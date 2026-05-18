Top-Torjäger der Verbandsliga: Tim Hermann (Bentwisch) erhöht auf 24

Bashir Schultz (FC Mecklenburg Schwerin) - 15 Tore, 3 Vorlagen in 22 Spielen
Erik Ahrens (FC Förderkader Rene Schneider) - 15 Tore, 0 Vorlagen in 18 Spielen
Niclas Kersten Gleisner (Greifswalder FC II) - 14 Tore, 2 Vorlagen in 23 Spielen
Jean-Luca Beck (Greifswalder FC II) - 12 Tore, 10 Vorlagen in 23 Spielen
Dennis Kühl (1. FC Neubrandenburg 04) - 12 Tore, 0 Vorlagen in 24 Spielen
Alexander Lukesch (Penzliner SV) - 11 Tore, 1 Vorlage in 22 Spielen
Nelson Mandela Mbouhom (FC Mecklenburg Schwerin) - 10 Tore, 7 Vorlagen in 20 Spielen
Alexander Pataman (FC Mecklenburg Schwerin) - 10 Tore, 4 Vorlagen in 23 Spielen
Wout Abrahams (1. FC Neubrandenburg 04) - 10 Tore, 0 Vorlagen in 24 Spielen
Lukas Prange (Malchower SV 90) - 9 Tore, 0 Vorlagen in 18 Spielen
Joel-Patrice Lisch (1. FC Neubrandenburg 04) - 9 Tore, 0 Vorlagen in 19 Spielen
Jan Rudlaff (SV Pastow) - 9 Tore, 0 Vorlagen in 21 Spielen
Samuel Kammerer (SV Pastow) - 9 Tore, 0 Vorlagen in 22 Spielen
Alexander Fogel (FSV Kühlungsborn) - 9 Tore, 0 Vorlagen in 21 Spielen
Johannes Ernst (MSV Pampow) - 7 Tore, 1 Vorlage in 15 Spielen
Niklas Kern (Malchower SV 90) - 7 Tore, 0 Vorlagen in 21 Spielen
Tim Queckenstedt (FC Schönberg 95) - 7 Tore, 0 Vorlagen in 16 Spielen
Nick Heymann (FC Schönberg 95) - 7 Tore, 0 Vorlagen in 9 Spielen
Tony-Glen Siegmund (SV Pastow) - 7 Tore, 0 Vorlagen in 11 Spielen
Pepe Maluch (SV Warnemünde) - 7 Tore, 0 Vorlagen in 10 Spielen
Christoph Lukesch (Penzliner SV) - 7 Tore, 0 Vorlagen in 17 Spielen
Temilola Awoyale (FC Mecklenburg Schwerin) - 6 Tore, 1 Vorlage in 10 Spielen
Sidaty Ly (Rostocker FC) - 6 Tore, 0 Vorlagen in 22 Spielen
Kevin-Raik Gerullis (Malchower SV 90) - 6 Tore, 0 Vorlagen in 24 Spielen
Oliver Diehl (Güstrower SC 09) - 6 Tore, 0 Vorlagen in 22 Spielen
Guilherme Esteves Lima (SV Hafen Rostock 1961) - 6 Tore, 0 Vorlagen in 16 Spielen