Top-Torjäger fiebern A-Liga-Spitzenspiel entgegen

Ende 2025 berichtete Serhat Karabulut über die Form seines Lebens. Wenige Monate nach seiner erfolgreichen Diät bringt der Angreifer des TV Asberg immer noch sein Idealgewicht von 80 Kilogramm auf die Waage. „Ich fühle mich wirklich sehr fit“, sagt der 30-Jährige, dessen Klub seit dem Wochenende wieder auf Platz eins in der Kreisliga A steht. Zwei Punkte liegen die Moerser vor dem ersten Verfolger vom SV Budberg II, wo es am Sonntag (13 Uhr) zum Spitzenspiel kommt. Die Ausgangslage verspricht Spannung: Tabellenführer gegen Verfolger – und zwei der treffsichersten Angreifer der Liga im direkten Duell.
„Ich erwarte ein Topspiel auf Augenhöhe. Wir sind heiß drauf und wollen uns unbedingt einen Vorsprung aufbauen“, sagt Karabulut. Wegen seiner fünften Gelben Karte musste er im neuen Kalenderjahr einmal zuschauen. „Der Rückrundenstart verlief genauso, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Nur das Unentschieden gegen Büderich hat mich geärgert“, so der 19-Tore-Mann.
Einen Treffer weniger, allerdings auch nur in 13 von 22 möglichen Einsätzen, erzielte Budbergs Benedikt Franke. Der frühere Landesliga-Spieler musste bei der jüngsten Niederlage in Schwafheim noch verletzungsbedingt passen. „Leider habe ich vor dem vergangenen Wochenende wohl eine falsche Bewegung gemacht. Ich bin da recht anfällig und bekomme schnell Probleme im unteren Rückenbereich. Aber ich konnte in der Woche wieder normal trainieren und kann am Sonntag auch spielen“, meint der Knipser.
Auch der Routinier ist sich sicher: Gegen Asberg werden neben einer guten Tagesform die Kleinigkeiten entscheidend sein. „Wir freuen uns aufs Spiel, und wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, bin ich auch guter Dinge, dass wir gewinnen können. Beide Mannschaften haben in der restlichen Saison aber noch schwere Spiele vor sich, daher wird die Meisterschaft nicht am Sonntag entschieden.“
Trotzdem könnte das Gipfeltreffen einen wichtigen Fingerzeig im Titelrennen liefern – vor allem für die Moral im Saisonendspurt.
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