz in der Suppe. Bei der Gruppenkonstellation gibt es automatisch fast Woche für Woche einige. Im Blickpunkt ist daher dieses Mal unter anderem der Sportplatz am Prozessionsweg in Bockum, wo der dortige TSV den VfR Fischeln empfängt. Im Gegensatz zum Gast, der mit dem Kader des vergangenen Sonntags anreist und wo neben Fynn Ziemes mit Kevin Schmitz noch ein zweiter Trainer nach dem Weggang von Jakob Scheller installiert wurde, benötigen die Bockumer noch Punkte, um nicht ein ernsthafter Kandidat für den Relegationsplatz zu bleiben. Während Patrick Pasthy wieder zur Verfügung steht, fällt Abdul Hassan Barrie weiter aus. Bei Malte Latosinszky muss abgewartet werden, ob er wieder mitmischen kann.

Sich hinten weiter davon machen kann der SV Thomasstadt Kempen, wenn er die Punkte vom 1. FC Mönchengladbach mitbringt. Die Sterne stehen günstig, denn der 1. FC hat trotz Trainerwechsel in der Winterpause – es kam Dennis Krause, der vorher TSV Meerbusch II und VfL Willich tätig gewesen war – alle sechs Begegnungen verloren. Und während der SSV Grefrath nur als Außenseiter zum Meisterschaftsanwärter TuRa Brüggen fährt – hier muss Torjäger Nils Bonsels unbedingt an die Kette gelegt werden –, aber Routinier Christof Feyen wieder dabei hat, erwartet die Reserve des SC St. Tönis die des SC Union Nettetal, die das Hinspiel mit 1:0 gewann. Da ist natürlich Revanche angesagt. Nettetals kürzlich verpflichteter neuer Trainer David Sfarzetta hat als früherer Co-Trainer der Oberligamannschaft eine St. Töniser Vergangenheit.