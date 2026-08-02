Top-Torjäger-Ehrung für Benedikt

Auszeichnung von FuPa und ERDINGER Weißbräu

Große Ehre für den SV Eitensheim: Unser Spielertrainer Benedikt wurde als Top-Torjäger aller Kreisklassen Donau/Isar ausgezeichnet.

Für seine herausragenden Leistungen in der vergangenen Saison erhält er von FuPa Oberbayern gemeinsam mit ERDINGER Weißbräu eine besondere Ehrung. Im Rahmen einer exklusiven Veranstaltung in der Privatbrauerei ERDINGER Weißbräu in Erding erwarteten ihn eine Brauereiführung, eine gemeinsame Brotzeit mit Bierverkostung sowie die feierliche Übergabe von 15 Kästen ERDINGER Bierspezialitäten.

Diese Auszeichnung ist die verdiente Anerkennung für eine außergewöhnliche Saison und seinen beeindruckenden Torinstinkt.

Der SV Eitensheim gratuliert Benedikt herzlich zu diesem großartigen Erfolg und ist stolz, einen so treffsicheren Spieler in seinen Reihen zu haben. Wir wünschen ihm weiterhin viel Erfolg und freuen uns auf viele weitere Tore im SVE-Trikot!