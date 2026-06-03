Top-Torjäger der Oberliga: Gilés Sanchez schießt sich an die Spitze

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Die Top 50 Torjäger der Oberliga Baden-Württemberg

24 Tore in 31 Spielen - Cristian Gilés Sanchez (Türkspor Neckarsulm)

23 Tore in 34 Spielen - Tasos Leonidis (FC Nöttingen)

22 Tore in 34 Spielen - Marcel Sökler (SSV Reutlingen & FC 08 Villingen)

17 Tore in 34 Spielen - Hannes Scherer (FSV Hollenbach)

16 Tore in 31 Spielen - Daniele Gabriele (FV Ravensburg)

16 Tore in 34 Spielen - Alexander Aschauer (1. FC Normannia Gmünd)

16 Tore in 33 Spielen - Bekem Can Bicki (Karlsruher SC II)

16 Tore in 33 Spielen - Marin Stefotic (SV Oberachern)

16 Tore in 28 Spielen - Pasqual Pander (VfR Mannheim)

15 Tore in 33 Spielen - Sasa Maksimovic (VfR Aalen)

15 Tore in 32 Spielen - Fabijan Domic (TSG Backnang)

14 Tore in 30 Spielen - Salvatore Catanzano (FC Nöttingen)

14 Tore in 31 Spielen - Matej Mijic (FC Nöttingen)

14 Tore in 24 Spielen - Noah Lulic (1. CfR Pforzheim)

13 Tore in 32 Spielen - Dominik Emminger (Türkischer SV Singen)

12 Tore in 34 Spielen - Benjamin Kindsvater (VfR Aalen)

12 Tore in 33 Spielen - Dean Melo (VfR Aalen)

12 Tore in 32 Spielen - Niklas Antlitz (VfR Aalen)

12 Tore in 34 Spielen - Nesreddin Kenniche (FV Ravensburg)

12 Tore in 34 Spielen - Nico Engel (Karlsruher SC II)

11 Tore in 31 Spielen - Christian Derflinger (FC 08 Villingen)

11 Tore in 31 Spielen - Gentian Lekaj (1. Göppinger SVTSG Backnang)

11 Tore in 10 Spielen - Abdoulie Mboob (Türkischer SV Singen)

10 Tore in 31 Spielen - Cemal Durmus (1. CfR Pforzheim)

10 Tore in 33 Spielen - Dominik Salz (1. CfR Pforzheim)

10 Tore in 27 Spielen - Tim Schwaiger (1. CfR Pforzheim)

10 Tore in 26 Spielen - Lennart Thum (VfR Mannheim)

10 Tore in 31 Spielen - Alexander Esswein (VfR Mannheim)

10 Tore in 30 Spielen - Max Stumm (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)

9 Tore in 33 Spielen - Bleart Dautaj (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)

9 Tore in 32 Spielen - Alexander Götz (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)

9 Tore in 30 Spielen - Marvin Gnaase (1. FC Normannia Gmünd)

8 Tore in 28 Spielen - Jascha Döringer (VfR Aalen)

8 Tore in 27 Spielen - Flavio Santoro (TSG Backnang)

8 Tore in 31 Spielen - Fabio Pfeifhofer (FC 08 Villingen)

8 Tore in 33 Spielen - Filip Milisic (1. Göppinger SV)

8 Tore in 21 Spielen - Anes Vrazalica (SV OberachernFC Denzlingen)

8 Tore in 27 Spielen - Emre Yalcin (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)

8 Tore in 27 Spielen - Nikita Ebel (FC Denzlingen)

8 Tore in 33 Spielen - Yannick Toth (SSV Reutlingen)

8 Tore in 22 Spielen - Luca Fritz (SV Oberachern)

7 Tore in 31 Spielen - Sandro Rautenberg (FC Denzlingen)

7 Tore in 22 Spielen - Nicolas Jann (FV Ravensburg)

7 Tore in 32 Spielen - Vico Meien (VfR Aalen)

7 Tore in 34 Spielen - Erman Kilic (TSV Essingen)

7 Tore in 31 Spielen - Gian-Luca Feißt (FC 08 Villingen)

7 Tore in 24 Spielen - Niklas Groiß (TSV Essingen)

7 Tore in 31 Spielen - Luca Piljek (1. Göppinger SV)

7 Tore in 28 Spielen - Julian Geldner (TSG Backnang)

7 Tore in 28 Spielen - Ege Öztürk (Türkischer SV Singen)

Zwei weitere Spieler mit ebenfalls sieben Treffern.