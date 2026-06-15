Top-Torjäger der Verbandsliga: Tim Hermann (Bentwisch) holt die Krone

Marco Bode (FC Schönberg 95) - 17 Tore, 0 Vorlagen in 20 Spielen
Bashir Schultz (FC Mecklenburg Schwerin) - 16 Tore, 3 Vorlagen in 25 Spielen
Niclas Kersten Gleisner (Greifswalder FC II) - 16 Tore, 2 Vorlagen in 27 Spielen
Dennis Kühl (1. FC Neubrandenburg 04) - 14 Tore, 0 Vorlagen in 27 Spielen
Jean-Luca Beck (Greifswalder FC II) - 12 Tore, 10 Vorlagen in 25 Spielen
Nelson Mandela Mbouhom (FC Mecklenburg Schwerin) - 12 Tore, 7 Vorlagen in 24 Spielen
Alexander Pataman (FC Mecklenburg Schwerin) - 12 Tore, 7 Vorlagen in 27 Spielen
Wout Abrahams (1. FC Neubrandenburg 04) - 12 Tore, 0 Vorlagen in 27 Spielen
Jan Rudlaff (SV Pastow) - 12 Tore, 0 Vorlagen in 26 Spielen
Alexander Lukesch (Penzliner SV) - 11 Tore, 1 Vorlage in 24 Spielen
Luca Egon Frehse (Malchower SV 90) - 11 Tore, 0 Vorlagen in 22 Spielen
Joel-Patrice Lisch (1. FC Neubrandenburg 04) - 11 Tore, 0 Vorlagen in 22 Spielen
Samuel Kammerer (SV Pastow) - 11 Tore, 0 Vorlagen in 24 Spielen
Niklas Kern (Malchower SV 90) - 10 Tore, 0 Vorlagen in 25 Spielen
Alexander Fogel (FSV Kühlungsborn) - 10 Tore, 0 Vorlagen in 26 Spielen
Johannes Ernst (MSV Pampow) - 9 Tore, 1 Vorlage in 19 Spielen
Oliver Diehl (Güstrower SC 09) - 9 Tore, 1 Vorlage in 26 Spielen
Lukas Prange (Malchower SV 90) - 9 Tore, 0 Vorlagen in 19 Spielen
Marc Gehrt (Güstrower SC 09) - 8 Tore, 0 Vorlagen in 25 Spielen
Nick Heymann (FC Schönberg 95) - 8 Tore, 0 Vorlagen in 11 Spielen
Tim Fürstenau (SV Pastow) - 8 Tore, 0 Vorlagen in 27 Spielen
Pepe Maluch (SV Warnemünde) - 8 Tore, 0 Vorlagen in 14 Spielen
Christoph Lukesch (Penzliner SV) - 8 Tore, 0 Vorlagen in 22 Spielen
Kevin-Raik Gerullis (Malchower SV 90) - 7 Tore, 0 Vorlagen in 28 Spielen
Tim Queckenstedt (FC Schönberg 95) - 7 Tore, 0 Vorlagen in 18 Spielen
Tony-Glen Siegmund (SV Pastow) - 7 Tore, 0 Vorlagen in 11 Spielen
Julius Schultz (FC Förderkader Rene Schneider) - 7 Tore, 0 Vorlagen in 26 Spielen
Tim Schmitt (FSV Kühlungsborn) - 7 Tore, 0 Vorlagen in 15 Spielen