Top-Torjäger der Landesliga, Staffel 4: Dominik Martin schlägt alle

– Foto: Alexander Sättele

Die Top 50 Torjäger der Landesliga Württemberg, Staffel 4

27 Tore in 28 Spielen - Dominik Martin (SV Reinstetten)

21 Tore in 26 Spielen - Benjamin Klingen (TSV Neu-Ulm)

19 Tore in 32 Spielen - Timo Leitner (TSV 1889 Buch)

17 Tore in 30 Spielen - Philipp Strobel (SSG Ulm 99)

17 Tore in 31 Spielen - Nikola Stojnovic (Türkspor Neu-Ulm)

16 Tore in 32 Spielen - Christopher Renz (TSV Neu-Ulm)

15 Tore in 32 Spielen - Tim Bucher (FC Wangen)

14 Tore in 31 Spielen - Liam Gierer (SV Kressbronn)

14 Tore in 30 Spielen - Michael Schmid (FV Rot-Weiß Weiler)

14 Tore in 29 Spielen - Deniz Baris Mrden (FV Biberach/Riß)

13 Tore in 27 Spielen - Christian Glaser (SV Mietingen)

13 Tore in 28 Spielen - Philipp Auer (SV Mietingen)

12 Tore in 31 Spielen - Valentin Kirchmann (TSV Heimenkirch)

12 Tore in 15 Spielen - Robin Ertle (SV Mietingen)

12 Tore in 27 Spielen - Simon Weber (TSV Heimenkirch)

11 Tore in 24 Spielen - Dennis Altergot (TSV Riedlingen)

11 Tore in 26 Spielen - Nenad Đurić (FC Srbija Ulm)

11 Tore in 18 Spielen - Adel Mehidi (TSV Riedlingen)

11 Tore in 16 Spielen - Max Bachner (SC Staig)

10 Tore in 27 Spielen - Onur Mutlu (Türkspor Neu-Ulm)

10 Tore in 32 Spielen - Patrick Hübler (SV Kressbronn)

10 Tore in 24 Spielen - Marko Föger (SV Kressbronn)

10 Tore in 28 Spielen - Patrick Baur (FV Bad Schussenried)

9 Tore in 29 Spielen - Manuel Schrapp (TSV 1889 Buch)

9 Tore in 31 Spielen - David Wessle (FC Wangen)

9 Tore in 20 Spielen - Ümüt Sönmez (Türkspor Neu-Ulm)

9 Tore in 26 Spielen - Stefan Mladenovic (TSV Neu-UlmFC Srbija Ulm)

8 Tore in 30 Spielen - Pirmin Fink (FV Rot-Weiß Weiler)

8 Tore in 30 Spielen - Julian Rauner (SC Staig)

8 Tore in 30 Spielen - Franjo Crnov (FC Blaubeuren)

8 Tore in 22 Spielen - Tobias Häußler (SSG Ulm 99)

8 Tore in 17 Spielen - Christoph Haas (SV Reinstetten)

8 Tore in 30 Spielen - Hugo Höfner (FV Olympia Laupheim)

7 Tore in 29 Spielen - Elias Wiesener (SV Kressbronn)

7 Tore in 29 Spielen - Philipp Kolb (SV Reinstetten)

7 Tore in 24 Spielen - Alan Broll (TSV Neu-Ulm)

7 Tore in 28 Spielen - Simon Wetzel (FC Wangen)

7 Tore in 17 Spielen - Marcello Lorenzo Mignemi (FV Olympia Laupheim)

7 Tore in 15 Spielen - Deniz Erten (Türkspor Neu-Ulm)

7 Tore in 31 Spielen - Marius Meneghini (SV Mietingen)

7 Tore in 21 Spielen - Daniel Dewein (TSV Neu-Ulm)

7 Tore in 25 Spielen - Mustafa Onur Cumur (Türkspor Neu-Ulm)

7 Tore in 32 Spielen - Justin Schumacher (FC Wangen)

6 Tore in 29 Spielen - Jonas Brüderlin (FC Wangen)

6 Tore in 23 Spielen - Yannick Huber (FC Wangen)

6 Tore in 30 Spielen - Niklas Wunsch (FV Rot-Weiß Weiler)

6 Tore in 28 Spielen - Eduart Osmani (FC Blaubeuren)

6 Tore in 29 Spielen - Nils Oelmayer (FC Wangen)

6 Tore in 22 Spielen - Johannes Streiter (SSG Ulm 99)

6 Tore in 28 Spielen - Jens Berger (TSV Heimenkirch)