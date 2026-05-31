Top-Torjäger geht: Joppich wechselt in die Regionalliga MTV Wolfenbüttel verliert nächsten Leistungsträger an den FSV Schöningen von red · Heute, 12:43 Uhr · 0 Leser

– Foto: MTV Wolfenbüttel/Daniel S

Der personelle Umbruch beim MTV Wolfenbüttel nimmt weiter Fahrt auf. Nach mehreren bereits feststehenden Abgängen verliert der Verein nun auch seinen erfolgreichsten Offensivspieler der vergangenen Saison: Hannes Joppich wird seinen Vertrag nicht verlängern und sich dem Regionalligisten FSV Schöningen anschließen.

Die Entscheidung teilte der 21-Jährige Trainer Deniz Dogan in einem abschließenden Gespräch mit. Für den MTV endet damit die Zusammenarbeit mit einem Angreifer, der in den vergangenen drei Jahren sportlich wie menschlich seine Spuren hinterlassen hat. Vom Landesliga-Torjäger zum Oberliga-Leistungsträger Im Sommer 2023 war Joppich vom BSC Acosta nach Wolfenbüttel gewechselt. In seinen ersten beiden Spielzeiten erzielte der 1,88 Meter große Offensivspieler 23 Tore in 48 Landesliga-Partien und hatte großen Anteil am Aufstieg in die Oberliga. Seine Laufbahn wurde allerdings Ende 2024 jäh unterbrochen. Eine hartnäckige Schambeinentzündung setzte den früheren Nachwuchsspieler des VfL Wolfsburg über Monate außer Gefecht.

Umso eindrucksvoller verlief seine Rückkehr. Beim 3:2-Erfolg gegen die zweite Mannschaft des SV Meppen Ende September 2025 feierte Joppich sein Oberliga-Debüt. In der 88. Minute eingewechselt, erzielte er nur zwei Minuten später mit seinem ersten Ballkontakt das vorentscheidende 3:1. Es war der Auftakt zu einer starken Saison. In 23 Oberliga-Einsätzen gelangen ihm zwölf Treffer und sieben Vorlagen. Damit war Joppich nicht nur einer der auffälligsten Offensivspieler des MTV, sondern auch bester Torschütze der Mannschaft. „Drei richtig schöne Jahre“ Seinen Abschied bedauert der Angreifer ausdrücklich. Weil die letzten vertraglichen Details noch nicht geklärt waren, konnte er seine Entscheidung beim Saison-Abschlusstraining nicht persönlich vor der Mannschaft verkünden. Die Verbundenheit zum Verein ist dennoch spürbar. „Drei richtig schöne Jahre bei euch“, blickt Joppich zurück. „Mit geilen Spielen, geilen Momenten und neuen Freundschaften. Ihr habt mir die ersten Jahre im Herrenbereich sehr leicht gemacht. Ich wurde von Anfang an richtig gut aufgenommen und habe mich bei euch immer extrem wohlgefühlt.“