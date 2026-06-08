Top-Torjäger der Verbandsliga: Ante Galic an der Spitze

Die Saison der Verbandsliga Württemberg ist bereits vorbei und alle Fragen rund um den Auf- und Abstieg sind geklärt. FuPa wirft daher den Blick auf die erfolgreichsten Torjäger der abgelaufenen Spielzeit.
26 Tore in 31 Spielen - Ante Galic (Young Boys Reutlingen)
22 Tore in 31 Spielen - Tim Steinhilber (FC Holzhausen)
21 Tore in 28 Spielen - Adil Iggoute (Young Boys Reutlingen)
20 Tore in 32 Spielen - Patrick Werner (TSV Oberensingen)
19 Tore in 30 Spielen - Dorde Smiljic (FC Esslingen)
18 Tore in 18 Spielen - Janik Michel (FC Holzhausen)
18 Tore in 22 Spielen - Hannes Pöschl (TSV Berg)
17 Tore in 28 Spielen - Lukas Behr (FC Rottenburg)
16 Tore in 32 Spielen - Henoch Grauer (TSG Tübingen)
14 Tore in 25 Spielen - Simon Brandstetter (TSV Oberensingen)
13 Tore in 31 Spielen - Nicola Zahner (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach)
13 Tore in 27 Spielen - Marvin Zimmermann (FSV Waiblingen)
13 Tore in 30 Spielen - Günter Schmidt (Sportfreunde Schwäbisch Hall)
13 Tore in 28 Spielen - Kai Kramer (VfB Friedrichshafen)
13 Tore in 29 Spielen - Simon Dilger (SSV Ehingen-Süd)
13 Tore in 26 Spielen - Rafael Terpsiadis (SV Fellbach)
13 Tore in 15 Spielen - Marko Drljo (Young Boys Reutlingen)
12 Tore in 27 Spielen - Dennis Blaser (VfB Friedrichshafen)
12 Tore in 32 Spielen - Torben Hohloch (SV Fellbach)
12 Tore in 30 Spielen - Lorenz Minder (Sportfreunde Schwäbisch Hall)
12 Tore in 26 Spielen - Daniel Baierle (TSV Weilimdorf)
12 Tore in 22 Spielen - Markus Maurer (TSV Berg)
11 Tore in 28 Spielen - Henry Seeger (FC Holzhausen)
11 Tore in 27 Spielen - David Micko (FC Esslingen)
11 Tore in 22 Spielen - Jovan Djermanovic (FC HolzhausenCalcio Leinfelden-Echterdingen)
11 Tore in 21 Spielen - Joshua Merz (VfB Friedrichshafen)
10 Tore in 32 Spielen - Samuel Bosler (TSV Oberensingen)
10 Tore in 29 Spielen - Daniel Nietzer (Sportfreunde Dorfmerkingen)
10 Tore in 27 Spielen - Florian Nikl (FC Esslingen)
10 Tore in 18 Spielen - David Hoffmann (TSV Berg)
9 Tore in 22 Spielen - Leorant Marmullaku (VfR Heilbronn)
9 Tore in 28 Spielen - Erdinc Bozoglu (TSV Weilimdorf)
9 Tore in 28 Spielen - Tamer-Harun Fara (TSV Weilimdorf)
9 Tore in 25 Spielen - Benjamin Kurz (Sportfreunde Schwäbisch Hall)
8 Tore in 32 Spielen - Benjamin Walter (Sportfreunde Dorfmerkingen)
8 Tore in 28 Spielen - Nico Rodewald (Sportfreunde Dorfmerkingen)
8 Tore in 31 Spielen - Hakan Aktepe (Young Boys Reutlingen)
8 Tore in 25 Spielen - Jermain Ibrahim (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach)
8 Tore in 30 Spielen - Lukas Linder (TSV Oberensingen)
7 Tore in 25 Spielen - Azad Toptik (Sportfreunde Schwäbisch Hall)
7 Tore in 31 Spielen - Thomas Michael Diescher (Young Boys Reutlingen)
7 Tore in 22 Spielen - Patrick Fossi (SV Fellbach)
7 Tore in 26 Spielen - Janis Peter (SSV Ehingen-Süd)
7 Tore in 30 Spielen - Nick Heberle (FC Rottenburg)
7 Tore in 27 Spielen - Maurice Strobel (SSV Ehingen-Süd)
7 Tore in 29 Spielen - Luis Pfeiffer (Sportfreunde Schwäbisch Hall)
6 Tore in 24 Spielen - Christos Chatzimalousis (Young Boys Reutlingen)
6 Tore in 30 Spielen - Aaron Leyhr (FC Rottenburg)
6 Tore in 29 Spielen - Sirin Emre Durmus (SV Fellbach)
6 Tore in 28 Spielen - Mert Ali Icmez (SV Fellbach)