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Top-Torjäger der Landesliga, Staffel 2: Aykut Durna dominiert
Die Saison der Landesliga Württemberg, Staffel 2 ist bereits vorbei und alle Fragen rund um den Auf- und Abstieg sind geklärt. FuPa wirft daher den Blick auf die erfolgreichsten Torjäger der abgelaufenen Spielzeit.
Die Top 50 Torjäger der Landesliga Württemberg, Staffel 2
29 Tore in 30 Spielen - Aykut Durna (1. FC Eislingen) 25 Tore in 29 Spielen - Baran Ates (TSV Bad Boll) 20 Tore in 23 Spielen - Lars Jäger (TSV Ehningen) 19 Tore in 25 Spielen - Ivan Matanovic (TSV Bernhausen) 18 Tore in 28 Spielen - David Govorušić (FV Spfr Neuhausen) 18 Tore in 24 Spielen - Yannik Kögler (TSV Köngen) 16 Tore in 27 Spielen - Raphael Hahn (MTV Stuttgart) 15 Tore in 28 Spielen - Tahir Bahadir (VfL Sindelfingen) 15 Tore in 28 Spielen - Dominik Pfeifer (TSGV Waldstetten) 14 Tore in 27 Spielen - Michael Klauß (GSV Maichingen) 13 Tore in 25 Spielen - Gabriel Körtge Corral (TSV Ehningen) 13 Tore in 28 Spielen - Can-Luca Groiss (TSGV Waldstetten) 11 Tore in 27 Spielen - Mihael Tomic (TSV Bernhausen) 10 Tore in 24 Spielen - Maurice Dreher (TSV Ehningen) 10 Tore in 30 Spielen - Tim Eckstein (SV Waldhausen) 10 Tore in 24 Spielen - Mertcan Özocak (MTV Stuttgart) 10 Tore in 26 Spielen - Gianluca Gamuzza (VfL Sindelfingen) 9 Tore in 28 Spielen - Kevin Flaig (GSV Maichingen) 9 Tore in 29 Spielen - Felix Strodel (TSV Bad Boll) 9 Tore in 26 Spielen - Aristidis Perhanidis (TSVgg Plattenhardt) 9 Tore in 19 Spielen - Caglar Celiktas (TV Echterdingen) 9 Tore in 24 Spielen - Marcel Berberoglu (TSV Ehningen) 8 Tore in 27 Spielen - Max Schlotterbeck (TSV Köngen) 8 Tore in 26 Spielen - Andre Simao (VfL Sindelfingen) 8 Tore in 26 Spielen - Markus Fickeisen (FV Spfr Neuhausen) 8 Tore in 28 Spielen - Noah Ascherl (TSV Bad Boll) 8 Tore in 27 Spielen - Tobias Kubitzsch (VfL Sindelfingen) 8 Tore in 17 Spielen - Flon Ajvazi (TV Echterdingen) 8 Tore in 24 Spielen - Anton Lendl (SV Böblingen) 7 Tore in 21 Spielen - Salih Egrlic (1. FC Eislingen) 7 Tore in 29 Spielen - Niels Waldraff (TSGV Waldstetten) 7 Tore in 24 Spielen - Tino Dannecker (TSV Ehningen) 7 Tore in 27 Spielen - Ekrem Servi (TSVgg Plattenhardt) 7 Tore in 27 Spielen - Filippo Intemperante (GSV Maichingen) 7 Tore in 20 Spielen - Arbes Bytyci (VfL Sindelfingen) 7 Tore in 24 Spielen - Mert Özdemir (SC Geislingen) 6 Tore in 29 Spielen - Artan Ademi (VfL Sindelfingen) 6 Tore in 30 Spielen - Yannick Ruther (TSV Bad Boll) 6 Tore in 29 Spielen - Bünyamin Bakacs (VfL Sindelfingen) 6 Tore in 13 Spielen - Fabio Carneiro de Carvalho (SV Böblingen) 6 Tore in 20 Spielen - Marcel Sigloch (TSV Ehningen) 6 Tore in 27 Spielen - Tobias Hörger (FV Sontheim/Brenz) 6 Tore in 24 Spielen - Peter Güth (FV Spfr Neuhausen) 6 Tore in 26 Spielen - Dennis Vrljicak (TSV Köngen) 6 Tore in 27 Spielen - Florijan Ahmeti (SC Geislingen) 6 Tore in 21 Spielen - Laurenziu Biemel (TV Echterdingen) 5 Tore in 28 Spielen - Alban Dodoli (SV Böblingen) 5 Tore in 30 Spielen - Marcel Hodzic (1. FC Eislingen) 5 Tore in 28 Spielen - Max-Julian Hölzli (1. FC Eislingen) 5 Tore in 29 Spielen - Lukas Walz (TSV Bernhausen)