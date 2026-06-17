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Top-Torjäger der Landesliga, Staffel 4: Dominik Martin schlägt alle
Die Saison der Landesliga Württemberg, Staffel 4, ist bereits vorbei und alle Fragen rund um den Auf- und Abstieg sind geklärt. FuPa wirft daher den Blick auf die erfolgreichsten Torjäger der abgelaufenen Spielzeit.
Die Top 50 Torjäger der Landesliga Württemberg, Staffel 4
27 Tore in 28 Spielen - Dominik Martin (SV Reinstetten) 21 Tore in 26 Spielen - Benjamin Klingen (TSV Neu-Ulm) 19 Tore in 32 Spielen - Timo Leitner (TSV 1889 Buch) 17 Tore in 30 Spielen - Philipp Strobel (SSG Ulm 99) 17 Tore in 31 Spielen - Nikola Stojnovic (Türkspor Neu-Ulm) 16 Tore in 32 Spielen - Christopher Renz (TSV Neu-Ulm) 15 Tore in 32 Spielen - Tim Bucher (FC Wangen) 14 Tore in 31 Spielen - Liam Gierer (SV Kressbronn) 14 Tore in 30 Spielen - Michael Schmid (FV Rot-Weiß Weiler) 14 Tore in 29 Spielen - Deniz Baris Mrden (FV Biberach/Riß) 13 Tore in 27 Spielen - Christian Glaser (SV Mietingen) 13 Tore in 28 Spielen - Philipp Auer (SV Mietingen) 12 Tore in 31 Spielen - Valentin Kirchmann (TSV Heimenkirch) 12 Tore in 15 Spielen - Robin Ertle (SV Mietingen) 12 Tore in 27 Spielen - Simon Weber (TSV Heimenkirch) 11 Tore in 24 Spielen - Dennis Altergot (TSV Riedlingen) 11 Tore in 26 Spielen - Nenad Đurić (FC Srbija Ulm) 11 Tore in 18 Spielen - Adel Mehidi (TSV Riedlingen) 11 Tore in 16 Spielen - Max Bachner (SC Staig) 10 Tore in 27 Spielen - Onur Mutlu (Türkspor Neu-Ulm) 10 Tore in 32 Spielen - Patrick Hübler (SV Kressbronn) 10 Tore in 24 Spielen - Marko Föger (SV Kressbronn) 10 Tore in 28 Spielen - Patrick Baur (FV Bad Schussenried) 9 Tore in 29 Spielen - Manuel Schrapp (TSV 1889 Buch) 9 Tore in 31 Spielen - David Wessle (FC Wangen) 9 Tore in 20 Spielen - Ümüt Sönmez (Türkspor Neu-Ulm) 9 Tore in 26 Spielen - Stefan Mladenovic (TSV Neu-UlmFC Srbija Ulm) 8 Tore in 30 Spielen - Pirmin Fink (FV Rot-Weiß Weiler) 8 Tore in 30 Spielen - Julian Rauner (SC Staig) 8 Tore in 30 Spielen - Franjo Crnov (FC Blaubeuren) 8 Tore in 22 Spielen - Tobias Häußler (SSG Ulm 99) 8 Tore in 17 Spielen - Christoph Haas (SV Reinstetten) 8 Tore in 30 Spielen - Hugo Höfner (FV Olympia Laupheim) 7 Tore in 29 Spielen - Elias Wiesener (SV Kressbronn) 7 Tore in 29 Spielen - Philipp Kolb (SV Reinstetten) 7 Tore in 24 Spielen - Alan Broll (TSV Neu-Ulm) 7 Tore in 28 Spielen - Simon Wetzel (FC Wangen) 7 Tore in 17 Spielen - Marcello Lorenzo Mignemi (FV Olympia Laupheim) 7 Tore in 15 Spielen - Deniz Erten (Türkspor Neu-Ulm) 7 Tore in 31 Spielen - Marius Meneghini (SV Mietingen) 7 Tore in 21 Spielen - Daniel Dewein (TSV Neu-Ulm) 7 Tore in 25 Spielen - Mustafa Onur Cumur (Türkspor Neu-Ulm) 7 Tore in 32 Spielen - Justin Schumacher (FC Wangen) 6 Tore in 29 Spielen - Jonas Brüderlin (FC Wangen) 6 Tore in 23 Spielen - Yannick Huber (FC Wangen) 6 Tore in 30 Spielen - Niklas Wunsch (FV Rot-Weiß Weiler) 6 Tore in 28 Spielen - Eduart Osmani (FC Blaubeuren) 6 Tore in 29 Spielen - Nils Oelmayer (FC Wangen) 6 Tore in 22 Spielen - Johannes Streiter (SSG Ulm 99) 6 Tore in 28 Spielen - Jens Berger (TSV Heimenkirch)