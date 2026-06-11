 2026-06-11T13:43:19.051Z

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Top-Torjäger der Landesliga, Staffel 2: Aykut Durna dominiert

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Carsten Trebuth

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LL Württemberg St. 2
FV Sontheim
TSV Köngen
1.FC Eislin.
Echterdingen

Die Saison der Landesliga Württemberg, Staffel 2 ist bereits vorbei und alle Fragen rund um den Auf- und Abstieg sind geklärt. FuPa wirft daher den Blick auf die erfolgreichsten Torjäger der abgelaufenen Spielzeit.

Die Top 50 Torjäger der Landesliga Württemberg, Staffel 2

29 Tore in 30 Spielen - Aykut Durna (1. FC Eislingen)
25 Tore in 29 Spielen - Baran Ates (TSV Bad Boll)
20 Tore in 23 Spielen - Lars Jäger (TSV Ehningen)
19 Tore in 25 Spielen - Ivan Matanovic (TSV Bernhausen)
18 Tore in 28 Spielen - David Govorušić (FV Spfr Neuhausen)
18 Tore in 24 Spielen - Yannik Kögler (TSV Köngen)
16 Tore in 27 Spielen - Raphael Hahn (MTV Stuttgart)
15 Tore in 28 Spielen - Tahir Bahadir (VfL Sindelfingen)
15 Tore in 28 Spielen - Dominik Pfeifer (TSGV Waldstetten)
14 Tore in 27 Spielen - Michael Klauß (GSV Maichingen)
13 Tore in 25 Spielen - Gabriel Körtge Corral (TSV Ehningen)
13 Tore in 28 Spielen - Can-Luca Groiss (TSGV Waldstetten)
11 Tore in 27 Spielen - Mihael Tomic (TSV Bernhausen)
10 Tore in 24 Spielen - Maurice Dreher (TSV Ehningen)
10 Tore in 30 Spielen - Tim Eckstein (SV Waldhausen)
10 Tore in 24 Spielen - Mertcan Özocak (MTV Stuttgart)
10 Tore in 26 Spielen - Gianluca Gamuzza (VfL Sindelfingen)
9 Tore in 28 Spielen - Kevin Flaig (GSV Maichingen)
9 Tore in 29 Spielen - Felix Strodel (TSV Bad Boll)
9 Tore in 26 Spielen - Aristidis Perhanidis (TSVgg Plattenhardt)
9 Tore in 19 Spielen - Caglar Celiktas (TV Echterdingen)
9 Tore in 24 Spielen - Marcel Berberoglu (TSV Ehningen)
8 Tore in 27 Spielen - Max Schlotterbeck (TSV Köngen)
8 Tore in 26 Spielen - Andre Simao (VfL Sindelfingen)
8 Tore in 26 Spielen - Markus Fickeisen (FV Spfr Neuhausen)
8 Tore in 28 Spielen - Noah Ascherl (TSV Bad Boll)
8 Tore in 27 Spielen - Tobias Kubitzsch (VfL Sindelfingen)
8 Tore in 17 Spielen - Flon Ajvazi (TV Echterdingen)
8 Tore in 24 Spielen - Anton Lendl (SV Böblingen)
7 Tore in 21 Spielen - Salih Egrlic (1. FC Eislingen)
7 Tore in 29 Spielen - Niels Waldraff (TSGV Waldstetten)
7 Tore in 24 Spielen - Tino Dannecker (TSV Ehningen)
7 Tore in 27 Spielen - Ekrem Servi (TSVgg Plattenhardt)
7 Tore in 27 Spielen - Filippo Intemperante (GSV Maichingen)
7 Tore in 20 Spielen - Arbes Bytyci (VfL Sindelfingen)
7 Tore in 24 Spielen - Mert Özdemir (SC Geislingen)
6 Tore in 29 Spielen - Artan Ademi (VfL Sindelfingen)
6 Tore in 30 Spielen - Yannick Ruther (TSV Bad Boll)
6 Tore in 29 Spielen - Bünyamin Bakacs (VfL Sindelfingen)
6 Tore in 13 Spielen - Fabio Carneiro de Carvalho (SV Böblingen)
6 Tore in 20 Spielen - Marcel Sigloch (TSV Ehningen)
6 Tore in 27 Spielen - Tobias Hörger (FV Sontheim/Brenz)
6 Tore in 24 Spielen - Peter Güth (FV Spfr Neuhausen)
6 Tore in 26 Spielen - Dennis Vrljicak (TSV Köngen)
6 Tore in 27 Spielen - Florijan Ahmeti (SC Geislingen)
6 Tore in 21 Spielen - Laurenziu Biemel (TV Echterdingen)
5 Tore in 28 Spielen - Alban Dodoli (SV Böblingen)
5 Tore in 30 Spielen - Marcel Hodzic (1. FC Eislingen)
5 Tore in 28 Spielen - Max-Julian Hölzli (1. FC Eislingen)
5 Tore in 29 Spielen - Lukas Walz (TSV Bernhausen)