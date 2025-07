Top-Test für den 1. FC Monheim: Fortuna Düsseldorf gastiert

Auch wenn dort natürlich in der Zwischenzeit schon einige Fußballspiele absolviert wurden – so prominent wie mit dem Zweitligisten aus der Landeshauptstadt war keines. Die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen von Fortuna lobt Grune ausdrücklich: „Das muss man ganz ehrlich sagen: Das war total super, super sympathisch, jeder hatte immer ein offenes Ohr, wenn wir mal was fragen mussten, was für uns im Gegensatz zu Fortuna vielleicht nicht alltäglich ist. Das war die bestmögliche Unterstützung und eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit."