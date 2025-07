– Foto: Verein

Top-Torjäger der A-Junioren-Verbandsliga geht in die Thüringenliga A-Junioren-Verbandsliga +++ Nach 44 Treffern für den SV Fortuna Magdeburg geht Oskar Zopf zum FC An der Fahner Höhe

In der A-Junioren-Verbandsliga war Oskar Zopf in der abgelaufenen Saison kaum zu halten. Mit 44 Treffern überragte der Angreifer auf dem Weg des SV Fortuna Magdeburg zur Landesmeisterschaft. In der neuen Spielzeit wird der Torschützenkönig allerdings nicht mehr in Sachsen-Anhalt auf Torejagd gehen.

Der gebürtige Thüringer, der vor seinem Jahr bei Fortuna im Nachwuchs des 1. FC Magdeburg und des FC Rot-Weiß Erfurt gespielt hatte, kehrt in seine Heimat zurück. Für den FC An der Fahner Höhe stürmt der frisch gebackene Abiturient künftig in der Thüringenliga. Zum Spielerprofil: >> Oskar Zopf

Der 18-Jährige sei für den Vorjahresdritten der Thüringenliga "ein echter Glücksfall", sagte Trainer Dimo Raffel über den Neuzugang. Einerseits komme man "inzwischen nur noch selten an solche jungen Talente, die sowohl physisch als auch vom Kopf her bereit für den Männerbereich sind", so Raffel. Andererseits sei es ein Glücksfall, weil Zopf "zurück in die Heimat kommen wollte und deshalb auf uns zu kam." Beim FC An der Fahner Höhe freut man sich auf die Qualitäten des Youngsters: "Er hat wirklich großes Potential und wir werden ihm die Zeit sowie das nötige Vertrauen geben, um das Potential bestmöglich auszuschöpfen."