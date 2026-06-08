Top-Torjäger der Verbandsliga: Ante Galic an der Spitze

Die Top 50 Torjäger der Verbandsliga Württemberg

26 Tore in 31 Spielen - Ante Galic (Young Boys Reutlingen)

22 Tore in 31 Spielen - Tim Steinhilber (FC Holzhausen)

21 Tore in 28 Spielen - Adil Iggoute (Young Boys Reutlingen)

20 Tore in 32 Spielen - Patrick Werner (TSV Oberensingen)

19 Tore in 30 Spielen - Dorde Smiljic (FC Esslingen)

18 Tore in 18 Spielen - Janik Michel (FC Holzhausen)

18 Tore in 22 Spielen - Hannes Pöschl (TSV Berg)

17 Tore in 28 Spielen - Lukas Behr (FC Rottenburg)

16 Tore in 32 Spielen - Henoch Grauer (TSG Tübingen)

14 Tore in 25 Spielen - Simon Brandstetter (TSV Oberensingen)

13 Tore in 31 Spielen - Nicola Zahner (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach)

13 Tore in 27 Spielen - Marvin Zimmermann (FSV Waiblingen)

13 Tore in 30 Spielen - Günter Schmidt (Sportfreunde Schwäbisch Hall)

13 Tore in 28 Spielen - Kai Kramer (VfB Friedrichshafen)

13 Tore in 29 Spielen - Simon Dilger (SSV Ehingen-Süd)

13 Tore in 26 Spielen - Rafael Terpsiadis (SV Fellbach)

13 Tore in 15 Spielen - Marko Drljo (Young Boys Reutlingen)

12 Tore in 27 Spielen - Dennis Blaser (VfB Friedrichshafen)

12 Tore in 32 Spielen - Torben Hohloch (SV Fellbach)

12 Tore in 30 Spielen - Lorenz Minder (Sportfreunde Schwäbisch Hall)

12 Tore in 26 Spielen - Daniel Baierle (TSV Weilimdorf)

12 Tore in 22 Spielen - Markus Maurer (TSV Berg)

11 Tore in 28 Spielen - Henry Seeger (FC Holzhausen)

11 Tore in 27 Spielen - David Micko (FC Esslingen)

11 Tore in 22 Spielen - Jovan Djermanovic (FC HolzhausenCalcio Leinfelden-Echterdingen)

11 Tore in 21 Spielen - Joshua Merz (VfB Friedrichshafen)

10 Tore in 32 Spielen - Samuel Bosler (TSV Oberensingen)

10 Tore in 29 Spielen - Daniel Nietzer (Sportfreunde Dorfmerkingen)

10 Tore in 27 Spielen - Florian Nikl (FC Esslingen)

10 Tore in 18 Spielen - David Hoffmann (TSV Berg)

9 Tore in 22 Spielen - Leorant Marmullaku (VfR Heilbronn)

9 Tore in 28 Spielen - Erdinc Bozoglu (TSV Weilimdorf)

9 Tore in 28 Spielen - Tamer-Harun Fara (TSV Weilimdorf)

9 Tore in 25 Spielen - Benjamin Kurz (Sportfreunde Schwäbisch Hall)

8 Tore in 32 Spielen - Benjamin Walter (Sportfreunde Dorfmerkingen)

8 Tore in 28 Spielen - Nico Rodewald (Sportfreunde Dorfmerkingen)

8 Tore in 31 Spielen - Hakan Aktepe (Young Boys Reutlingen)

8 Tore in 25 Spielen - Jermain Ibrahim (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach)

8 Tore in 30 Spielen - Lukas Linder (TSV Oberensingen)

7 Tore in 25 Spielen - Azad Toptik (Sportfreunde Schwäbisch Hall)

7 Tore in 31 Spielen - Thomas Michael Diescher (Young Boys Reutlingen)

7 Tore in 22 Spielen - Patrick Fossi (SV Fellbach)

7 Tore in 26 Spielen - Janis Peter (SSV Ehingen-Süd)

7 Tore in 30 Spielen - Nick Heberle (FC Rottenburg)

7 Tore in 27 Spielen - Maurice Strobel (SSV Ehingen-Süd)

7 Tore in 29 Spielen - Luis Pfeiffer (Sportfreunde Schwäbisch Hall)

6 Tore in 24 Spielen - Christos Chatzimalousis (Young Boys Reutlingen)

6 Tore in 30 Spielen - Aaron Leyhr (FC Rottenburg)

6 Tore in 29 Spielen - Sirin Emre Durmus (SV Fellbach)

6 Tore in 28 Spielen - Mert Ali Icmez (SV Fellbach)