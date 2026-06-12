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Top-Torjäger der Landesliga, Staffel 3: Mirhan Inan an der Spitze
Die Saison der Landesliga Württemberg, Staffel 3 ist bereits vorbei und alle Fragen rund um den Auf- und Abstieg sind geklärt. FuPa wirft daher den Blick auf die erfolgreichsten Torjäger der abgelaufenen Spielzeit.
Die Top 50 Torjäger der Landesliga Württemberg, Staffel 3
26 Tore in 30 Spielen - Mirhan Inan (TSG Balingen II) 24 Tore in 26 Spielen - Fabio Chiurazzi (BSV 07 Schwenningen) 21 Tore in 26 Spielen - Pascal Schoch (SG Empfingen) 17 Tore in 30 Spielen - Vincenzo Giambrone (SV Croatia Reutlingen) 15 Tore in 21 Spielen - Denis Bozicevic (SG Empfingen) 15 Tore in 28 Spielen - Lars Lack (SSC Tübingen) 15 Tore in 31 Spielen - Dave Nzally (TuS Ergenzingen) 14 Tore in 31 Spielen - Buba Camara (SC 04 Tuttlingen) 14 Tore in 31 Spielen - Nino Rebholz (VfL Mühlheim) 14 Tore in 20 Spielen - Patrick Ostojic (Spvgg Freudenstadt) 13 Tore in 31 Spielen - Panagiotis Karypidis (VfL Nagold) 13 Tore in 23 Spielen - Noel Feher (TSG Balingen II) 13 Tore in 32 Spielen - Sotirios Vassiliou (SV Croatia Reutlingen) 12 Tore in 31 Spielen - Noah Neff (TSG Balingen II) 12 Tore in 18 Spielen - Jan-Christian Beifuß (VfL Nagold) 12 Tore in 29 Spielen - Torsten Müller (VfB Bösingen) 11 Tore in 29 Spielen - Moritz Zug (SG Empfingen) 11 Tore in 23 Spielen - Philipp Kendel (VfL Pfullingen) 11 Tore in 29 Spielen - Markos Chatziliadis (SSC Tübingen) 11 Tore in 28 Spielen - Stefan Mutapcic (SV Zimmern) 11 Tore in 24 Spielen - Philipp Frank (SV Nehren) 10 Tore in 28 Spielen - Philipp Kress (SG Empfingen) 10 Tore in 20 Spielen - Matthias Endriss (TSV Harthausen/Scher) 10 Tore in 24 Spielen - Nico Gulde (TuS Ergenzingen) 10 Tore in 29 Spielen - Ivan Krajinovic (SV Croatia Reutlingen) 10 Tore in 29 Spielen - Marcel Misic (SC 04 Tuttlingen) 9 Tore in 19 Spielen - Mario Kuhn (SSC Tübingen) 9 Tore in 29 Spielen - Christos Thomaidis (TSG Balingen II) 9 Tore in 25 Spielen - Marius Müller (VfB Bösingen) 9 Tore in 21 Spielen - Tim Heinzelmann (SV Zimmern) 9 Tore in 25 Spielen - Mert Karaaslan (Spvgg Freudenstadt) 8 Tore in 24 Spielen - Niklas Watzl (VfL Nagold) 8 Tore in 24 Spielen - Dennis Pascolo (SV Croatia Reutlingen) 8 Tore in 13 Spielen - Kevin Hezel (VfB Bösingen) 8 Tore in 27 Spielen - Yannik Dorka (SV Nehren) 8 Tore in 29 Spielen - Marius Helmke (SV Zimmern) 7 Tore in 25 Spielen - Finn Locher (TSV Harthausen/Scher) 7 Tore in 17 Spielen - Ali Hamdar (SSC Tübingen) 7 Tore in 23 Spielen - Alex-Eusebiu Ripas (VfL Pfullingen) 7 Tore in 31 Spielen - Jannik Botzenhart (VfB Bösingen) 7 Tore in 25 Spielen - Andy Zimmermann (VfB Bösingen) 7 Tore in 32 Spielen - Marco Binder (SV Nehren) 7 Tore in 29 Spielen - Nico Wieneke (SC 04 Tuttlingen) 7 Tore in 27 Spielen - David Seiferling (BSV 07 SchwenningenSV Seedorf) 7 Tore in 26 Spielen - Leonard Hößrich (VfL Mühlheim) 6 Tore in 25 Spielen - Finn Beck (VfL Pfullingen) 6 Tore in 27 Spielen - Tim Göttler (SG Empfingen) 6 Tore in 29 Spielen - Jonny Rothfuss (VfL Nagold) 6 Tore in 29 Spielen - Ruben Cinar (VfL Nagold) 6 Tore in 27 Spielen - Denis Mazrekaj (FC 07 Albstadt)