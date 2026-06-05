Top-Torjäger der Oberliga Nord: Nils Wilko Stettin hat die Nase vorn

– Foto: Mathias Ginelli

Die Top 50 Torjäger der NOFV-Oberliga Nord

26 Tore in 27 Spielen - Nils Wilko Stettin (BSV Eintracht Mahlsdorf)

25 Tore in 28 Spielen - Pedro Vitor Cruz Magalhaes (SV Tasmania Berlin)

22 Tore in 25 Spielen - Daniel Eidtner (SV Siedenbollentin)

22 Tore in 25 Spielen - Manuel Härtel (TSG Neustrelitz)

20 Tore in 25 Spielen - John Gruber (SV Lichtenberg 47)

18 Tore in 29 Spielen - Etienne Nikol (SV Sparta Lichtenberg)

14 Tore in 29 Spielen - Nathaniel Amamoo (SV Tasmania Berlin)

13 Tore in 28 Spielen - Sebastian Reiniger (SV Lichtenberg 47)

13 Tore in 28 Spielen - Abdulkadir Beyazit (Berliner AK)

13 Tore in 28 Spielen - Daniel Hänsch (SV Sparta Lichtenberg)

12 Tore in 30 Spielen - Ebrima Jobe (Tennis Borussia Berlin)

12 Tore in 23 Spielen - Dominic Schmüser (SV Sparta Lichtenberg)

11 Tore in 23 Spielen - Luis Millgramm (SV Lichtenberg 47)

11 Tore in 30 Spielen - Irfan Brando (SG Union 1919 Klosterfelde)

11 Tore in 26 Spielen - Konstantinos Grigoriadis (SV Tasmania Berlin)

11 Tore in 25 Spielen - Jakub Jan Klimko (SV Siedenbollentin)

11 Tore in 28 Spielen - Luka Zdep (FSV Optik Rathenow)

11 Tore in 29 Spielen - Yohji Irvan Koré (FSV Optik Rathenow)

10 Tore in 29 Spielen - Aboudoul Rachid Tchadjei (FC Viktoria 1889 Berlin)

10 Tore in 29 Spielen - Pascal Breier (FC Anker Wismar)

9 Tore in 24 Spielen - Evgeni Pataman (FC Anker Wismar)

9 Tore in 26 Spielen - Leon Walter (SG Union 1919 Klosterfelde)

9 Tore in 28 Spielen - Randy Dei (SG Dynamo Schwerin)

9 Tore in 11 Spielen - Kevin Coleman (TuS Makkabi Berlin)

9 Tore in 25 Spielen - Abdoul Karim Soumah (TuS Makkabi Berlin)

8 Tore in 21 Spielen - Julian Hahnel (F.C. Hansa Rostock II)

8 Tore in 24 Spielen - John Lukas Sauer (F.C. Hansa Rostock II)

8 Tore in 19 Spielen - Caner Özcin (SG Union 1919 Klosterfelde)

8 Tore in 24 Spielen - Emir Can Gencel (Tennis Borussia BerlinFC Viktoria 1889 Berlin)

8 Tore in 25 Spielen - Danilo John (FC Anker Wismar)

7 Tore in 25 Spielen - Nikolas Meyer (SV Sparta Lichtenberg)

7 Tore in 19 Spielen - Hannes Graf (SV Lichtenberg 47)

7 Tore in 28 Spielen - Gani Gashi (SV Sparta Lichtenberg)

7 Tore in 18 Spielen - Alessandro Schulz (F.C. Hansa Rostock II)

7 Tore in 23 Spielen - Kevin Owczarek (SV Lichtenberg 47)

7 Tore in 24 Spielen - Ali Ihsan Keles (FSV Optik RathenowBerliner AK)

7 Tore in 28 Spielen - Tyron Koomson (TuS Makkabi Berlin)

6 Tore in 27 Spielen - Christian Gawe (SV Lichtenberg 47)

6 Tore in 28 Spielen - Tom Kliefoth (SV Siedenbollentin)

6 Tore in 18 Spielen - Furkan Yildirim (Berliner AK)

6 Tore in 24 Spielen - Claas Zamzow (F.C. Hansa Rostock II)

6 Tore in 28 Spielen - Nick Höfer (TSG Neustrelitz)

6 Tore in 27 Spielen - Fodelcio Gomes Pereira (Berliner AK)

6 Tore in 25 Spielen - Kevin Akogo (TSG Neustrelitz)

6 Tore in 17 Spielen - Michel Sobek (SG Union 1919 Klosterfelde)

6 Tore in 26 Spielen - Anton Pourfard (Tennis Borussia Berlin)

6 Tore in 24 Spielen - Marouan Zghal (S.D. Croatia Berlin)

5 Tore in 28 Spielen - Gentuar Durmishi (SG Union 1919 Klosterfelde)

5 Tore in 24 Spielen - Matheo Venohr (F.C. Hansa Rostock II)

5 Tore in 27 Spielen - Bradley Jean-Claude Eyanga Lokilo (SG Dynamo Schwerin)

13 weitere Spieler mit ebenfalls fünf Treffern.