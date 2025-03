Top-Torjäger der Bezirksliga für den SC Melle 03

Der 25-Jährige schnürte seine Fussballschuhe bisher stets für den TuS Rulle. 2018 ging der Angreifer den Schritt in den Herrenbereich. In den ersten zwei Saison war der TuS noch in der Kreisliga, wo Claushallmann schon 18 Tore in 34 Spielen erzielte, was 2019/2020 zum Aufstieg reichte.

Seitdem war der dribbelstarke Angreifer mit dem TuS Rulle stets in der Bezirksliga aktiv und hat dort eine beeindruckende Torqoute. In 82 Spielen traf Tommy Claushallmann, der Bruder von Nick Claushallmann, der für Bersenbrück in der Oberliga spielt, 61 Mal. In der aktuellen Saison führt der 25-Jährige die Torjägerliste mit 20 Toren aus 17 Spielen an.