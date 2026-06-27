Top-Torjäger bleibt an Bord! Thomas Sonntag bleibt Germane

– Foto: Patrick Moslehner

Der FC Germania Bleckenstedt kann auch in der kommenden Saison auf Thomas Sonntag bauen. Der Top-Torjäger bleibt dem Landesligisten erhalten und wird damit in seine vierte Spielzeit im Trikot der Germania gehen.

Der 30-Jährige gehörte auch in der vergangenen Saison zu den wichtigsten Offensivspielern der Bleckenstedter. In 24 Pflichtspielen erzielte Sonntag 14 Tore. Nach Angaben des Vereins sind seine eigenen Ansprüche jedoch noch höher. Trotz seiner Familie mit zwei Kindern und seines Engagements in der Icon League möchte der Angreifer in der neuen Saison erneut angreifen.

Für Germania Bleckenstedt ist Sonntag weit mehr als nur ein Torschütze. Der Verein bezeichnet ihn als einen der torgefährlichsten Spieler und zugleich als wichtigen Führungsspieler. Mit seiner Erfahrung, seiner Qualität und seiner Mentalität nehme er insbesondere im Zusammenspiel mit den vielen jungen Spielern eine bedeutende Rolle auf und neben dem Platz ein.