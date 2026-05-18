 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Top-Torjäger der Verbandsliga: Tim Hermann (Bentwisch) erhöht auf 24

Hier gibt es einen Überblick über die Torjägerliste der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern

von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Timo Babic

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga MV
Rostocker FC
Malchower SV
Neubranden.
FC Schönberg

Den Blick auf die Torschützen der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern gibt es hier. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter mecklenburg-vorpommern@fupa.net melden.

Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern

Tim Hermann (FSV Bentwisch) - 24 Tore, 0 Vorlagen in 22 Spielen

Daniel Nawotke (1. FC Neubrandenburg 04) - 21 Tore, 0 Vorlagen in 24 Spielen

Marco Bode (FC Schönberg 95) - 17 Tore, 0 Vorlagen in 20 Spielen

Garry Emmanuel Onyejelem (FSV Kühlungsborn) - 16 Tore, 4 Vorlagen in 21 Spielen

Bashir Schultz (FC Mecklenburg Schwerin) - 15 Tore, 3 Vorlagen in 22 Spielen

Erik Ahrens (FC Förderkader Rene Schneider) - 15 Tore, 0 Vorlagen in 18 Spielen

Niclas Kersten Gleisner (Greifswalder FC II) - 14 Tore, 2 Vorlagen in 23 Spielen

Jean-Luca Beck (Greifswalder FC II) - 12 Tore, 10 Vorlagen in 23 Spielen

Dennis Kühl (1. FC Neubrandenburg 04) - 12 Tore, 0 Vorlagen in 24 Spielen

Alexander Lukesch (Penzliner SV) - 11 Tore, 1 Vorlage in 22 Spielen

Nelson Mandela Mbouhom (FC Mecklenburg Schwerin) - 10 Tore, 7 Vorlagen in 20 Spielen

Alexander Pataman (FC Mecklenburg Schwerin) - 10 Tore, 4 Vorlagen in 23 Spielen

Wout Abrahams (1. FC Neubrandenburg 04) - 10 Tore, 0 Vorlagen in 24 Spielen

Lukas Prange (Malchower SV 90) - 9 Tore, 0 Vorlagen in 18 Spielen

Joel-Patrice Lisch (1. FC Neubrandenburg 04) - 9 Tore, 0 Vorlagen in 19 Spielen

Jan Rudlaff (SV Pastow) - 9 Tore, 0 Vorlagen in 21 Spielen

Samuel Kammerer (SV Pastow) - 9 Tore, 0 Vorlagen in 22 Spielen

Alexander Fogel (FSV Kühlungsborn) - 9 Tore, 0 Vorlagen in 21 Spielen

Johannes Ernst (MSV Pampow) - 7 Tore, 1 Vorlage in 15 Spielen

Niklas Kern (Malchower SV 90) - 7 Tore, 0 Vorlagen in 21 Spielen

Tim Queckenstedt (FC Schönberg 95) - 7 Tore, 0 Vorlagen in 16 Spielen

Nick Heymann (FC Schönberg 95) - 7 Tore, 0 Vorlagen in 9 Spielen

Tony-Glen Siegmund (SV Pastow) - 7 Tore, 0 Vorlagen in 11 Spielen

Pepe Maluch (SV Warnemünde) - 7 Tore, 0 Vorlagen in 10 Spielen

Christoph Lukesch (Penzliner SV) - 7 Tore, 0 Vorlagen in 17 Spielen

Temilola Awoyale (FC Mecklenburg Schwerin) - 6 Tore, 1 Vorlage in 10 Spielen

Sidaty Ly (Rostocker FC) - 6 Tore, 0 Vorlagen in 22 Spielen

Kevin-Raik Gerullis (Malchower SV 90) - 6 Tore, 0 Vorlagen in 24 Spielen

Oliver Diehl (Güstrower SC 09) - 6 Tore, 0 Vorlagen in 22 Spielen

Guilherme Esteves Lima (SV Hafen Rostock 1961) - 6 Tore, 0 Vorlagen in 16 Spielen

Hier geht´s zur kompletten Liste mit allen Torjägern in dieser Saison.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________