Top-Torjäger der Oberliga: Gilés Sanchez schießt sich an die Spitze

Die Saison der Oberliga Baden-Württemberg ist bereits vorbei und alle Fragen rund um den Auf- und Abstieg sind geklärt. FuPa wirft daher den Blick auf die erfolgreichsten Torjäger der abgelaufenen Spielzeit.
24 Tore in 31 Spielen - Cristian Gilés Sanchez (Türkspor Neckarsulm)
23 Tore in 34 Spielen - Tasos Leonidis (FC Nöttingen)
22 Tore in 34 Spielen - Marcel Sökler (SSV Reutlingen & FC 08 Villingen)
17 Tore in 34 Spielen - Hannes Scherer (FSV Hollenbach)
16 Tore in 31 Spielen - Daniele Gabriele (FV Ravensburg)
16 Tore in 34 Spielen - Alexander Aschauer (1. FC Normannia Gmünd)
16 Tore in 33 Spielen - Bekem Can Bicki (Karlsruher SC II)
16 Tore in 33 Spielen - Marin Stefotic (SV Oberachern)
16 Tore in 28 Spielen - Pasqual Pander (VfR Mannheim)
15 Tore in 33 Spielen - Sasa Maksimovic (VfR Aalen)
15 Tore in 32 Spielen - Fabijan Domic (TSG Backnang)
14 Tore in 30 Spielen - Salvatore Catanzano (FC Nöttingen)
14 Tore in 31 Spielen - Matej Mijic (FC Nöttingen)
14 Tore in 24 Spielen - Noah Lulic (1. CfR Pforzheim)
13 Tore in 32 Spielen - Dominik Emminger (Türkischer SV Singen)
12 Tore in 34 Spielen - Benjamin Kindsvater (VfR Aalen)
12 Tore in 33 Spielen - Dean Melo (VfR Aalen)
12 Tore in 32 Spielen - Niklas Antlitz (VfR Aalen)
12 Tore in 34 Spielen - Nesreddin Kenniche (FV Ravensburg)
12 Tore in 34 Spielen - Nico Engel (Karlsruher SC II)
11 Tore in 31 Spielen - Christian Derflinger (FC 08 Villingen)
11 Tore in 31 Spielen - Gentian Lekaj (1. Göppinger SVTSG Backnang)
11 Tore in 10 Spielen - Abdoulie Mboob (Türkischer SV Singen)
10 Tore in 31 Spielen - Cemal Durmus (1. CfR Pforzheim)
10 Tore in 33 Spielen - Dominik Salz (1. CfR Pforzheim)
10 Tore in 27 Spielen - Tim Schwaiger (1. CfR Pforzheim)
10 Tore in 26 Spielen - Lennart Thum (VfR Mannheim)
10 Tore in 31 Spielen - Alexander Esswein (VfR Mannheim)
10 Tore in 30 Spielen - Max Stumm (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)
9 Tore in 33 Spielen - Bleart Dautaj (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)
9 Tore in 32 Spielen - Alexander Götz (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)
9 Tore in 30 Spielen - Marvin Gnaase (1. FC Normannia Gmünd)
8 Tore in 28 Spielen - Jascha Döringer (VfR Aalen)
8 Tore in 27 Spielen - Flavio Santoro (TSG Backnang)
8 Tore in 31 Spielen - Fabio Pfeifhofer (FC 08 Villingen)
8 Tore in 33 Spielen - Filip Milisic (1. Göppinger SV)
8 Tore in 21 Spielen - Anes Vrazalica (SV OberachernFC Denzlingen)
8 Tore in 27 Spielen - Emre Yalcin (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)
8 Tore in 27 Spielen - Nikita Ebel (FC Denzlingen)
8 Tore in 33 Spielen - Yannick Toth (SSV Reutlingen)
8 Tore in 22 Spielen - Luca Fritz (SV Oberachern)
7 Tore in 31 Spielen - Sandro Rautenberg (FC Denzlingen)
7 Tore in 22 Spielen - Nicolas Jann (FV Ravensburg)
7 Tore in 32 Spielen - Vico Meien (VfR Aalen)
7 Tore in 34 Spielen - Erman Kilic (TSV Essingen)
7 Tore in 31 Spielen - Gian-Luca Feißt (FC 08 Villingen)
7 Tore in 24 Spielen - Niklas Groiß (TSV Essingen)
7 Tore in 31 Spielen - Luca Piljek (1. Göppinger SV)
7 Tore in 28 Spielen - Julian Geldner (TSG Backnang)
7 Tore in 28 Spielen - Ege Öztürk (Türkischer SV Singen)
Zwei weitere Spieler mit ebenfalls sieben Treffern.