Top-Torjäger fiebern A-Liga-Spitzenspiel entgegen

Serhat Karabulut freut sich auf ein spannendes Spiel. – Foto: tk_sportfotografie

Ende 2025 berichtete Serhat Karabulut über die Form seines Lebens. Wenige Monate nach seiner erfolgreichen Diät bringt der Angreifer des TV Asberg immer noch sein Idealgewicht von 80 Kilogramm auf die Waage. „Ich fühle mich wirklich sehr fit“, sagt der 30-Jährige, dessen Klub seit dem Wochenende wieder auf Platz eins in der Kreisliga A steht. Zwei Punkte liegen die Moerser vor dem ersten Verfolger vom SV Budberg II, wo es am Sonntag (13 Uhr) zum Spitzenspiel kommt. Die Ausgangslage verspricht Spannung: Tabellenführer gegen Verfolger – und zwei der treffsichersten Angreifer der Liga im direkten Duell.