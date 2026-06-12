Top-Torjäger der Landesliga, Staffel 3: Mirhan Inan an der Spitze

26 Tore in 30 Spielen - Mirhan Inan (TSG Balingen II)

24 Tore in 26 Spielen - Fabio Chiurazzi (BSV 07 Schwenningen)

21 Tore in 26 Spielen - Pascal Schoch (SG Empfingen)

17 Tore in 30 Spielen - Vincenzo Giambrone (SV Croatia Reutlingen)

15 Tore in 21 Spielen - Denis Bozicevic (SG Empfingen)

15 Tore in 28 Spielen - Lars Lack (SSC Tübingen)

15 Tore in 31 Spielen - Dave Nzally (TuS Ergenzingen)

14 Tore in 31 Spielen - Buba Camara (SC 04 Tuttlingen)

14 Tore in 31 Spielen - Nino Rebholz (VfL Mühlheim)

14 Tore in 20 Spielen - Patrick Ostojic (Spvgg Freudenstadt)

13 Tore in 31 Spielen - Panagiotis Karypidis (VfL Nagold)

13 Tore in 23 Spielen - Noel Feher (TSG Balingen II)

13 Tore in 32 Spielen - Sotirios Vassiliou (SV Croatia Reutlingen)

12 Tore in 31 Spielen - Noah Neff (TSG Balingen II)

12 Tore in 18 Spielen - Jan-Christian Beifuß (VfL Nagold)

12 Tore in 29 Spielen - Torsten Müller (VfB Bösingen)

11 Tore in 29 Spielen - Moritz Zug (SG Empfingen)

11 Tore in 23 Spielen - Philipp Kendel (VfL Pfullingen)

11 Tore in 29 Spielen - Markos Chatziliadis (SSC Tübingen)

11 Tore in 28 Spielen - Stefan Mutapcic (SV Zimmern)

11 Tore in 24 Spielen - Philipp Frank (SV Nehren)

10 Tore in 28 Spielen - Philipp Kress (SG Empfingen)

10 Tore in 20 Spielen - Matthias Endriss (TSV Harthausen/Scher)

10 Tore in 24 Spielen - Nico Gulde (TuS Ergenzingen)

10 Tore in 29 Spielen - Ivan Krajinovic (SV Croatia Reutlingen)

10 Tore in 29 Spielen - Marcel Misic (SC 04 Tuttlingen)

9 Tore in 19 Spielen - Mario Kuhn (SSC Tübingen)

9 Tore in 29 Spielen - Christos Thomaidis (TSG Balingen II)

9 Tore in 25 Spielen - Marius Müller (VfB Bösingen)

9 Tore in 21 Spielen - Tim Heinzelmann (SV Zimmern)

9 Tore in 25 Spielen - Mert Karaaslan (Spvgg Freudenstadt)

8 Tore in 24 Spielen - Niklas Watzl (VfL Nagold)

8 Tore in 24 Spielen - Dennis Pascolo (SV Croatia Reutlingen)

8 Tore in 13 Spielen - Kevin Hezel (VfB Bösingen)

8 Tore in 27 Spielen - Yannik Dorka (SV Nehren)

8 Tore in 29 Spielen - Marius Helmke (SV Zimmern)

7 Tore in 25 Spielen - Finn Locher (TSV Harthausen/Scher)

7 Tore in 17 Spielen - Ali Hamdar (SSC Tübingen)

7 Tore in 23 Spielen - Alex-Eusebiu Ripas (VfL Pfullingen)

7 Tore in 31 Spielen - Jannik Botzenhart (VfB Bösingen)

7 Tore in 25 Spielen - Andy Zimmermann (VfB Bösingen)

7 Tore in 32 Spielen - Marco Binder (SV Nehren)

7 Tore in 29 Spielen - Nico Wieneke (SC 04 Tuttlingen)

7 Tore in 27 Spielen - David Seiferling (BSV 07 SchwenningenSV Seedorf)

7 Tore in 26 Spielen - Leonard Hößrich (VfL Mühlheim)

6 Tore in 25 Spielen - Finn Beck (VfL Pfullingen)

6 Tore in 27 Spielen - Tim Göttler (SG Empfingen)

6 Tore in 29 Spielen - Jonny Rothfuss (VfL Nagold)

6 Tore in 29 Spielen - Ruben Cinar (VfL Nagold)

6 Tore in 27 Spielen - Denis Mazrekaj (FC 07 Albstadt)