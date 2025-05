Top-Torjäger für BW Papenburg! Keno Buß kommt

Eine Frage wurde nun allerdings geklärt, denn die Zukunft von Keno Buß ist jetzt klar. Der Torjäger der SpVg Aurich wechselt nach Papenburg und wird dort in der kommenden Saison auf Torejagd für die Blau-Weißen gehen. Dabei bringt er 25-Jährige auch Erfahrung aus der Oberliga mit..

Nach einigen Jahren beim Bezirksligisten TuS Pewsum, wo Buß in 62 Spielen starke 50 Tore erzielte, zog es den Stürmer zu den Kickers aus Emden in die Oberliga. In der Saison 2023/2024 stand er für den BSV in 16 Partien auf dem Feld und traf in seinem letzten Spiel gegen Vorsfelde doppelt. Seine einzigen Tore in der fünften Liga. Jedoch kam Buß in allen seiner 16 Einsätze auch nur von der Bank und stand insgesamt nur 226 Minuten auf dem Feld.