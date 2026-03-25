Top-Torjäger bleibt: Rizzo verlängert bei Germania Bleckenstedt

Germania Bleckenstedt kann auch in der kommenden Saison auf seinen treffsichersten Spieler bauen. Andrea Rizzo hat seinen Vertrag verlängert und bleibt dem Verein erhalten. Das gab der Verein via Instagram bekannt.

„Mit aktuell 19 Treffern ist er nicht nur unser treffsicherster Spieler, sondern auch ein absoluter Unterschiedsspieler auf und neben dem Platz“, heißt es von Vereinsseite. Rizzo überzeugt dabei nicht nur durch seine Tore, sondern auch durch seine Einstellung: „Andrea überzeugt mit seiner professionellen Einstellung, seinem unbedingten Willen zu gewinnen und seiner Leidenschaft für Tore.“

Seine Qualität bringt er auf allen offensiven Positionen ein und lässt dabei immer wieder seine Erfahrung aus der Regionalliga und Oberliga aufblitzen. Insgesamt lief er 70 Mal in der Regionalliga auf und traf dabei 18 Mal. Dazu kommen unzählige Spiele und Tore in der Oberliga. Seit der laufenden Saison ist er bei den Blau-Gelben und ein absoluter Torgarant.