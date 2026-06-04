Top-Torjäger der NOFV-Oberliga Süd: Jegor Jagupov schlägt sie alle

Die Saison der NOFV-Oberliga Süd ist bereits vorbei. FuPa wirft daher den Blick auf die erfolgreichsten Torjäger der abgelaufenen Spielzeit.
20 Tore in 28 Spielen - Jegor Jagupov (VfL Halle 1896)
19 Tore in 26 Spielen - Philip Witte (1. FC Lok Stendal)
17 Tore in 28 Spielen - Andy Hebler (VfB 1921 Krieschow)
16 Tore in 28 Spielen - Tyron Profis (VFC Plauen)
15 Tore in 29 Spielen - Alexander Vogel (FC Grimma)
13 Tore in 30 Spielen - Johann Martynets (VFC Plauen)
13 Tore in 23 Spielen - Cedric Graf (VfB Auerbach 1906)
12 Tore in 28 Spielen - Joel Marks (VfL Halle 1896)
12 Tore in 29 Spielen - Karl-Ludwig Zech (FSV Budissa Bautzen)
11 Tore in 26 Spielen - Bruno Schiemann (SC Freital)
10 Tore in 27 Spielen - Ludwig Bölke (VfL Halle 1896)
10 Tore in 28 Spielen - Jannik Käppler (FSV Budissa Bautzen)
10 Tore in 28 Spielen - Joel-Pascal Klaschka (VfB Germania Halberstadt)
10 Tore in 23 Spielen - Matthias Steinborn (RSV Eintracht 1949)
9 Tore in 27 Spielen - Felix Hennig (FSV Budissa Bautzen)
9 Tore in 27 Spielen - Kevin Werner (FC Grimma)
9 Tore in 28 Spielen - Usman Taiwo (FC Einheit Wernigerode)
9 Tore in 29 Spielen - Miguel Pereira Rodrigues (VfB 1921 Krieschow)
9 Tore in 28 Spielen - Luis Werrmann (VfB Empor Glauchau)
9 Tore in 28 Spielen - Till Plumpe (RSV Eintracht 1949)
8 Tore in 30 Spielen - Pascal Hackethal (VfB Germania Halberstadt)
8 Tore in 29 Spielen - Maximilian Schlegel (FC Einheit Rudolstadt)
8 Tore in 13 Spielen - Niclas Treu (FC Einheit Wernigerode)
7 Tore in 22 Spielen - Jan Hübner (FC Grimma)
7 Tore in 26 Spielen - Maciej Wolanski (1. SC 1911 Heiligenstadt)
7 Tore in 26 Spielen - Tim Kaiser (VfB Auerbach 1906)
7 Tore in 20 Spielen - Kai Wonneberger (SG Union Sandersdorf)
7 Tore in 29 Spielen - Sven Rupprecht (FC Einheit Rudolstadt)
7 Tore in 29 Spielen - Luis Bürger (Bischofswerdaer FV 08)
7 Tore in 28 Spielen - Saheed Mustapha (RSV Eintracht 1949)
7 Tore in 28 Spielen - Felix Hache (VfB Auerbach 1906)
7 Tore in 25 Spielen - Leon Noah Scholze (Bischofswerdaer FV 08)
7 Tore in 26 Spielen - Finn Heidler (SC Freital)
6 Tore in 26 Spielen - Benjamin Crouse St. Louis (FC Einheit Wernigerode)
6 Tore in 24 Spielen - Niclas Buschke (1. FC Lok Stendal)
6 Tore in 11 Spielen - Marius Ihbe (SG Union Sandersdorf)
6 Tore in 28 Spielen - Samyr Farkas (SG Union Sandersdorf)
6 Tore in 22 Spielen - Manfred Starke (FC Einheit Rudolstadt)
6 Tore in 23 Spielen - Emilio Stobbe (VfB Germania Halberstadt)
6 Tore in 27 Spielen - Charlie Spranger (VfB Auerbach 1906)
6 Tore in 28 Spielen - Niclas Hüttig (VfL Halle 1896)
6 Tore in 24 Spielen - Philip Weidauer (SC Freital)
6 Tore in 28 Spielen - Robin Fluß (SC Freital)
5 Tore in 28 Spielen - Rosario Schulze (1. FC Lok Stendal)
5 Tore in 26 Spielen - Pascal Sauer (SG Union Sandersdorf)
5 Tore in 26 Spielen - Emilio Heß (FC Einheit Rudolstadt)
5 Tore in 16 Spielen - Marco Riemer (FC Einheit Rudolstadt)
5 Tore in 21 Spielen - Moritz Herold (SC Freital)
5 Tore in 28 Spielen - Paul Grzega (VfB Germania Halberstadt)
5 Tore in 14 Spielen - Lukas Hanisch (FSV Budissa Bautzen)
Zwei weitere Spieler mit ebenfalls fünf Treffern.