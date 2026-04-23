Top-Torjäger bleibt

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Beim SV Türkgücü Kassel schreiten die Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran. Nachdem der Kreisoberligist zuletzt bereits die Verlängerungen von Adnan Altinok und Dardan Miftari bekanntgegeben hatte, setzt der Verein nun das nächste Ausrufezeichen: Auch Torjäger Serkan Aytemür bleibt an Bord.

Wie der Club in den sozialen Medien mitteilte, wird der Angreifer auch in der kommenden Spielzeit weiter das rot-weiße Trikot tragen. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem eine beeindruckende Bilanz: Mit aktuell 33 Treffern in 24 Spielen führt Aytemür die Torjägerliste an und hat sich damit zu einem der entscheidenden Erfolgsfaktoren der Kasseler entwickelt.

Die Zahlen unterstreichen den Stellenwert des Offensivspielers eindrucksvoll. Aytemür steht nicht nur für Effizienz vor dem Tor, sondern auch für Konstanz auf hohem Niveau. Seine Abschlussstärke, sein Einsatzwille und seine Qualität im letzten Drittel machen ihn zu einer Schlüsselfigur im Angriffsspiel von Türkgücü.