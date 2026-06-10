Top-Torjäger der Landesliga, Staffel 1: Niemand erreicht Laurin Stütz

– Foto: Joachim Koschler

Die Top 50 Torjäger der Landesliga Württemberg, Staffel 1

34 Tore in 30 Spielen - Laurin Stütz (SKV Rutesheim)

27 Tore in 27 Spielen - Faton Sylaj (SG Weinstadt)

25 Tore in 29 Spielen - Kujtim Sylaj (SG Weinstadt)

24 Tore in 25 Spielen - Maldin Ymeraj (TV Oeffingen)

20 Tore in 28 Spielen - Lorik Makolli (TSG Öhringen)

19 Tore in 21 Spielen - Matthias Morys (SG Schorndorf)

18 Tore in 30 Spielen - Haris Gudzevic (TSV Heimerdingen 1910)

17 Tore in 29 Spielen - Furkan Yumurtaoglu (FV Löchgau)

15 Tore in 28 Spielen - Louis Hermann (TSV Crailsheim)

14 Tore in 26 Spielen - Mattia Trianni (Sport-Union Neckarsulm)

14 Tore in 28 Spielen - Baris Yerlikaya (SpVgg Satteldorf)

13 Tore in 29 Spielen - Patrick Sirch (GSV Pleidelsheim)

13 Tore in 30 Spielen - Ennio Ohmes (SV Leonberg/Eltingen)

12 Tore in 25 Spielen - Kevin Kloos (TV Oeffingen)

12 Tore in 28 Spielen - Robin Slawig (GSV Pleidelsheim)

11 Tore in 20 Spielen - Lukas Lindner (TSV Ilshofen)

11 Tore in 28 Spielen - Fatlum Maliqi (Sport-Union Neckarsulm)

11 Tore in 11 Spielen - Michael Eberlein (SpVgg Satteldorf)

10 Tore in 28 Spielen - Ivanilson Guerra Matias (FV Löchgau)

10 Tore in 28 Spielen - Marco Seufert (SV Leonberg/Eltingen)

10 Tore in 28 Spielen - Marcello Vulcano (SG Schorndorf)

9 Tore in 28 Spielen - Maximilian Krieger (TSV Ilshofen)

9 Tore in 22 Spielen - Daniele Hüttl (TSV Crailsheim)

9 Tore in 24 Spielen - Tim Messner (TSV Crailsheim)

8 Tore in 24 Spielen - Benjamin Hammann (FV Löchgau)

8 Tore in 20 Spielen - Niklas Rössler (SG Schorndorf)

8 Tore in 21 Spielen - Bahadir Özkan (Sport-Union Neckarsulm)

8 Tore in 9 Spielen - Ousainou Danso (SSV Schwäbisch Hall)

7 Tore in 19 Spielen - Jonas Lausenmeyer (TSV Ilshofen)

7 Tore in 21 Spielen - Markus Wellert (SKV Rutesheim)

7 Tore in 10 Spielen - Kevin Lee Justin Lütticke (SV Kaisersbach)

7 Tore in 28 Spielen - Abdul Hakem Surasi Hamld (SG Weinstadt)

6 Tore in 27 Spielen - Patrik Hofmann (SV Leonberg/Eltingen)

6 Tore in 21 Spielen - Dennis Upstas (SpVgg Satteldorf)

6 Tore in 21 Spielen - Dennis Koch (SSV Schwäbisch Hall)

6 Tore in 14 Spielen - Sandro Seeber (SV Leonberg/Eltingen)

6 Tore in 30 Spielen - Niklas Obertautsch (Sport-Union Neckarsulm)

6 Tore in 25 Spielen - Mardoche Benjamin Calemba (TV Oeffingen)

6 Tore in 24 Spielen - Sebastian Bortel (TSV Heimerdingen 1910)

6 Tore in 13 Spielen - Noah Käpplinger (SSV Schwäbisch Hall)

6 Tore in 17 Spielen - Cedrik Krämer (TSV Ilshofen)

6 Tore in 16 Spielen - Volkan Demir (TSG Öhringen)

5 Tore in 30 Spielen - Alexander Grau (SKV Rutesheim)

5 Tore in 28 Spielen - Flavio Heiler (SKV Rutesheim)

5 Tore in 22 Spielen - Gökhan Alkan (SV Kaisersbach)

5 Tore in 18 Spielen - Maxim-Maurice Russ (SKV Rutesheim)

5 Tore in 28 Spielen - Marius Wörner (SGM Krumme Ebene am Neckar)

5 Tore in 27 Spielen - Toni Weihbrecht (SpVgg Satteldorf)

5 Tore in 19 Spielen - Dennis De Sousa Lourenco (TSV Heimerdingen 1910)

5 Tore in 25 Spielen - Hannes Obert (SKV Rutesheim)