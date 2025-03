Top-Torjäger der Westfalenliga 1 wechselt im Sommer zum Spitzenreiter

„Janus ist ein ganz wichtiger Bestandteil für unsere zeitnah vorläufig abgeschlossene Kaderplanung“, freut sich Sportchef Dr. Raul Prieto sehr über seine Zusage: „Bei den vielen Optionen aus der Ober- und Westfalenliga, die Janus hatte, können wir uns glücklich schätzen, dass er sich als Münsteraner für unser wohnortnahes Gesamtpaket entschieden hat.“

Bevor der 22-jährige Scheele Anfang 2023 nach Nottuln wechselte, lief er im Seniorenbereich auch schon für den TuS Haltern und 1. FC Gievenbeck auf und absolvierte dabei 35 Spiele in der Oberliga Westfalen. Ausgebildet wurde er in der U15 und U17 beim SC Preußen Münster in den höchsten deutschen Ligen, bevor er in die Halterner U19 wechselte und dort zum Seniorenstart direkt Stammspieler in der Oberliga Westfalen wurde. Nach einem Halbjahr beim Oberligisten 1. FC Gievenbeck, bei der er seine Einsätze im Amateuroberhaus auf 35 aufstockten, ging es Anfang zu GW Nottuln, bei dem er bislang 46 Westfalenliga-Partien absolviert hat und die beste Saison seiner noch jungen Laufbahn spielt.