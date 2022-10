Die Verbandsliga-Begegnung zwischen der U23 des 1. FC Magdeburg und Saxonia Tangermünde zog die zweitmeisten Aufrufe. – Foto: Axel Kammerer

Top Ten der Woche: Welche Spielberichte wurden am besten geklickt? Welche Begegnungen zogen in der vergangenen Woche das größte Interesse der Community in Sachsen-Anhalt?

Liveticker und Spielberichte machen einen erheblichen Teil von FuPa aus. Deswegen wollen wir euch in Zukunft wöchentlich zeigen, welche Begegnungen in den vergangenen sieben Tagen am meisten Klicks aus der FuPa-Community erhalten haben. Wir orientieren uns dabei an den gemessenen Seitenaufrufen - diese können von den auf FuPa dargestellten Zahlen abweichen.

In der zurückliegenden Woche zog der 3:2-Heimerfolg des FC Einheit Wernigerode über den VFC Plauen am meisten Aufrufe - gefolgt von gleich sechs Partien aus der Verbandsliga. Auch die knappe Niederlage des SV Westerhausen beim VfB Krieschow hat es in die Top Ten geschafft - ebenso wie der Überraschungserfolg des 1. FC Magdeburg beim Hamburger SV. Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht Die meistgeklickten Spielberichte der Woche: